Актриса Феруза Собитованинг жонли эфир пайтидаги жанжали ижтимоий тармоқларда баҳс уйғотди

·45·Маданият
Актриса Феруза Собитованинг жонли эфир пайтидаги жанжали ижтимоий тармоқларда баҳс уйғотди

Актриса Феруза Собитова иштирок этган интервьюлардан бирида кутилмаган вазият юз берди. Жонли эфир давомида санъаткор ўзига нисбатан айтилган айрим фикрлардан норози бўлиб, кескин муносабат билдирди.

Видеолардан кўринишича, суҳбат давомида Феруза Собитова ўзининг санъатдаги фаолияти ва тажрибаси етарлича эътироф этилмаётганидан норози бўлган.

“Нима урушқоқ? Менга қандай таъриф беришган? Мен сизларга кеча келган актриса эмасман. Санъатга келганимга 20 йил бўлди. Биринчи фильмимда 1996 йилда роль ижро этганман. Ёшимни юзимга солманг, менга ҳурмат билан гапиринг”, — деди актриса.

Шунингдек, у суҳбатни тезроқ якунлашни сўраб, вақти чекланганини ҳам таъкидлаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёш чемпион Жавоҳир Синдоров қайси футбол жамоасига мухлислик қилишини айтдиЁш чемпион Жавоҳир Синдоров қайси футбол жамоасига мухлислик қилишини айтдиБугун, 11:40Аҳад Қаюмни энг кўп бойитган фильми қайси?Аҳад Қаюмни энг кўп бойитган фильми қайси?Бугун, 08:26Аҳад Қаюм: “Аслида математика ўқитувчисиман” — кутилмаган фактлар очиқланди Аҳад Қаюм: “Аслида математика ўқитувчисиман” — кутилмаган фактлар очиқланди Бугун, 22:33Юлдуз Усмонова неварасининг Навоийдаги бизнеси ҳақида гапирдиЮлдуз Усмонова неварасининг Навоийдаги бизнеси ҳақида гапирдиБугун, 21:10Жаҳонгир Отажонов видеоси тармоқларда портлади: “Ёмғир ёғалоқ” остида рақсЖаҳонгир Отажонов видеоси тармоқларда портлади: “Ёмғир ёғалоқ” остида рақсБугун, 20:58Кўсем роли билан танилган актриса наркорейдда ушландиКўсем роли билан танилган актриса наркорейдда ушландиБугун, 20:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди