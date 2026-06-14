Имрон мактабда қандай ўқигани ва ёқтирмаган фанини очиқ айтди

·0·Маданият
Имрон мактабда қандай ўқигани ва ёқтирмаган фанини очиқ айтди

Хонанда Имрон интервюларидан бирида мактаб даври ва ўқишга бўлган муносабати ҳақида самимий фикрларини билдириб ўтди. Унинг айтишича, у бошланғич синфларда аълочи ўқувчилардан бири бўлган.

“5-синфгача доим аъло баҳоларга ўқиганман. Математика, она тили, адабиёт, спорт ва мусиқа фанларини яхши кўрардим ва улардан юқори баҳолар олардим. Аммо физика фанини ёқтирмасдим, ҳатто дарслардан кўп қочган пайтларим ҳам бўлган”, — дея эслайди хонанда.

У, шунингдек, ўша давр тартиб-интизоми ҳақида ҳам гапириб, мактаб директоридан жазо олганини яширмади. Биринчи устозини эса алоҳида ҳурмат билан тилга олди:

“Биринчи ўқитувчим Мажидова Шабон эди. Уларни жуда яхши кўрардик, шу билан бирга ҳурмат қилардик ва бироз қўрқардик ҳам”, — дейди Имрон.

Санъаткор ўша даврда ота-оналар ҳам фарзандлар тарбиясида қатъий бўлганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, мактабда жазо олган болалар уйга йиғлаб келса ҳам, ота-оналар уларни ҳимоя қилиш учун мактабга бормас, аксинча, тартибни қўллаб-қувватлашарди.

Мазкур интервю ижтимоий тармоқларда қизиқиш билан қарши олиниб, кўплаб фойдаланувчилар ўз мактаб хотираларини эслаб ўтишди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг биргаликдаги саёҳати қисқа вақт ичида мухлислар эътиборини тортдиЖавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг биргаликдаги саёҳати қисқа вақт ичида мухлислар эътиборини тортдиБугун, 21:01“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийинКеча, 18:27Эмре Кивилжим ва Юлдуз Ражабова Туркияда бўлиб ўтган сериал премьерасида биргаликда кўриниш бердиЭмре Кивилжим ва Юлдуз Ражабова Туркияда бўлиб ўтган сериал премьерасида биргаликда кўриниш бердиКеча, 12:08Ёш чемпион Жавоҳир Синдоров қайси футбол жамоасига мухлислик қилишини айтдиЁш чемпион Жавоҳир Синдоров қайси футбол жамоасига мухлислик қилишини айтдиКеча, 11:40Актриса Феруза Собитованинг жонли эфир пайтидаги жанжали ижтимоий тармоқларда баҳс уйғотдиАктриса Феруза Собитованинг жонли эфир пайтидаги жанжали ижтимоий тармоқларда баҳс уйғотдиКеча, 11:19Аҳад Қаюмни энг кўп бойитган фильми қайси?Аҳад Қаюмни энг кўп бойитган фильми қайси?Кеча, 10:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди