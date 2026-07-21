Украинага навбатдаги ёпирилма зарбалар: Одессада одамлар ҳалок бўлди

·0·Дунё
Украинага навбатдаги ёпирилма зарбалар: Одессада одамлар ҳалок бўлди

Россия Қуролли кучлари 20 июль куни кундузи Украинанинг бир нечта вилоятлари, жумладан Одесса, Запорижжя, Херсон ва Днипропетровск ҳудудларига оммавий зарбалар берди. Ҳужумлар оқибатида тинч аҳоли орасида ҳалок бўлганлар ва кўплаб жароҳатланганлар бор.

Zamin.uz Украинанинг турли вилоятларида юз берган вайронгарчиликлар ва сўнгги тафсилотларни тақдим этади.

Одессага ҳужум ва «Golden Leo» кемасидаги қурбонлар

Маҳаллий ҳокимият маълумотларига кўра, Одессага берилган кундузги зарбалар фуқаролик инфратузилмаси ва корхоналарга тўғри келган.

  • Жабрланганлар: Дастлабки маълумотларга кўра, 3 киши ҳалок бўлган, яна 6 нафар фуқаро жароҳат олган (улардан икки нафари шифохонага ётқизилган, бирининг аҳволи оғир).

  • Зарар: Фуқаролик корхонасида техникалар ёниб кетган, газ қувури шикастланган.

Шу билан бирга, 19 июль куни Қора денгизда Гвинея-Бисау байроғи остида дон ташиётган «Golden Leo» кемасига берилган ракета зарбаси бўйича янгиланган маълумотлар эълон қилинди:

  • Қидирув-қутқарув ишлари давомида ҳалок бўлган барча 10 нафар кишининг жасади топилди (улар орасида украиналик лоцман ва хорижлик экипаж аъзолари бор).

  • Экипажнинг 8 нафар аъзоси аввалроқ қутқарилиб, қирғоққа эвакуация қилинган эди.

Херсонда шифохона, Запорижжяда озиқ-овқат корхонаси ўққа тутилди

  • Херсон вилояти: Артиллерия ҳужуми оқибатида маҳаллий шифохона нишонга олинди. Вилоят прокуратурасига кўра, 7 киши жароҳатланган — улар орасида шифокор, ҳамширалар, техник ходимлар ва 2 нафар ташриф буюрувчи бор.

  • Запорижжя шаҳри: Дронлар ҳужуми оқибатида озиқ-овқат саноати корхонасига зарар етди, 4 киши жароҳат олди. Шунингдек, эрталаб бошқариладиган авиабомбалар (КАБ) билан берилган зарба оқибатида 1 киши ҳалок бўлди, 5 киши жароҳатланди ва турар-жой ҳамда нотурар бинолар вайрон бўлди.

Павлоград илк бор бошқариладиган авиабомбалар ҳужумига учради

Днипропетровск вилоятининг Павлоград шаҳрига берилган зарбалар оқибатида 2 киши ҳалок бўлди, 15 киши жароҳат олди (улар орасида 1 ёшли қизалоқ ҳам бор). Шаҳарда кўп қаватли уйлар ва автомобиллар шикастланган.

Днипропетровск вилояти кенгаши раиси Николай Лукашукнинг таъкидлашича, Павлоград шаҳри ўз тарихида илк бор бошқариладиган авиабомбалар билан нишонга олинган. Авваллари асосан фронт чизиғига яқин аҳоли пунктларига қарши қўлланилган ушбу оғир қуроллар эндиликда фронт орқасидаги узоқроқ шаҳарларга ҳам таҳдид солмоқда.

Сўнгги ҳужумлар оқибатлари бўйича қисқача маълумотнома

Ҳудуд / Объект

Ҳалок бўлганлар

Жароҳатланганлар

Етказилган зарар

Одесса шаҳри

3 киши

6 киши

Фуқаролик корхонаси, газ қувури

«Golden Leo» кемаси

10 киши

3 та қанотли ракета зарбаси

Запорижжя

1 киши

9 киши

Озиқ-овқат корхонаси, турар-жойлар

Херсон (шифохона)

7 киши

Медицина муассасаси шикастланди

Павлоград

2 киши

15 киши

Илк бор КАБ авиабомбалари қўлланилди

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧдан кейин мухлислар йиғилган майдонлар чиқиндига тўлди (видео)ЖЧдан кейин мухлислар йиғилган майдонлар чиқиндига тўлди (видео)Бугун, 13:47Мессининг бу самимий ҳаракати яна бир бор мухлислар меҳрини қозонди (видео)Мессининг бу самимий ҳаракати яна бир бор мухлислар меҳрини қозонди (видео)Бугун, 13:36Полициячи ёнаётган машинадан ҳайдовчини қутқарди (видео)Полициячи ёнаётган машинадан ҳайдовчини қутқарди (видео)Бугун, 13:00Истанбул сувларида сузиб юрган дельфинлар яна кўрина бошладиИстанбул сувларида сузиб юрган дельфинлар яна кўрина бошладиБугун, 12:25Тозалик ҳаётдан устун: бешинчи қаватга чиқиб дераза соябонларини тозалаётган икки кекса аёл муҳокамада Тозалик ҳаётдан устун: бешинчи қаватга чиқиб дераза соябонларини тозалаётган икки кекса аёл муҳокамада Бугун, 12:12Ногиронлар аравачасидаги эркак дарёга тушиб кетди Ногиронлар аравачасидаги эркак дарёга тушиб кетди Бугун, 12:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?