Kia EV3 GT: Жанубий Корея бренди 288 от кучига эга янги хатчбекни тақдим этди
Жанубий Кореянинг Kia компанияси ўзининг электромобиллар қаторини кенгайтиришда давом этмоқда. Бу гал ишлаб чиқарувчи ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлиши кутилаётган EV3 кроссоверининг спортча GT талқинини намойиш этди. Ушбу янгилик бренднинг юқори унумдорликка эга автомобиллар сегментини янада кенгроқ аудитория учун очиқ қилиш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳозиргача Kia брендининг GT линияси асосан қимматбаҳо EV6 GT ва улкан EV9 GT каби флагман моделлар билан чекланган эди. Бироқ янги EV3 GT модели 50 минг фунт стерлингдан пастроқ нархи билан кўпроқ харидорларни жалб қилиши кутилмоқда. Autocar нашри маълумотларига кўра, ушбу модел нафақат ташқи кўриниши, балки техник имкониятлари билан ҳам ўзидан олдинги версиялардан сезиларли даражада фарқ қилади.
Техник кўрсаткичлар ва қувватАвтомобилнинг асосини 81,4 кВ/соат сиғимли аккумулятор ташкил этади, у EV3 Лонг Ранге моделидан мерос қилиб олинган. Тўлиқ қувват билан автомобил 500 километрга яқин (311 мил) масофани босиб ўтиши мумкин. Максимал қувватланиш тезлиги 128 кВни ташкил этади, бу эса замонавий тезкор қувватлаш станцияларида вақтни тежаш имконини беради.
Энг муҳим ўзгариш двигател тизимида юз берган. EV3 GT икки моторли тўлиқ узатмали (4WD) тизим билан жиҳозланган. Олдинги мотор 194 от кучига эга бўлиб, у орқа тарафдаги шеригидан роппа-роса 100 от кучига кучлироқдир. Умумий ҳисобда ушбу агрегат 288 от кучи қувватини тақдим этади. Натижада, оғирлиги икки тоннадан ортиқ бўлишига қарамай, электромобил 100 км/соат тезликка атиги 5,7 сонияда эришади.
Динамика ва ҳайдаш қулайлигиKia муҳандислари EV3 GT моделини яратишда уни ўта тажовузкор спорткар эмас, балки кундалик ҳаёт учун қулай ва тезкор автомобил сифатида лойиҳалашган. Масалан, Hyundai компаниясининг Н сериясидаги моделларидан фарқли ўлароқ, Kia GT линияси ҳайдовчини ортиқча зўриқтирмасликка интилади. Автомобил уч режимли амортизаторлар ва Пирелли П Зеро шиналари билан жиҳозланган бўлиб, бу йўлда барқарорликни таъминлайди.
Автомобилнинг бошқаруви аниқ ва эргономикаси юқори даражада ишланган. Орқа мотор асосан бурилишларда мувозанатни сақлашга хизмат қилади, бу эса автомобилни хавфсиз ва ишончли бошқариш имконини беради. Шунингдек, ташқи кўринишда яшил рангли акцентлар, янгиланган бамперлар ва спортча услубдаги деталлар кўзга ташланади.
Ўзбекистон бозорида Kia брендининг электромобиллари, хусусан EV6 ва EV9 моделлари расман сотилаётганини ҳисобга олсак, EV3 GT келажакда бизнинг йўлларда ҳам пайдо бўлиши эҳтимоли юқори. Бу ихчам, аммо қувватли кроссоверларни хуш кўрувчи маҳаллий ҳайдовчилар учун ажойиб танлов бўлиши мумкин.
…