Ҳосила Раҳимованинг болалар зўравонлигига қарши мавзудаги чиқиши тармоқларда эътибор қозонди! (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Ҳосила Раҳимова янги таронаси ва саҳна кўриниши билан ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Санъаткор бу сафар болаларга нисбатан зўравонлик мавзусига мурожаат қилиб, жамиятдаги долзарб масалалардан бирини ижоди орқали ёритишга ҳаракат қилди.
Қўшиқ билан бирга намойиш этилган саҳна кўриниши томошабинларда кучли таассурот қолдирди. Унда болалар ҳуқуқлари, уларнинг руҳий ҳолати ва зўравонлик оқибатларига алоҳида урғу берилган.
Мухлисларнинг фикрича, Ҳосила Раҳимованинг бундай мавзуни танлагани кутилмаган бўлди. Кўпчилик санъаткорнинг фақат кўнгилочар эмас, балки тарбиявий ва ижтимоий аҳамиятга эга мавзуларга ҳам эътибор қаратаётганини олқишламоқда.
…