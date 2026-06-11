Зебинисо Холиқова саҳнада пушаймон бўлганини айтди (видео)
Зебинисо Холиқова интервюларидан бирида ўқувчилик давридаги қизиқарли ва ибратли воқеани эслаб ўтди.
Актрисанинг айтишича, у коллеж йилларида алгебра фанини ёқтирмаган ва унга жиддий эътибор бермаган.
“Коллежда ўқиб юрган пайтларим алгебра дарси бўларди. Ўқитувчимиз косинус, синус каби мавзуларни ўтардилар. Мен эса устозимга: 'Устоз мен санъат олийгоҳига кираман, ҳаётимда алгебра керак бўлмайди. Пул санашни билсам бўлди', дердим. Ҳатто '4 баҳо қўйиб берсангиз бўлди', деб сўрардим,” — дея кулиб эслайди у.
Зебинисо Холиқова кейинчалик университетга ўқишга кирганини ва у ерда ҳам алгебра фанига дуч келмаганини айтади. Сўнг саҳнага чиқиб, театрда фаолият бошлайди.
Аммо унинг илк ролларидан бири айнан сотувчи бўлган.
“Биринчи ролим сотувчиники эди. Ўзим ҳаяжондаман, устига-устак математикадан ҳам яхши эмасман. Харидор: 'Бу неч пул? 3 минг, бу-чи 5 минг, ҳаммаси неч пул бўлди?' деб сўрайди. Ўша пайт саҳнада тезда ҳисоблаб беришни хоҳлардим,” — дейди актриса.
Унинг сўзларига кўра, айнан шу пайтда коллеждаги устозининг гаплари ёдига тушган:
“'Зебинисо, бу фан иш фаолиятингда керак бўлмаслиги мумкин, лекин ҳаётингда албатта керак бўлади', деган эдилар. Саҳнада эса 2 сония гўё 2 йилдек туюлади. Ўшанда ичимдан: 'Эҳ устоз, саҳнада керак бўлади деганингизда ўқирдим математикани', деб ўйладим,” — дея кулиб қўшимча қилади у.
Актрисанинг ушбу ҳикояси ҳар қандай билим ва кўникма ҳаётнинг кутилмаган лаҳзаларида асқотишини яна бир бор исботлайди.
…