Бибисора Ассаубаевага Ўзбекистон номидан мусобақаларда қатнашиш таклиф қилинди

·0·Маданият
Бибисора Ассаубаевага Ўзбекистон номидан мусобақаларда қатнашиш таклиф қилинди

Қозоғистонлик гроссмейстер Бибисора Ассаубаеванинг молиявий муаммолар юзасидан Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаевга мурожаат қилгани шахмат жамоатчилигида кенг муҳокама қилинмоқда.

Ассаубаева халқаро турнирларга тайёргарлик кўриш учун маблағ етишмаётганини билдирган. Унинг айтишича, Norway Chess турнирига тайёргарлик харажатлари асосан шахсий маблағи ва ота-онаси ёрдами ҳисобидан қопланган.

Ушбу ҳолатдан сўнг ижтимоий тармоқларда айрим фойдаланувчилар унга Ўзбекистон терма жамоаси сафида қатнашишни таклиф қилмоқда. Изоҳларда “Сизни Ўзбекистон терма жамоасига таклиф қиламиз” каби фикрлар ёзилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда шов-шув: «Муҳташам юз йил» юлдузи полицияга олиб кетилдиТуркияда шов-шув: «Муҳташам юз йил» юлдузи полицияга олиб кетилдиБугун, 07:56Оғир дардни енгган Феруза Юсупова ҳаётида янги саҳифа очди (видео)Оғир дардни енгган Феруза Юсупова ҳаётида янги саҳифа очди (видео)Кеча, 17:33Муниса Ризаева Крейг Дэвид концертида мухлисларни ҳайратга солди (видео)Муниса Ризаева Крейг Дэвид концертида мухлисларни ҳайратга солди (видео)Кеча, 16:07Шаҳзод Султоновнинг бўлажак турмуш ўртоғининг юз кўриниши маълум бўлди (видео)Шаҳзод Султоновнинг бўлажак турмуш ўртоғининг юз кўриниши маълум бўлди (видео)Кеча, 11:32Актриса Азиза Ахралхўжаева "Оппоғой" образини тақдим этдиАктриса Азиза Ахралхўжаева "Оппоғой" образини тақдим этдиКеча, 11:31Соҳиб Ҳасанов: "Эркак киши 2 сабаб билан ажралиши мумкин"Соҳиб Ҳасанов: "Эркак киши 2 сабаб билан ажралиши мумкин"Кеча, 11:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди