Ҳаётда қайнона бўлмай қайнона ролини ўйнаган актриса кутилмаган ҳақиқатни айтди
“Сўнгги бор ёхуд Кечир 2” сериалининг бош қаҳрамонларидан бири — актриса Гуласал Раҳмонова ўзига берилган қизиқарли саволларга самимий жавоб берди.
Актрисадан “Ҳали ҳаётда қайнона бўлмай туриб, сериалда қайнона ролини ўйнаш қийин бўлмаяптими?” деб сўралганда, у бошида бу образни гавдалантириш осон кечмаганини тан олди.
“Дастлаб бироз қийналдим. Чунки ҳали ҳаётда қайнона бўлмаганман. Аммо режиссёримиз ва ҳамкасб актёрлар ёрдамида аста-секин ролга киришга ҳаракат қилдим. Шу орқали қайнона қандай бўлиши кераклиги ҳақида ҳам кўп нарсани ўргандим”, — дейди актриса.
Суҳбат давомида ундан сериалдаги яна бир қаҳрамон ҳақида ҳам сўрашди. “Фильмда сизга доим ақл ўргатиб турадиган 'синглингиз' бор. Кўпчилик сизларни опа-сингилга ўхшатади. Сиз бунга нима дейсиз?” деган саволга Гуласал Раҳмонова шундай жавоб берди:
“Ҳа, кўпчилик шундай дейди. Ҳатто 'бу синглингизни қиладиган иши, уйи йўқми?' деб ҳам сўрашади. Аслида биз опа-сингил эмасмиз, шунчаки ҳамкасблармиз. Аммо ташқи ўхшашлигимиз сабаб кўпчилик бизни опа-сингил деб ўйлайди”.
Актриса суҳбат давомида сериалдаги энг таъсирли саҳналардан бири ҳақида ҳам тўхталди. Унга кўра, сценарийда биринчи келини образининг ўлдирилиши уни ҳам бефарқ қолдирмаган.
“Гарчи бу кино бўлса-да, ўша келин ролини ижро этган актрисага жуда ўрганиб қолган эканман. Меҳр қўйганим учун ҳозиргача алоқамиз узилмаган. Тез-тез кўришиб турамиз, бир-биримизни ҳурмат қиламиз ва ҳатто бошқа лойиҳаларда ҳам бирга ишлаяпмиз. Баъзи томошабинлар 'шу келинни ўлдиргани учун бу сериални кўрмаймиз' дейишади, лекин барибир томоша қилишмоқда”, — дея кулиб қўшимча қилди у.
Актрисанинг самимий жавоблари мухлислар орасида илиқ фикрлар ва қизиқиш уйғотмоқда.
…