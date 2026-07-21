Лионель Месси MLS юлдузлари ўйинини ўтказиб юборади: Аргентиналик юлдуз дам олишга чиқди
Аргентина терма жамоаси сардори ва Интер Миами ҳужумчиси Лионель Месси яқин орада бўлиб ўтадиган MLS юлдузлари ўйинида (MLS Алл-Стар Гаме) иштирок этмайди. Жаҳон чемпионатидаги оғир баҳслардан сўнг, футболчи тикланиш жараёнини ўташ учун мажбурий дам олиш даврига чиқди. Бу қарор нафақат клуб, балки халқаро футбол ташкилотларининг футболчилар саломатлигини ҳимоя қилиш борасидаги янги талаблари билан ҳам боғлиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN нашри хабарига кўра, Лионель Месси ва унинг жамоадоши Родриго Де Паул АҚШда ўтган Жаҳон чемпионати финалигача бўлган машаққатли йўлдан сўнг қисқа муддатли таътилга йўлланган. Месси турнир давомида саккизта гол ва тўртта голли узатмани амалга ошириб, ўзининг юқори формасини намойиш этди. Бироқ финалда Испанияга қарши кечган 120 дақиқалик ўйин 37 ёшли ҳужумчининг жисмоний ҳолатига сезиларли таъсир кўрсатган.
Белгиланган тартибга мувофиқ, Лионель Месси жорий ҳафтада MLS доирасида ўтадиган "Чикаго Файр" ва "Монреал" клубларига қарши учрашувларни ҳамда 29-июльга белгиланган юлдузлар шоусини ўтказиб юбориши аниқ бўлди. Бу чора ФИФPRО (Халқаро профессионал футболчилар ассоциациялари федерацияси) томонидан илгари сурилган талаблар асосида амалга оширилмоқда.
Футболчилар саломатлиги биринчи ўриндаФИФPRО ва FIFA ўртасидаги келишувга кўра, ҳар бир футболчи мавсум якунлангач камида 21 кунлик дам олиш ҳуқуқига эга бўлиши керак. Бу жароҳатлар хавфини камайтириш ва ўйинчиларнинг руҳий чарчоғини ёзиш учун зарур деб топилган. FIFA томонидан тасдиқланган янги тақвимга биноан, ўйинлар орасида камида 72 соатлик танаффус бўлиши шарт.
Лионель Месси ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида турнир якунлари ҳақида тўхталар экан, мағлубиятдан сўнг қалбидаги оғриқ кучли эканини яширмади. "Бу жароҳат битиши учун вақт керак. Аммо биз мамлакатни бирлаштира олганимиздан ва яна бир бор дунёнинг энг кучли жамоалари сафида бўлганимиздан фахрланаман", — деб ёзди афсонавий футболчи. Шунингдек, у чемпионликни қўлга киритган Испания терма жамоасини ҳам табриклашни унутмади.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун Мессининг MLSдаги иштироки доимий эътиборда, чунки Океан орти лигаси айнан ушбу юлдуз туфайли минтақамизда ҳам оммалашиб бормоқда. Унинг майдонга тушмаслиги нафақат стадионга келадиган томошабинлар, балки трансляция ҳуқуқи эгалари учун ҳам маълум даражада йўқотиш ҳисобланади. Бироқ мутахассислар Мессининг узоқроқ муддат юқори савияда тўп суриши учун бундай танаффуслар ўта муҳимлигини таъкидлашмоқда.
Лионель Месси фаолияти давомида учта алоҳида Жаҳон чемпионати финалида асосий таркибда майдонга тушган тарихдаги илк футболчига айланди. Гарчи бу сафар олтин медаллар насиб этмаган бўлса-да, унинг кўрсаткичлари ва жамоа етакчиси сифатидаги роли ҳали ҳам дунё футболининг чўққисида эканини исботламоқда. Эндиликда ҳужумчи август ойи бошларида Интер Миами таркибига қайтиши кутилмоқда.
…