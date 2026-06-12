Жаҳонгир Отажоновнинг Ню-Ёркда суратга олинган янги тарона парчаси мухлисларни қизиқтириб қўйди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Жаҳонгир Отажонов ўзининг янги ижодий ишидан қисқа парчани мухлислари эътиборига ҳавола қилди. Ню-Ёрк шаҳрида суратга олинган видеоролик ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Қисқа форматда тақдим этилган видеода хонанданинг ўзига хос услуби ва ноодатий ижодий ёндашуви яна бир бор намоён бўлган. Шу сабабли видеоролик қисқа вақт ичида мухлислар эътиборини тортди.
Изоҳларда кўплаб мухлислар таронанинг тўлиқ талқинини интиқлик билан кутаётганини ёзмоқда. Айримлар эса Жаҳонгир Отажоновнинг ҳар гал одатий қолиплардан четга чиқадиган ижодини алоҳида эътироф этмоқда.
…