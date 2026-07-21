Kia EV3 GT: Жанубий Корея бренди 288 от кучига эга янги хатчбекни тақдим этди

·0·Авто
Kia EV3 GT: Жанубий Корея бренди 288 от кучига эга янги хатчбекни тақдим этди

Жанубий Кореянинг Kia компанияси ўзининг электромобиллар қаторини кенгайтиришда давом этмоқда. Бу гал ишлаб чиқарувчи ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлиши кутилаётган EV3 кроссоверининг спортча GT талқинини намойиш этди. Ушбу янгилик бренднинг юқори унумдорликка эга автомобиллар сегментини янада кенгроқ аудитория учун очиқ қилиш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳозиргача Kia брендининг GT линияси асосан қимматбаҳо EV6 GT ва улкан EV9 GT каби флагман моделлар билан чекланган эди. Бироқ янги EV3 GT модели 50 минг фунт стерлингдан пастроқ нархи билан кўпроқ харидорларни жалб қилиши кутилмоқда. Autocar нашри маълумотларига кўра, ушбу модел нафақат ташқи кўриниши, балки техник имкониятлари билан ҳам ўзидан олдинги версиялардан сезиларли даражада фарқ қилади.

Техник кўрсаткичлар ва қувват

Автомобилнинг асосини 81,4 кВ/соат сиғимли аккумулятор ташкил этади, у EV3 Лонг Ранге моделидан мерос қилиб олинган. Тўлиқ қувват билан автомобил 500 километрга яқин (311 мил) масофани босиб ўтиши мумкин. Максимал қувватланиш тезлиги 128 кВни ташкил этади, бу эса замонавий тезкор қувватлаш станцияларида вақтни тежаш имконини беради.

Энг муҳим ўзгариш двигател тизимида юз берган. EV3 GT икки моторли тўлиқ узатмали (4WD) тизим билан жиҳозланган. Олдинги мотор 194 от кучига эга бўлиб, у орқа тарафдаги шеригидан роппа-роса 100 от кучига кучлироқдир. Умумий ҳисобда ушбу агрегат 288 от кучи қувватини тақдим этади. Натижада, оғирлиги икки тоннадан ортиқ бўлишига қарамай, электромобил 100 км/соат тезликка атиги 5,7 сонияда эришади.

Динамика ва ҳайдаш қулайлиги

Kia муҳандислари EV3 GT моделини яратишда уни ўта тажовузкор спорткар эмас, балки кундалик ҳаёт учун қулай ва тезкор автомобил сифатида лойиҳалашган. Масалан, Hyundai компаниясининг Н сериясидаги моделларидан фарқли ўлароқ, Kia GT линияси ҳайдовчини ортиқча зўриқтирмасликка интилади. Автомобил уч режимли амортизаторлар ва Пирелли П Зеро шиналари билан жиҳозланган бўлиб, бу йўлда барқарорликни таъминлайди.

Автомобилнинг бошқаруви аниқ ва эргономикаси юқори даражада ишланган. Орқа мотор асосан бурилишларда мувозанатни сақлашга хизмат қилади, бу эса автомобилни хавфсиз ва ишончли бошқариш имконини беради. Шунингдек, ташқи кўринишда яшил рангли акцентлар, янгиланган бамперлар ва спортча услубдаги деталлар кўзга ташланади.

Ўзбекистон бозорида Kia брендининг электромобиллари, хусусан EV6 ва EV9 моделлари расман сотилаётганини ҳисобга олсак, EV3 GT келажакда бизнинг йўлларда ҳам пайдо бўлиши эҳтимоли юқори. Бу ихчам, аммо қувватли кроссоверларни хуш кўрувчи маҳаллий ҳайдовчилар учун ажойиб танлов бўлиши мумкин.

KiaEV3 GTЭлектромобилАвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Kia EV4 GT: Электр спорт хатчбеклари бозорида янги давр бошланмоқдаKia EV4 GT: Электр спорт хатчбеклари бозорида янги давр бошланмоқдаБугун, 13:57Peugeot 208 ички ёнув двигателли моделларини 2030-йилдан кейин ҳам сотишда давом этадиPeugeot 208 ички ёнув двигателли моделларини 2030-йилдан кейин ҳам сотишда давом этадиБугун, 08:55Англияда тезликни 32 км/соатгача чеклаш таклиф этилмоқда: Ҳайдовчилар бунга қаршиАнглияда тезликни 32 км/соатгача чеклаш таклиф этилмоқда: Ҳайдовчилар бунга қаршиБугун, 08:50Toyota Alphard тахтига даъвогар: Nissan бутунлай янги Элгранд моделини тақдим этдиToyota Alphard тахтига даъвогар: Nissan бутунлай янги Элгранд моделини тақдим этдиБугун, 06:21Bentley ўзининг илк электромобили учун V8 двигатели овозини оркестр ёрдамида яратдиBentley ўзининг илк электромобили учун V8 двигатели овозини оркестр ёрдамида яратдиБугун, 03:21Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлдиЯнгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлдиКеча, 22:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан