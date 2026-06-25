Отабек Маҳкамов: “Биз ютқаздик, аммо тарих яратдик” (видео)

·0·Маданият
Отабек Маҳкамов: “Биз ютқаздик, аммо тарих яратдик” (видео)

Отабек Маҳкамов ўзининг Instagram саҳифасида Ўзбекистон ва Португалия терма жамоалари ўртасидаги учрашув юзасидан фикр билдириб, мухлисларни футболчиларни қўллаб-қувватлашга чақирди.

Видеомурожаатида у Ўзбекистон терма жамоаси мағлубиятга учраганини тан олар экан, жамоанинг тарихий ютуғини ҳам алоҳида таъкидлади.

“Ҳа, биз Португалияга ютқаздик. Лекин тарихга назар соладиган бўлсак, Португалия 1966 йилда Жаҳон чемпионатида илк бор қатнашган, биз эса 2026 йилда. Португалия Жаҳон чемпионатларида 7 марта иштирок этган, биз эса биринчи марта майдонга тушдик. Уларнинг терма жамоаси қиймати 1 миллиард 100 миллион еврога баҳоланса, бизнинг жамоамизнинг қиймати 86 миллион евро атрофида. Шундай бўлса-да, биз тарих яратдик. Бу жуда катта натижа. Футболчиларимизга омад. Келаси ўйинда кўришгунча”, — деди Маҳкамов.

Унинг ушбу мурожаати ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилиниб, кўплаб фойдаланувчилар томонидан илиқ кутиб олинди. Изоҳларда мухлислар терма жамоа футболчиларига миннатдорлик билдириб, уларни қўллаб-қувватлашда давом этишларини ёзишган.

Кўпчиликнинг фикрича, мағлубиятга қарамай, Ўзбекистон терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги иштироки мамлакат футболи тарихидаги муҳим воқеа бўлиб қолади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мерилин Монро ўлимига оид янги сирли тафсилотлар очиқландиМерилин Монро ўлимига оид янги сирли тафсилотлар очиқландиКеча, 23:23«Андижон полькаси» Гиннес рекордлар китобидан ўрин олди (видео)«Андижон полькаси» Гиннес рекордлар китобидан ўрин олди (видео)Кеча, 22:29Кэти Перри саҳнада “кўпик шоу” уюштирдиКэти Перри саҳнада “кўпик шоу” уюштирдиКеча, 22:05“Андижон полкаси” Гиннес рекордини забт этди (видео)“Андижон полкаси” Гиннес рекордини забт этди (видео)Кеча, 21:14Муниса Ризаева эрини туғилган куни учун тайёрлаган сюрпризи диққат марказида (видео)Муниса Ризаева эрини туғилган куни учун тайёрлаган сюрпризи диққат марказида (видео)Кеча, 16:02BTS юлдузини деб эшик қўнғироғини 133 марта чалдиBTS юлдузини деб эшик қўнғироғини 133 марта чалдиКеча, 11:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...