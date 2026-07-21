Honor Робот Пҳоне рекорд ўрнатди: Янги флагман компания тарихидаги энг оммабоп смартфонга айланди
Хитойнинг Honor технологик гиганти ўзининг инқилобий Робот Пҳоне қурилмасига олдиндан буюртма бериш жараёни бошланганини эълон қилди. Компаниянинг расмий маълумотларига кўра, янги моделга бўлган қизиқиш кутилганидан анча юқори бўлиб, биринчи куннинг ўзида у бренд тарихидаги барча аввалги флагманлар ўрнатган рекордларни янгилади. Ҳали сотувлар расман бошланмасидан туриб, фойдаланувчилар ушбу ноодатий гаджетга мисли кўрилмаган даражада талаб билдиришмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашри хабар беришича, ишлаб чиқарувчи аниқ рақамларни ҳозирча очиқламаган бўлса-да, Робот Пҳоне моделига бўлган буюртмалар сони компаниянинг барча ўтмишдаги ютуқларини ортда қолдирганини тасдиқлади. Смартфон ўзининг ноодатий конструкцияси ва сунъий интеллектга асосланган имкониятлари билан бозорнинг юқори сегментида янги саҳифа очиши кутилмоқда.
Технологик янгилик: 4D-механик стабилизаторРобот Пҳоне моделининг асосий ўзига хослиги унинг титан қотишмасидан тайёрланган, тўрт даражали эркинликка эга бўлган 4D-механик осмасидир (подвес). Ушбу механизм камерани атиги 0,8 сония ичида ишчи ҳолатга келтира олади. Шунингдек, у 360 даражага айланиш, 90 ва 180 даражали интеллектуал позициялаш ҳамда СИПА 5.5 даражасидаги юқори аниқликдаги стабилизацияни таъминлайди.
Камеранинг техник имкониятлари ҳам профессионал даражада: қурилма 200 мегапикселли асосий модул, 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли камера ва яна бир 200 мегапикселли перископик телеобъектив билан жиҳозланган. Бундай оптик тизим мобил сураткашликда янги стандартларни ўрнатиши шубҳасиз.
Нарх ва махсус таклифларHonor компанияси олдиндан буюртма берган мижозлар учун қатор имтиёзларни тақдим этмоқда. Хусусан, харидорлар қуйидаги бонусларга эга бўлишади:
- Механик стабилизаторни алмаштириш учун бир йиллик кафолат;
- Махсус дизайнлаштирилган ғилоф ва магнитли таглик;
- Қулай фойдаланиш учун махсус тасмача (ремешок);
- Honor Magic Кубе универсал қувватлаш қурилмаси.
Робот Пҳоне моделининг расмий сотувлари келаси ойда старт олади. Экспертларнинг фикрича, Honor ушбу қадами билан нафақат Apple ва Samsung каби гигантлар билан рақобатлашмоқда, балки смартфонлар дизайни бўйича бутунлай янги йўналишни шакллантирмоқда.
…