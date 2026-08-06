Матёқуб Матчонов ўлими ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирди (видео)
Матёқуб Matchонов вафот этгани ҳақидаги хабарлар асоссиз экани маълум бўлди. Актёрнинг ўзи соғлиғи яхши эканини билдириб, ижодий фаолиятини давом эттираётганини ва янги лойиҳалар устида ишлаётганини айтди. У мухлисларини ижтимоий тармоқларда тарқалаётган ёлғон хабарларга ишонмасликка чақирди.
Сўнгги кунларда ижтимоий тармоқларда Ўзбекистон халқ артисти Матёқуб Матчоновнинг вафот этгани ҳақида асоссиз хабарлар кенг тарқалди. Мазкур хабарлар кўплаб мухлислар орасида хавотир уйғотиб, айримлар актёрга ҳамдардлик билдирган бўлса, бошқалар бу маълумотларнинг ёлғон эканини таъкидлади.
Тарқалган миш-мишларга актёрнинг ўзи муносабат билдириб, соғлиғи яхши эканини маълум қилди. У ҳозирда ижодий фаолиятини давом эттираётгани, янги лойиҳалар устида ишлаётгани ва ижтимоий тармоқларда тарқалаётган ёлғон хабарларга ишонмасликни сўради.
Актёрнинг ушбу баёноти ортидан мухлислари унинг соғ-саломат эканидан хурсанд бўлиб, ижтимоий тармоқларда қўллаб-қувватловчи ва илиқ тилаклар ёзишда давом этмоқда.
…