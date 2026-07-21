"Қора дельфин" колониясидаги қотил турмуш қурди

·1·Дунё
"Қора дельфин" колониясидаги қотил турмуш қурди

Қозон шаҳридаги мактабга уюштирилган қуролли ҳужум учун умрбод озодликдан маҳрум этилган Илназ Галявиев Россиянинг энг қаттиқ тартибли жазони ижро этиш муассасаларидан бири — "Қора дельфин" колониясида расмий никоҳдан ўтди.

Россия ОАВ хабарларига кўра, унинг турмуш ўртоғи Москва шаҳрида яшовчи, журналистика йўналишида таҳсил олаётган 18 ёшли қиз ҳисобланади. Никоҳ маросими Оренбург вилоятининг Сол-Илетск шаҳрида жойлашган колонияда амалдаги қонунчилик асосида расмийлаштирилган.

Қайд этилишича, Россия жазони ижро этиш тизими қоидаларига кўра, умрбод қамоқ жазосини ўтаётган маҳкумлар турмуш қуриш ҳуқуқига эга. Бироқ улар учун учрашувлар қатъий чекланган бўлиб, эр-хотин йилига атиги бир марта учрашиши мумкин.

Мазкур хабар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Айрим фойдаланувчилар бу ҳолатдан ҳайратланган бўлса, бошқалар эса амалдаги қонунчилик маҳкумларга ҳам шахсий ҳаётга оид айрим ҳуқуқларни сақлаб қолишини эслатиб ўтган.

Kuyov kelinning qoʻliga nikoh uzugini taqib qoʻymoqda.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ грин-карта олувчилардан 100 минг доллар гаров пули талаб қилмоқчиАҚШ грин-карта олувчилардан 100 минг доллар гаров пули талаб қилмоқчиБугун, 13:58Украинага навбатдаги ёпирилма зарбалар: Одессада одамлар ҳалок бўлдиУкраинага навбатдаги ёпирилма зарбалар: Одессада одамлар ҳалок бўлдиБугун, 13:52ЖЧдан кейин мухлислар йиғилган майдонлар чиқиндига тўлди (видео)ЖЧдан кейин мухлислар йиғилган майдонлар чиқиндига тўлди (видео)Бугун, 13:47Мессининг бу самимий ҳаракати яна бир бор мухлислар меҳрини қозонди (видео)Мессининг бу самимий ҳаракати яна бир бор мухлислар меҳрини қозонди (видео)Бугун, 13:36Полициячи ёнаётган машинадан ҳайдовчини қутқарди (видео)Полициячи ёнаётган машинадан ҳайдовчини қутқарди (видео)Бугун, 13:00Истанбул сувларида сузиб юрган дельфинлар яна кўрина бошладиИстанбул сувларида сузиб юрган дельфинлар яна кўрина бошладиБугун, 12:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?