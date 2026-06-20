Дурдона Қурбонова терма жамоага қўллов видеоси билан чиқди (видео)
Актриса Дурдона Қурбонова Instagram саҳифасига Ўзбекистон терма жамоаси футболчиларига бағишланган махсус видео жойлади.
У машҳур қўллов қўшиғи остида суратга олинган видеони жойлаб, унга:
“Сизлар биз учун энг зўрисизлар. Олға, Ўзбекистон!” — дея ёзиб қолдирди.
Видеода актриса юзининг бир томонига юрак шаклида чизилган Ўзбекистон байроғи билан чиқиб, қўлида миллий байроғимизни ҳилпиратган ҳолда футболчиларимизни бирма-бир тилга олади ва уларнинг майдондаги ҳаракатларини ифодалайди.
Мазкур видео қисқа вақт ичида мухлислар эътиборини тортиб, ижтимоий тармоқларда илиқ кутиб олинди. Изоҳларда кузатувчилар роликни юқори баҳолаб, актрисага миннатдорчилик билдирган ҳолда терма жамоамизга омад тилашмоқда.
Айни пайтда кўплаб ижодкорлар ҳам Ўзбекистон футболчиларини қўллаб-қувватлаш мақсадида турли қўшиқлар куйлаб, ижодий видеолар тайёрламоқда. Бу эса халқимизнинг жамоамизга бўлган ишончи ва меҳрини яна бир бор намоён этмоқда.
…