Мирсодиқова Шоиранинг кутилмаган ҳаёт йўли очиқланди (видео)

·44·Маданият
Мирсодиқова Шоиранинг кутилмаган ҳаёт йўли очиқланди (видео)

Мирсодиқова Шоира интервьюларидан бирида бошловчилик соҳасига кириб келгунига қадар босиб ўтган ҳаёт йўли ҳақида самимий гапириб берди.

Унинг айтишича, дастлаб ота-онаси журналист, бошловчи бўлишига қарши бўлган. Шу сабабли Шоира турли касбларда ўзини синаб кўришга мажбур бўлган.

“Ота-онам журналист бўлишимга қарши эди. Мени турли соҳаларга йўналтиришди. Тикувчи, тортчи, сартарошга ҳам шогирд бўлганман,” — дейди у.

Шоира ўқиш давридаги қизиқарли воқеаларни ҳам эслаб ўтди. У олий математика фанидан тайёрланиб, устозининг ёрдамида имтиҳонларга ўзига хос усулда тайёргарлик кўрганини кулиб ҳикоя қилади.

Шунингдек, у Туркияга бориб, турли товарлар олиб келиб сотган, иккита банкда, Савдо-саноат палатасида ҳамда “Камолот” Президент академиясида фаолият юритганини ҳам таъкидлади.

“Бир пайтлар ўйлагандимки, ўрганганларим бошловчилик фаолиятимга умуман керак бўлмайди. Аммо бугун тушуняпман — айнан шу тажрибалар менга катта ёрдам беряпти,” — дейди Шоира.

Унинг фикрича, турли соҳаларда орттирган тажрибаси сабаб бугун ҳар хил касб эгалари билан бемалол мулоқот қила олади ва уларни яхши тушунади.

“Ҳозир шахсий брендим ривожланмоқда. Авваллари фақат санъаткорлар билан суҳбатлашган бўлсам, энди турли соҳа вакиллари билан ҳам эркин гаплаша оламан. Тажрибам сабаб улар мени алдай олишмайди,” — дея кулиб қўшимча қилади у.

Шоиранинг ҳаёт йўли шуни кўрсатадики, ҳар бир тажриба — келажакдаги муваффақият учун муҳим пойдевордир.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зебинисо Холиқова саҳнада пушаймон бўлганини айтди (видео)Зебинисо Холиқова саҳнада пушаймон бўлганини айтди (видео)Бугун, 07:35Ричард Гир Трамп ҳақида кескин фикр билдирдиРичард Гир Трамп ҳақида кескин фикр билдирдиБугун, 06:08Санъатгача бўлган машаққатли йўл: Хувайдо Жумаева очиқ гапирди (видео)Санъатгача бўлган машаққатли йўл: Хувайдо Жумаева очиқ гапирди (видео)Кеча, 12:10Юлдуз Усмонова хонадонида кун қандай ўтмоқда (видео)Юлдуз Усмонова хонадонида кун қандай ўтмоқда (видео)Кеча, 11:22Фарзанд баракаси: Темур ва Фарида янги уйга кўчдиФарзанд баракаси: Темур ва Фарида янги уйга кўчдиКеча, 06:10«Олти ойлигимда 20 кило бўлганман» — Элбек Иброҳимов операциясиз 100 кило вазн ташлаб ҳаммани ҳайратда қолдирди«Олти ойлигимда 20 кило бўлганман» — Элбек Иброҳимов операциясиз 100 кило вазн ташлаб ҳаммани ҳайратда қолдирди09.06, 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди