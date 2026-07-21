Украинага навбатдаги ёпирилма зарбалар: Одессада одамлар ҳалок бўлди
Россия Қуролли кучлари 20 июль куни кундузи Украинанинг бир нечта вилоятлари, жумладан Одесса, Запорижжя, Херсон ва Днипропетровск ҳудудларига оммавий зарбалар берди. Ҳужумлар оқибатида тинч аҳоли орасида ҳалок бўлганлар ва кўплаб жароҳатланганлар бор.
Zamin.uz Украинанинг турли вилоятларида юз берган вайронгарчиликлар ва сўнгги тафсилотларни тақдим этади.
Одессага ҳужум ва «Golden Leo» кемасидаги қурбонлар
Маҳаллий ҳокимият маълумотларига кўра, Одессага берилган кундузги зарбалар фуқаролик инфратузилмаси ва корхоналарга тўғри келган.
Жабрланганлар: Дастлабки маълумотларга кўра, 3 киши ҳалок бўлган, яна 6 нафар фуқаро жароҳат олган (улардан икки нафари шифохонага ётқизилган, бирининг аҳволи оғир).
Зарар: Фуқаролик корхонасида техникалар ёниб кетган, газ қувури шикастланган.
Шу билан бирга, 19 июль куни Қора денгизда Гвинея-Бисау байроғи остида дон ташиётган «Golden Leo» кемасига берилган ракета зарбаси бўйича янгиланган маълумотлар эълон қилинди:
Қидирув-қутқарув ишлари давомида ҳалок бўлган барча 10 нафар кишининг жасади топилди (улар орасида украиналик лоцман ва хорижлик экипаж аъзолари бор).
Экипажнинг 8 нафар аъзоси аввалроқ қутқарилиб, қирғоққа эвакуация қилинган эди.
Херсонда шифохона, Запорижжяда озиқ-овқат корхонаси ўққа тутилди
Херсон вилояти: Артиллерия ҳужуми оқибатида маҳаллий шифохона нишонга олинди. Вилоят прокуратурасига кўра, 7 киши жароҳатланган — улар орасида шифокор, ҳамширалар, техник ходимлар ва 2 нафар ташриф буюрувчи бор.
Запорижжя шаҳри: Дронлар ҳужуми оқибатида озиқ-овқат саноати корхонасига зарар етди, 4 киши жароҳат олди. Шунингдек, эрталаб бошқариладиган авиабомбалар (КАБ) билан берилган зарба оқибатида 1 киши ҳалок бўлди, 5 киши жароҳатланди ва турар-жой ҳамда нотурар бинолар вайрон бўлди.
Павлоград илк бор бошқариладиган авиабомбалар ҳужумига учради
Днипропетровск вилоятининг Павлоград шаҳрига берилган зарбалар оқибатида 2 киши ҳалок бўлди, 15 киши жароҳат олди (улар орасида 1 ёшли қизалоқ ҳам бор). Шаҳарда кўп қаватли уйлар ва автомобиллар шикастланган.
Днипропетровск вилояти кенгаши раиси Николай Лукашукнинг таъкидлашича, Павлоград шаҳри ўз тарихида илк бор бошқариладиган авиабомбалар билан нишонга олинган. Авваллари асосан фронт чизиғига яқин аҳоли пунктларига қарши қўлланилган ушбу оғир қуроллар эндиликда фронт орқасидаги узоқроқ шаҳарларга ҳам таҳдид солмоқда.
Сўнгги ҳужумлар оқибатлари бўйича қисқача маълумотнома
Ҳудуд / Объект
Ҳалок бўлганлар
Жароҳатланганлар
Етказилган зарар
Одесса шаҳри
3 киши
6 киши
Фуқаролик корхонаси, газ қувури
«Golden Leo» кемаси
10 киши
—
3 та қанотли ракета зарбаси
Запорижжя
1 киши
9 киши
Озиқ-овқат корхонаси, турар-жойлар
Херсон (шифохона)
—
7 киши
Медицина муассасаси шикастланди
Павлоград
2 киши
15 киши
Илк бор КАБ авиабомбалари қўлланилди
…