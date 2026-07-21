Даниэл Ортега Никарагуада сайловлар энди бўлмаслигини айтди
Никарагуа президенти Даниэл Ортега мамлакатда ҳокимият учун рақобатли сайловлар бошқа ўтказилмаслигини маълум қилди. У мухолифат кучларининг овоз бериш орқали ҳукумат тепасига қайтишига йўл қўйилмаслигини очиқ айтди.
Бироқ Ортега сайловларни бекор қилиш қарори қайси ҳуқуқий механизм орқали амалга оширилишига аниқлик киритмади. Унинг баёноти мамлакатда сиёсий ҳокимият янада марказлашиши ҳақидаги хавотирларни кучайтирди.
«Энди сайловлар бўлмайди»
Ортега мазкур фикрларни Сандинистлар инқилобининг 47 йиллиги муносабати билан ўтказилган тадбирда билдирди. У мухолифатни АҚШ ва собиқ Сомоса тузуми тарафдорлари томонидан қўллаб-қувватланаётганликда айблади.
«Бу ерда энди улар ҳукумат ва ҳокимиятни қўлга киритишга уринадиган сайловлар бўлмайди. Янкилар ва самосчилар қўллаб-қувватлайдиган партиялар ҳокимиятга қайтадиган вақтлар ўтиб кетди», — деди Ортега.
Никарагуа раҳбари мухолифат кучларининг сайловда иштирок этишини чеклайдиган янги қоидалар ишлаб чиқилишини ҳам маълум қилди. Аммо келгуси овоз бериш жараёнлари бутунлай бекор қилинадими ёки фақат айрим партиялар четлаштириладими — бу жиҳат ҳозирча тўлиқ очиқланмаган.
2027 йилги сайлов тақдири нима бўлади?
Никарагуада навбатдаги сайлов 2027 йилда ўтказилиши кутилган эди. Ортеганинг янги баёноти ушбу сиёсий жараённи ҳам савол остида қолдирди.
2025 йилда ҳукумат назоратидаги парламент президентлик муддатини беш йилдан олти йилга узайтирган ва ҳокимият тизимига кенг қамровли ўзгартиришлар киритган. Ўша ислоҳотлардан кейин Ортеганинг рафиқаси Росарио Мурильо расман «ҳампрезидент» мақомини олган.
Ортега қачондан бери ҳокимиятда?
80 ёшли Даниэл Ортега Сандинистлар ҳаракатининг тарихий етакчиларидан бири ҳисобланади. У 1979 йилги инқилобдан кейин мамлакат раҳбариятида фаолият юритган, 1980-йилларда президент бўлган ва 1990 йилги сайловда мағлубиятга учраган.
Ортега 2007 йилда яна президентликка қайтди ва ўшандан буён мамлакатни узлуксиз бошқариб келмоқда. Кейинги йилларда ҳукумат сиёсий рақибларни қамаш, фуқароликдан маҳрум қилиш, мустақил ташкилотлар ва оммавий ахборот воситалари фаолиятини чеклашда айбланди.
Мухолифат ва ҳуқуқ ҳимоячилари хавотирда
Мухолифат вакиллари Ортеганинг баёнотини мамлакатда ҳокимият алмашинувининг сайлов йўли тўлиқ ёпилаётганининг белгиси сифатида баҳолади. Ҳуқуқ ҳимоячилари эса мазкур қарор Никарагуани бир партия ва бир оила назоратидаги тизимга янада яқинлаштиришини таъкидламоқда.
Ҳозирча Никарагуа ҳукумати сайловларни бекор қилишнинг аниқ ҳуқуқий тартибини эълон қилгани йўқ. Аммо Ортеганинг «энди сайловлар бўлмайди» деган очиқ баёноти мамлакат сиёсий ҳаётида янги ва кескин босқич бошланаётганини кўрсатмоқда.
…