Даниэл Ортега Никарагуада сайловлар энди бўлмаслигини айтди

·0·Дунё
Даниэл Ортега Никарагуада сайловлар энди бўлмаслигини айтди

Никарагуа президенти Даниэл Ортега мамлакатда ҳокимият учун рақобатли сайловлар бошқа ўтказилмаслигини маълум қилди. У мухолифат кучларининг овоз бериш орқали ҳукумат тепасига қайтишига йўл қўйилмаслигини очиқ айтди.

Бироқ Ортега сайловларни бекор қилиш қарори қайси ҳуқуқий механизм орқали амалга оширилишига аниқлик киритмади. Унинг баёноти мамлакатда сиёсий ҳокимият янада марказлашиши ҳақидаги хавотирларни кучайтирди.

«Энди сайловлар бўлмайди»

Ортега мазкур фикрларни Сандинистлар инқилобининг 47 йиллиги муносабати билан ўтказилган тадбирда билдирди. У мухолифатни АҚШ ва собиқ Сомоса тузуми тарафдорлари томонидан қўллаб-қувватланаётганликда айблади.

«Бу ерда энди улар ҳукумат ва ҳокимиятни қўлга киритишга уринадиган сайловлар бўлмайди. Янкилар ва самосчилар қўллаб-қувватлайдиган партиялар ҳокимиятга қайтадиган вақтлар ўтиб кетди», — деди Ортега.

Никарагуа раҳбари мухолифат кучларининг сайловда иштирок этишини чеклайдиган янги қоидалар ишлаб чиқилишини ҳам маълум қилди. Аммо келгуси овоз бериш жараёнлари бутунлай бекор қилинадими ёки фақат айрим партиялар четлаштириладими — бу жиҳат ҳозирча тўлиқ очиқланмаган.

2027 йилги сайлов тақдири нима бўлади?

Никарагуада навбатдаги сайлов 2027 йилда ўтказилиши кутилган эди. Ортеганинг янги баёноти ушбу сиёсий жараённи ҳам савол остида қолдирди.

2025 йилда ҳукумат назоратидаги парламент президентлик муддатини беш йилдан олти йилга узайтирган ва ҳокимият тизимига кенг қамровли ўзгартиришлар киритган. Ўша ислоҳотлардан кейин Ортеганинг рафиқаси Росарио Мурильо расман «ҳампрезидент» мақомини олган.

Ортега қачондан бери ҳокимиятда?

80 ёшли Даниэл Ортега Сандинистлар ҳаракатининг тарихий етакчиларидан бири ҳисобланади. У 1979 йилги инқилобдан кейин мамлакат раҳбариятида фаолият юритган, 1980-йилларда президент бўлган ва 1990 йилги сайловда мағлубиятга учраган.

Ортега 2007 йилда яна президентликка қайтди ва ўшандан буён мамлакатни узлуксиз бошқариб келмоқда. Кейинги йилларда ҳукумат сиёсий рақибларни қамаш, фуқароликдан маҳрум қилиш, мустақил ташкилотлар ва оммавий ахборот воситалари фаолиятини чеклашда айбланди.

Мухолифат ва ҳуқуқ ҳимоячилари хавотирда

Мухолифат вакиллари Ортеганинг баёнотини мамлакатда ҳокимият алмашинувининг сайлов йўли тўлиқ ёпилаётганининг белгиси сифатида баҳолади. Ҳуқуқ ҳимоячилари эса мазкур қарор Никарагуани бир партия ва бир оила назоратидаги тизимга янада яқинлаштиришини таъкидламоқда.

Ҳозирча Никарагуа ҳукумати сайловларни бекор қилишнинг аниқ ҳуқуқий тартибини эълон қилгани йўқ. Аммо Ортеганинг «энди сайловлар бўлмайди» деган очиқ баёноти мамлакат сиёсий ҳаётида янги ва кескин босқич бошланаётганини кўрсатмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мессининг бу самимий ҳаракати яна бир бор мухлислар меҳрини қозонди (видео)Мессининг бу самимий ҳаракати яна бир бор мухлислар меҳрини қозонди (видео)Бугун, 14:13"Қора дельфин" колониясидаги қотил турмуш қурди"Қора дельфин" колониясидаги қотил турмуш қурдиБугун, 14:02АҚШ грин-карта олувчилардан 100 минг доллар гаров пули талаб қилмоқчиАҚШ грин-карта олувчилардан 100 минг доллар гаров пули талаб қилмоқчиБугун, 13:58Украинага навбатдаги ёпирилма зарбалар: Одессада одамлар ҳалок бўлдиУкраинага навбатдаги ёпирилма зарбалар: Одессада одамлар ҳалок бўлдиБугун, 13:52ЖЧдан кейин мухлислар йиғилган майдонлар чиқиндига тўлди (видео)ЖЧдан кейин мухлислар йиғилган майдонлар чиқиндига тўлди (видео)Бугун, 13:47Полициячи ёнаётган машинадан ҳайдовчини қутқарди (видео)Полициячи ёнаётган машинадан ҳайдовчини қутқарди (видео)Бугун, 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?