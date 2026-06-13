Актриса Феруза Собитованинг жонли эфир пайтидаги жанжали ижтимоий тармоқларда баҳс уйғотди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Актриса Феруза Собитова иштирок этган интервьюлардан бирида кутилмаган вазият юз берди. Жонли эфир давомида санъаткор ўзига нисбатан айтилган айрим фикрлардан норози бўлиб, кескин муносабат билдирди.
Видеолардан кўринишича, суҳбат давомида Феруза Собитова ўзининг санъатдаги фаолияти ва тажрибаси етарлича эътироф этилмаётганидан норози бўлган.
“Нима урушқоқ? Менга қандай таъриф беришган? Мен сизларга кеча келган актриса эмасман. Санъатга келганимга 20 йил бўлди. Биринчи фильмимда 1996 йилда роль ижро этганман. Ёшимни юзимга солманг, менга ҳурмат билан гапиринг”, — деди актриса.
Шунингдек, у суҳбатни тезроқ якунлашни сўраб, вақти чекланганини ҳам таъкидлаган.
…