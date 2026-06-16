Ҳаётда қайнона бўлмай қайнона ролини ўйнаган актриса кутилмаган ҳақиқатни айтди

·0·Маданият
Ҳаётда қайнона бўлмай қайнона ролини ўйнаган актриса кутилмаган ҳақиқатни айтди

“Сўнгги бор ёхуд Кечир 2” сериалининг бош қаҳрамонларидан бири — актриса Гуласал Раҳмонова ўзига берилган қизиқарли саволларга самимий жавоб берди.

Актрисадан “Ҳали ҳаётда қайнона бўлмай туриб, сериалда қайнона ролини ўйнаш қийин бўлмаяптими?” деб сўралганда, у бошида бу образни гавдалантириш осон кечмаганини тан олди.

“Дастлаб бироз қийналдим. Чунки ҳали ҳаётда қайнона бўлмаганман. Аммо режиссёримиз ва ҳамкасб актёрлар ёрдамида аста-секин ролга киришга ҳаракат қилдим. Шу орқали қайнона қандай бўлиши кераклиги ҳақида ҳам кўп нарсани ўргандим”, — дейди актриса.

Суҳбат давомида ундан сериалдаги яна бир қаҳрамон ҳақида ҳам сўрашди. “Фильмда сизга доим ақл ўргатиб турадиган 'синглингиз' бор. Кўпчилик сизларни опа-сингилга ўхшатади. Сиз бунга нима дейсиз?” деган саволга Гуласал Раҳмонова шундай жавоб берди:

“Ҳа, кўпчилик шундай дейди. Ҳатто 'бу синглингизни қиладиган иши, уйи йўқми?' деб ҳам сўрашади. Аслида биз опа-сингил эмасмиз, шунчаки ҳамкасблармиз. Аммо ташқи ўхшашлигимиз сабаб кўпчилик бизни опа-сингил деб ўйлайди”.

Актриса суҳбат давомида сериалдаги энг таъсирли саҳналардан бири ҳақида ҳам тўхталди. Унга кўра, сценарийда биринчи келини образининг ўлдирилиши уни ҳам бефарқ қолдирмаган.

“Гарчи бу кино бўлса-да, ўша келин ролини ижро этган актрисага жуда ўрганиб қолган эканман. Меҳр қўйганим учун ҳозиргача алоқамиз узилмаган. Тез-тез кўришиб турамиз, бир-биримизни ҳурмат қиламиз ва ҳатто бошқа лойиҳаларда ҳам бирга ишлаяпмиз. Баъзи томошабинлар 'шу келинни ўлдиргани учун бу сериални кўрмаймиз' дейишади, лекин барибир томоша қилишмоқда”, — дея кулиб қўшимча қилди у.

Актрисанинг самимий жавоблари мухлислар орасида илиқ фикрлар ва қизиқиш уйғотмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Турк сериаллари юлдузи ҳаётдан кўз юмдиТурк сериаллари юлдузи ҳаётдан кўз юмдиКеча, 16:33Муҳаммадисо Абдулхаировнинг IELTS ҳақидаги ҳазили оммалашди (видео)Муҳаммадисо Абдулхаировнинг IELTS ҳақидаги ҳазили оммалашди (видео)Кеча, 15:47 Юлдуз Турдиева: қошиқлар қўлимга ёпишиб қоларди (видео) Юлдуз Турдиева: қошиқлар қўлимга ёпишиб қоларди (видео)Кеча, 15:18Аҳад Қаюм кино ва даромад сирларини очиб ташладиАҳад Қаюм кино ва даромад сирларини очиб ташладиКеча, 15:09 Шаҳзод Султонов никоҳ олдидан яқинларига тўй оши берди (видео) Шаҳзод Султонов никоҳ олдидан яқинларига тўй оши берди (видео)Кеча, 10:20Шаҳло Салаеванинг тўй таклифномаси ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)Шаҳло Салаеванинг тўй таклифномаси ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)Кеча, 10:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди