Kia EV4 GT: Электр спорт хатчбеклари бозорида янги давр бошланмоқда
Жанубий Кореянинг Kia компанияси электромобиллар сегментида ҳақиқий инқилоб қилишга тайёрланмоқда. Компания тақдим этган янги Kia EV4 GT модели анъанавий Volkswagen Гольф GTИ ўлчамларидаги илк тўлиқ электр қувватли спорт хатчбеки (ҳот-ҳатч) сифатида бозорга чиқмоқда. Бу модел нафақат дизайни, балки техник имкониятлари билан ҳам соҳа мутахассисларининг эътиборини тортди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳозиргача электр транспорт воситалари бозорида Алпине A290 каби кичик ёки Hyundai Ioniq 5 Н каби йирик спорт моделлари мавжуд эди. Бироқ, оилавий хатчбеклар классида ҳақиқий драйв тақдим эта оладиган, паст профилли автомобиллар етишмас эди. Kia EV4 GT айнан шу бўшлиқни тўлдириш учун ишлаб чиқилган бўлиб, у баландлиги 1500 мм дан паст бўлган кам сонли электромобиллардан биридир.
Техник қувват ва динамикаAutocar нашри ва бошқа нуфузли манбаларнинг маълумотига кўра, Kia EV4 GT механик жиҳатдан яқинда тақдим этилган EV3 GT кроссоверига яқин туради. Автомобил тўлиқ узатмали (4WD) тизим билан жиҳозланган бўлиб, унинг умумий қуввати 288 от кучини ташкил этади. Олд ўқда 194 от кучига эга мотор, орқа ўқда эса қўшимча 94 от кучли агрегат жойлашган.
Ушбу модел Kia компаниясининг 2026-йилда режалаштирган "GT ҳужуми"нинг бир қисмидир. Компания EV3 GT, EV4 GT ва йирикроқ EV5 GT моделларини кетма-кет чиқариш орқали ўзининг спорт йўналишидаги мавқеини мустаҳкамламоқчи. Kia R&D бўлими раҳбари Манфред Ҳаррернинг таъкидлашича, янги GT моделлари бренд автомобилларининг ҳайдаш завқи (дйнамик энжоймент) борасидаги камчиликларини бартараф этишга хизмат қилади.
Volkswagen Golf R билан рақобатҲайдаш характеристикаси бўйича Kia EV4 GT кўпроқ афсонавий Volkswagen Golf R моделини эслатади. Бу нафақат тўрт ғилдирак тортишида, балки йўлда ўзини тутиши ва осма (подвеска) тизимининг ишлашида ҳам намоён бўлади. Автомобил уч босқичли амортизаторлар ва янгиланган пружиналар билан жиҳозланган бўлиб, у ҳам қулайликни, ҳам юқори тезликда барқарорликни таъминлайди.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Kia бренди, хусусан унинг электр моделлари (EV6 ва EV9) тобора оммалашиб бормоқда. Келажакда EV4 GT каби ихчам ва тезкор хатчбекларнинг кириб келиши, юртимиздаги ёш ҳайдовчилар ва шаҳар ичида динамик ҳаракатланишни хуш кўрувчилар учун ажойиб муқобил бўлиши кутилмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Kia EV4 GT анъанавий хатчбеклар шаклини сақлаб қолган ҳолда, замонавий технологияларни уйғунлаштира олган. Гарчи унинг максимал бошқарув имкониятлари немис рақобатчиларидан бироз фарқ қилса-да, қулайлик ва динамика баланси уни ўз синфидаги энг жозибадор таклифлардан бирига айлантиради.
…