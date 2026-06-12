Бибисора Ассаубаевага Ўзбекистон номидан мусобақаларда қатнашиш таклиф қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Қозоғистонлик гроссмейстер Бибисора Ассаубаеванинг молиявий муаммолар юзасидан Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаевга мурожаат қилгани шахмат жамоатчилигида кенг муҳокама қилинмоқда.
Ассаубаева халқаро турнирларга тайёргарлик кўриш учун маблағ етишмаётганини билдирган. Унинг айтишича, Norway Chess турнирига тайёргарлик харажатлари асосан шахсий маблағи ва ота-онаси ёрдами ҳисобидан қопланган.
Ушбу ҳолатдан сўнг ижтимоий тармоқларда айрим фойдаланувчилар унга Ўзбекистон терма жамоаси сафида қатнашишни таклиф қилмоқда. Изоҳларда “Сизни Ўзбекистон терма жамоасига таклиф қиламиз” каби фикрлар ёзилмоқда.
…