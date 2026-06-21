Отабек Маҳкамов Бурак Ўзчивит билан учрашди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистонлик хонанда ва актёр Отабек Маҳкамов турк кинематографиясининг машҳур вакили Бурак Ўзчивит билан учрашди. Икки санъаткорнинг учрашуви мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди.
Учрашувдан олинган суратлар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, қисқа вақт ичида кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди. Мухлислар икки машҳур шахснинг бир кадрда жам бўлганини қизиқиш билан қарши олди.
Бурак Ўзчивит туркий дунёда, хусусан, Ўзбекистонда ҳам катта мухлислар армиясига эга. Унинг иштирокидаги сериаллар миллионлаб томошабинлар томонидан кузатиб борилган. Шу сабабли унинг ўзбек санъаткорлари билан учрашувлари ҳам доимо эътибор марказида бўлади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…