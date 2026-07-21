Kia EV4 GT: Электр спорт хатчбеклари бозорида янги давр бошланмоқда

·0·Авто
Kia EV4 GT: Электр спорт хатчбеклари бозорида янги давр бошланмоқда

Жанубий Кореянинг Kia компанияси электромобиллар сегментида ҳақиқий инқилоб қилишга тайёрланмоқда. Компания тақдим этган янги Kia EV4 GT модели анъанавий Volkswagen Гольф GTИ ўлчамларидаги илк тўлиқ электр қувватли спорт хатчбеки (ҳот-ҳатч) сифатида бозорга чиқмоқда. Бу модел нафақат дизайни, балки техник имкониятлари билан ҳам соҳа мутахассисларининг эътиборини тортди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳозиргача электр транспорт воситалари бозорида Алпине A290 каби кичик ёки Hyundai Ioniq 5 Н каби йирик спорт моделлари мавжуд эди. Бироқ, оилавий хатчбеклар классида ҳақиқий драйв тақдим эта оладиган, паст профилли автомобиллар етишмас эди. Kia EV4 GT айнан шу бўшлиқни тўлдириш учун ишлаб чиқилган бўлиб, у баландлиги 1500 мм дан паст бўлган кам сонли электромобиллардан биридир.

Техник қувват ва динамика

Autocar нашри ва бошқа нуфузли манбаларнинг маълумотига кўра, Kia EV4 GT механик жиҳатдан яқинда тақдим этилган EV3 GT кроссоверига яқин туради. Автомобил тўлиқ узатмали (4WD) тизим билан жиҳозланган бўлиб, унинг умумий қуввати 288 от кучини ташкил этади. Олд ўқда 194 от кучига эга мотор, орқа ўқда эса қўшимча 94 от кучли агрегат жойлашган.

Ушбу модел Kia компаниясининг 2026-йилда режалаштирган "GT ҳужуми"нинг бир қисмидир. Компания EV3 GT, EV4 GT ва йирикроқ EV5 GT моделларини кетма-кет чиқариш орқали ўзининг спорт йўналишидаги мавқеини мустаҳкамламоқчи. Kia R&D бўлими раҳбари Манфред Ҳаррернинг таъкидлашича, янги GT моделлари бренд автомобилларининг ҳайдаш завқи (дйнамик энжоймент) борасидаги камчиликларини бартараф этишга хизмат қилади.

Volkswagen Golf R билан рақобат

Ҳайдаш характеристикаси бўйича Kia EV4 GT кўпроқ афсонавий Volkswagen Golf R моделини эслатади. Бу нафақат тўрт ғилдирак тортишида, балки йўлда ўзини тутиши ва осма (подвеска) тизимининг ишлашида ҳам намоён бўлади. Автомобил уч босқичли амортизаторлар ва янгиланган пружиналар билан жиҳозланган бўлиб, у ҳам қулайликни, ҳам юқори тезликда барқарорликни таъминлайди.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Kia бренди, хусусан унинг электр моделлари (EV6 ва EV9) тобора оммалашиб бормоқда. Келажакда EV4 GT каби ихчам ва тезкор хатчбекларнинг кириб келиши, юртимиздаги ёш ҳайдовчилар ва шаҳар ичида динамик ҳаракатланишни хуш кўрувчилар учун ажойиб муқобил бўлиши кутилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Kia EV4 GT анъанавий хатчбеклар шаклини сақлаб қолган ҳолда, замонавий технологияларни уйғунлаштира олган. Гарчи унинг максимал бошқарув имкониятлари немис рақобатчиларидан бироз фарқ қилса-да, қулайлик ва динамика баланси уни ўз синфидаги энг жозибадор таклифлардан бирига айлантиради.

KiaEV4 GTЭлектромобилАвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Kia EV3 GT: Жанубий Корея бренди 288 от кучига эга янги хатчбекни тақдим этдиKia EV3 GT: Жанубий Корея бренди 288 от кучига эга янги хатчбекни тақдим этдиБугун, 13:59Peugeot 208 ички ёнув двигателли моделларини 2030-йилдан кейин ҳам сотишда давом этадиPeugeot 208 ички ёнув двигателли моделларини 2030-йилдан кейин ҳам сотишда давом этадиБугун, 08:55Англияда тезликни 32 км/соатгача чеклаш таклиф этилмоқда: Ҳайдовчилар бунга қаршиАнглияда тезликни 32 км/соатгача чеклаш таклиф этилмоқда: Ҳайдовчилар бунга қаршиБугун, 08:50Toyota Alphard тахтига даъвогар: Nissan бутунлай янги Элгранд моделини тақдим этдиToyota Alphard тахтига даъвогар: Nissan бутунлай янги Элгранд моделини тақдим этдиБугун, 06:21Bentley ўзининг илк электромобили учун V8 двигатели овозини оркестр ёрдамида яратдиBentley ўзининг илк электромобили учун V8 двигатели овозини оркестр ёрдамида яратдиБугун, 03:21Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлдиЯнгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлдиКеча, 22:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан