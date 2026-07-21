Honor Робот Пҳоне рекорд ўрнатди: Янги флагман компания тарихидаги энг оммабоп смартфонга айланди

·0·Техно
Honor Робот Пҳоне рекорд ўрнатди: Янги флагман компания тарихидаги энг оммабоп смартфонга айланди

Хитойнинг Honor технологик гиганти ўзининг инқилобий Робот Пҳоне қурилмасига олдиндан буюртма бериш жараёни бошланганини эълон қилди. Компаниянинг расмий маълумотларига кўра, янги моделга бўлган қизиқиш кутилганидан анча юқори бўлиб, биринчи куннинг ўзида у бренд тарихидаги барча аввалги флагманлар ўрнатган рекордларни янгилади. Ҳали сотувлар расман бошланмасидан туриб, фойдаланувчилар ушбу ноодатий гаджетга мисли кўрилмаган даражада талаб билдиришмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашри хабар беришича, ишлаб чиқарувчи аниқ рақамларни ҳозирча очиқламаган бўлса-да, Робот Пҳоне моделига бўлган буюртмалар сони компаниянинг барча ўтмишдаги ютуқларини ортда қолдирганини тасдиқлади. Смартфон ўзининг ноодатий конструкцияси ва сунъий интеллектга асосланган имкониятлари билан бозорнинг юқори сегментида янги саҳифа очиши кутилмоқда.

Технологик янгилик: 4D-механик стабилизатор

Робот Пҳоне моделининг асосий ўзига хослиги унинг титан қотишмасидан тайёрланган, тўрт даражали эркинликка эга бўлган 4D-механик осмасидир (подвес). Ушбу механизм камерани атиги 0,8 сония ичида ишчи ҳолатга келтира олади. Шунингдек, у 360 даражага айланиш, 90 ва 180 даражали интеллектуал позициялаш ҳамда СИПА 5.5 даражасидаги юқори аниқликдаги стабилизацияни таъминлайди.

Камеранинг техник имкониятлари ҳам профессионал даражада: қурилма 200 мегапикселли асосий модул, 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли камера ва яна бир 200 мегапикселли перископик телеобъектив билан жиҳозланган. Бундай оптик тизим мобил сураткашликда янги стандартларни ўрнатиши шубҳасиз.

Нарх ва махсус таклифлар

Honor компанияси олдиндан буюртма берган мижозлар учун қатор имтиёзларни тақдим этмоқда. Хусусан, харидорлар қуйидаги бонусларга эга бўлишади:

  • Механик стабилизаторни алмаштириш учун бир йиллик кафолат;
  • Махсус дизайнлаштирилган ғилоф ва магнитли таглик;
  • Қулай фойдаланиш учун махсус тасмача (ремешок);
  • Honor Magic Кубе универсал қувватлаш қурилмаси.
Смартфоннинг бошланғич нархи 2200 доллардан бошланиши маълум қилинган. Бу нарх қурилмани премиум сегментга жойлаштиради ва унинг мураккаб технологик ечимлар билан таъминланганини англатади. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу бренд мухлислари кўп бўлгани сабабли, янги флагманнинг пайдо бўлиши технология ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотиши тайин.

Робот Пҳоне моделининг расмий сотувлари келаси ойда старт олади. Экспертларнинг фикрича, Honor ушбу қадами билан нафақат Apple ва Samsung каби гигантлар билан рақобатлашмоқда, балки смартфонлар дизайни бўйича бутунлай янги йўналишни шакллантирмоқда.

HonorРобот ПҳонеСмартфонТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда дизел юк машиналаридан воз кечилмоқда: 3000 та қувватлаш станцияси қуриладиХитойда дизел юк машиналаридан воз кечилмоқда: 3000 та қувватлаш станцияси қуриладиБугун, 13:30Samsung Galaxy З Fold8 Виде расмлари расмий тақдимотдан аввал тарқалдиSamsung Galaxy З Fold8 Виде расмлари расмий тақдимотдан аввал тарқалдиБугун, 12:56Халқаро коинот станциясида сунъий интеллект иш бошлади: у космонавтларга ёрдам бермоқдаХалқаро коинот станциясида сунъий интеллект иш бошлади: у космонавтларга ёрдам бермоқдаБугун, 12:22Венесуэладаги зилзиладан сўнг Starlink 700 мингдан ортиқ кишини интернет билан таъминладиВенесуэладаги зилзиладан сўнг Starlink 700 мингдан ортиқ кишини интернет билан таъминладиБугун, 11:52Спацех Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини тикламоқдаСпацех Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини тикламоқдаБугун, 11:24SpaceX коинотни забт этишда давом этмоқда: Super Heavy Booster 21 синовдан ўтказилдиSpaceX коинотни забт этишда давом этмоқда: Super Heavy Booster 21 синовдан ўтказилдиБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди