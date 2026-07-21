Лионель Месси MLS юлдузлари ўйинини ўтказиб юборади: Аргентиналик юлдуз дам олишга чиқди

·0·Спорт
Лионель Месси MLS юлдузлари ўйинини ўтказиб юборади: Аргентиналик юлдуз дам олишга чиқди

Аргентина терма жамоаси сардори ва Интер Миами ҳужумчиси Лионель Месси яқин орада бўлиб ўтадиган MLS юлдузлари ўйинида (MLS Алл-Стар Гаме) иштирок этмайди. Жаҳон чемпионатидаги оғир баҳслардан сўнг, футболчи тикланиш жараёнини ўташ учун мажбурий дам олиш даврига чиқди. Бу қарор нафақат клуб, балки халқаро футбол ташкилотларининг футболчилар саломатлигини ҳимоя қилиш борасидаги янги талаблари билан ҳам боғлиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN нашри хабарига кўра, Лионель Месси ва унинг жамоадоши Родриго Де Паул АҚШда ўтган Жаҳон чемпионати финалигача бўлган машаққатли йўлдан сўнг қисқа муддатли таътилга йўлланган. Месси турнир давомида саккизта гол ва тўртта голли узатмани амалга ошириб, ўзининг юқори формасини намойиш этди. Бироқ финалда Испанияга қарши кечган 120 дақиқалик ўйин 37 ёшли ҳужумчининг жисмоний ҳолатига сезиларли таъсир кўрсатган.

Белгиланган тартибга мувофиқ, Лионель Месси жорий ҳафтада MLS доирасида ўтадиган "Чикаго Файр" ва "Монреал" клубларига қарши учрашувларни ҳамда 29-июльга белгиланган юлдузлар шоусини ўтказиб юбориши аниқ бўлди. Бу чора ФИФPRО (Халқаро профессионал футболчилар ассоциациялари федерацияси) томонидан илгари сурилган талаблар асосида амалга оширилмоқда.

Футболчилар саломатлиги биринчи ўринда

ФИФPRО ва FIFA ўртасидаги келишувга кўра, ҳар бир футболчи мавсум якунлангач камида 21 кунлик дам олиш ҳуқуқига эга бўлиши керак. Бу жароҳатлар хавфини камайтириш ва ўйинчиларнинг руҳий чарчоғини ёзиш учун зарур деб топилган. FIFA томонидан тасдиқланган янги тақвимга биноан, ўйинлар орасида камида 72 соатлик танаффус бўлиши шарт.

Лионель Месси ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида турнир якунлари ҳақида тўхталар экан, мағлубиятдан сўнг қалбидаги оғриқ кучли эканини яширмади. "Бу жароҳат битиши учун вақт керак. Аммо биз мамлакатни бирлаштира олганимиздан ва яна бир бор дунёнинг энг кучли жамоалари сафида бўлганимиздан фахрланаман", — деб ёзди афсонавий футболчи. Шунингдек, у чемпионликни қўлга киритган Испания терма жамоасини ҳам табриклашни унутмади.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун Мессининг MLSдаги иштироки доимий эътиборда, чунки Океан орти лигаси айнан ушбу юлдуз туфайли минтақамизда ҳам оммалашиб бормоқда. Унинг майдонга тушмаслиги нафақат стадионга келадиган томошабинлар, балки трансляция ҳуқуқи эгалари учун ҳам маълум даражада йўқотиш ҳисобланади. Бироқ мутахассислар Мессининг узоқроқ муддат юқори савияда тўп суриши учун бундай танаффуслар ўта муҳимлигини таъкидлашмоқда.

Лионель Месси фаолияти давомида учта алоҳида Жаҳон чемпионати финалида асосий таркибда майдонга тушган тарихдаги илк футболчига айланди. Гарчи бу сафар олтин медаллар насиб этмаган бўлса-да, унинг кўрсаткичлари ва жамоа етакчиси сифатидаги роли ҳали ҳам дунё футболининг чўққисида эканини исботламоқда. Эндиликда ҳужумчи август ойи бошларида Интер Миами таркибига қайтиши кутилмоқда.

Лионель МессиИнтер МиамиMLSАргентинаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси ва гўдак Ламине Ямал акс этган афсонавий сурат ноёб карточкага айландиЛионель Месси ва гўдак Ламине Ямал акс этган афсонавий сурат ноёб карточкага айландиБугун, 13:52ЖЧ–2026 ҳужумчилари рейтинги: Мбаппе Месси ва Беллингҳемни ортда қолдирдиЖЧ–2026 ҳужумчилари рейтинги: Мбаппе Месси ва Беллингҳемни ортда қолдирдиБугун, 13:42Роналду ФИФА ва Аргентина танқид қилинган постга реакция қилдиРоналду ФИФА ва Аргентина танқид қилинган постга реакция қилдиБугун, 13:32ЖЧ–2026 чемпионлари тарихдаги илк чемпионлик узукларини олди (видео)ЖЧ–2026 чемпионлари тарихдаги илк чемпионлик узукларини олди (видео)Бугун, 13:16Месси ва Мартинезнинг кийиниш хонасидаги нутқлари: “Орқага фақат қўрқоқлар ўйнайди”Месси ва Мартинезнинг кийиниш хонасидаги нутқлари: “Орқага фақат қўрқоқлар ўйнайди”Бугун, 13:12Суперлигада 13-тур бошланади: уч кунлик тақвим эълон қилиндиСуперлигада 13-тур бошланади: уч кунлик тақвим эълон қилиндиБугун, 12:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди