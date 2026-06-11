Зебинисо Холиқова саҳнада пушаймон бўлганини айтди (видео)

·36·Маданият
Зебинисо Холиқова саҳнада пушаймон бўлганини айтди (видео)

Зебинисо Холиқова интервюларидан бирида ўқувчилик давридаги қизиқарли ва ибратли воқеани эслаб ўтди.

Актрисанинг айтишича, у коллеж йилларида алгебра фанини ёқтирмаган ва унга жиддий эътибор бермаган.

“Коллежда ўқиб юрган пайтларим алгебра дарси бўларди. Ўқитувчимиз косинус, синус каби мавзуларни ўтардилар. Мен эса устозимга: 'Устоз мен санъат олийгоҳига кираман, ҳаётимда алгебра керак бўлмайди. Пул санашни билсам бўлди', дердим. Ҳатто '4 баҳо қўйиб берсангиз бўлди', деб сўрардим,” — дея кулиб эслайди у.

Зебинисо Холиқова кейинчалик университетга ўқишга кирганини ва у ерда ҳам алгебра фанига дуч келмаганини айтади. Сўнг саҳнага чиқиб, театрда фаолият бошлайди.

Аммо унинг илк ролларидан бири айнан сотувчи бўлган.

“Биринчи ролим сотувчиники эди. Ўзим ҳаяжондаман, устига-устак математикадан ҳам яхши эмасман. Харидор: 'Бу неч пул? 3 минг, бу-чи 5 минг, ҳаммаси неч пул бўлди?' деб сўрайди. Ўша пайт саҳнада тезда ҳисоблаб беришни хоҳлардим,” — дейди актриса.

Унинг сўзларига кўра, айнан шу пайтда коллеждаги устозининг гаплари ёдига тушган:

“'Зебинисо, бу фан иш фаолиятингда керак бўлмаслиги мумкин, лекин ҳаётингда албатта керак бўлади', деган эдилар. Саҳнада эса 2 сония гўё 2 йилдек туюлади. Ўшанда ичимдан: 'Эҳ устоз, саҳнада керак бўлади деганингизда ўқирдим математикани', деб ўйладим,” — дея кулиб қўшимча қилади у.

Актрисанинг ушбу ҳикояси ҳар қандай билим ва кўникма ҳаётнинг кутилмаган лаҳзаларида асқотишини яна бир бор исботлайди.

Зебинисо Холикова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наманганда Севинч Мўминова чиқишида кутилмаган вазият юз бердиНаманганда Севинч Мўминова чиқишида кутилмаган вазият юз бердиБугун, 07:59Мирсодиқова Шоиранинг кутилмаган ҳаёт йўли очиқланди (видео)Мирсодиқова Шоиранинг кутилмаган ҳаёт йўли очиқланди (видео)Бугун, 07:01Ричард Гир Трамп ҳақида кескин фикр билдирдиРичард Гир Трамп ҳақида кескин фикр билдирдиБугун, 06:08Санъатгача бўлган машаққатли йўл: Хувайдо Жумаева очиқ гапирди (видео)Санъатгача бўлган машаққатли йўл: Хувайдо Жумаева очиқ гапирди (видео)Кеча, 12:10Юлдуз Усмонова хонадонида кун қандай ўтмоқда (видео)Юлдуз Усмонова хонадонида кун қандай ўтмоқда (видео)Кеча, 11:22Фарзанд баракаси: Темур ва Фарида янги уйга кўчдиФарзанд баракаси: Темур ва Фарида янги уйга кўчдиКеча, 06:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди