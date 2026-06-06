Ҳосила Раҳимованинг болалар зўравонлигига қарши мавзудаги чиқиши тармоқларда эътибор қозонди! (видео)

·126·Маданият
Ҳосила Раҳимованинг болалар зўравонлигига қарши мавзудаги чиқиши тармоқларда эътибор қозонди! (видео)

Хонанда Ҳосила Раҳимова янги таронаси ва саҳна кўриниши билан ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Санъаткор бу сафар болаларга нисбатан зўравонлик мавзусига мурожаат қилиб, жамиятдаги долзарб масалалардан бирини ижоди орқали ёритишга ҳаракат қилди.

Қўшиқ билан бирга намойиш этилган саҳна кўриниши томошабинларда кучли таассурот қолдирди. Унда болалар ҳуқуқлари, уларнинг руҳий ҳолати ва зўравонлик оқибатларига алоҳида урғу берилган.

Мухлисларнинг фикрича, Ҳосила Раҳимованинг бундай мавзуни танлагани кутилмаган бўлди. Кўпчилик санъаткорнинг фақат кўнгилочар эмас, балки тарбиявий ва ижтимоий аҳамиятга эга мавзуларга ҳам эътибор қаратаётганини олқишламоқда.

Хосила Рахимова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бобур Мансуров рафиқаси билан романтик саёҳатга чиқдиБобур Мансуров рафиқаси билан романтик саёҳатга чиқдиКеча, 16:35Ўзбекистон Қаҳрамони Иброҳим Ғофуров вафот этди — адабиётимиз катта йўқотишЎзбекистон Қаҳрамони Иброҳим Ғофуров вафот этди — адабиётимиз катта йўқотишКеча, 15:30Наргиза Абдуллаева 28 йил ўтиб, “Чархпалак”даги рақсини такрорлади(видео)Наргиза Абдуллаева 28 йил ўтиб, “Чархпалак”даги рақсини такрорлади(видео)Кеча, 10:27Ўзбек тўмариси Ҳосила Раҳимова 10 йиллик танаффусдан сўнг катта саҳнага қайтди!Ўзбек тўмариси Ҳосила Раҳимова 10 йиллик танаффусдан сўнг катта саҳнага қайтди!Кеча, 07:40Лола оиласи билан корейс трендини такрорлаб кўрдиЛола оиласи билан корейс трендини такрорлаб кўрдиКеча, 06:12Райҳон 25 йилдан сўнг метрога тушиб ҳайратландиРайҳон 25 йилдан сўнг метрога тушиб ҳайратландиКеча, 06:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!