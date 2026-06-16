Ширин Заитовадан қувончли янгилик: хонанда иккинчи бор она бўлди (видео)

·40·Маданият
Ширин Заитовадан қувончли янгилик: хонанда иккинчи бор она бўлди (видео)

Хонанда Ширин Заитова иккинчи бор оналик бахтига муяссар бўлди. Бу қувончли хабарни унинг қизи Ясмина Заитова ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали эълон қилди.

Ясмина жойлаган видеодан маълум бўлишича, хонанда қиз фарзандли бўлган ва чақалоққа Айлин деб исм қўйилган. У ўз постида инглиз тилида “Welcome my sister Aylin” деб ёзиб, синглисини илиқ кутиб олди.

Видеода Ясмина ҳамда хонанданинг турмуш ўртоғи Нодир Заитов янги туғилган чақалоқни кўриш учун туғруқхонага боргани акс этган. Айниқса, Ясминанинг синглиси Айлинни илк бор кўриб, қувонч билан бағрига босгани томошабинларда илиқ таассурот қолдирди.

Мазкур видео ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, мухлислар ва кузатувчилар томонидан катта қизиқиш билан кутиб олинди. Изоҳларда фойдаланувчилар хонандани яна бир бор оналик бахти билан табриклаб, кичкина Айлинга соғлиқ, бахт ва ёрқин келажак тилаб, самимий тилаклар билдиришмоқда.

Ширин ЗайтоваЯсмина ЗайтоваАйлинНодир Зайтов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)Бугун, 11:11Йигитали Мамажонов 36 ёшда: турмуш ўртоғидан самимий табрикЙигитали Мамажонов 36 ёшда: турмуш ўртоғидан самимий табрикБугун, 10:27Юлдуз Усмонова санъаткорлар учун яратилган имтиёзлар ҳақида очиқ гапирдиЮлдуз Усмонова санъаткорлар учун яратилган имтиёзлар ҳақида очиқ гапирдиБугун, 10:13Ҳаётда қайнона бўлмай қайнона ролини ўйнаган актриса кутилмаган ҳақиқатни айтдиҲаётда қайнона бўлмай қайнона ролини ўйнаган актриса кутилмаган ҳақиқатни айтдиБугун, 09:51Турк сериаллари юлдузи ҳаётдан кўз юмдиТурк сериаллари юлдузи ҳаётдан кўз юмдиКеча, 16:33Муҳаммадисо Абдулхаировнинг IELTS ҳақидаги ҳазили оммалашди (видео)Муҳаммадисо Абдулхаировнинг IELTS ҳақидаги ҳазили оммалашди (видео)Кеча, 15:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди