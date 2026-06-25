Отабек Маҳкамов: “Биз ютқаздик, аммо тарих яратдик” (видео)
Отабек Маҳкамов ўзининг Instagram саҳифасида Ўзбекистон ва Португалия терма жамоалари ўртасидаги учрашув юзасидан фикр билдириб, мухлисларни футболчиларни қўллаб-қувватлашга чақирди.
Видеомурожаатида у Ўзбекистон терма жамоаси мағлубиятга учраганини тан олар экан, жамоанинг тарихий ютуғини ҳам алоҳида таъкидлади.
“Ҳа, биз Португалияга ютқаздик. Лекин тарихга назар соладиган бўлсак, Португалия 1966 йилда Жаҳон чемпионатида илк бор қатнашган, биз эса 2026 йилда. Португалия Жаҳон чемпионатларида 7 марта иштирок этган, биз эса биринчи марта майдонга тушдик. Уларнинг терма жамоаси қиймати 1 миллиард 100 миллион еврога баҳоланса, бизнинг жамоамизнинг қиймати 86 миллион евро атрофида. Шундай бўлса-да, биз тарих яратдик. Бу жуда катта натижа. Футболчиларимизга омад. Келаси ўйинда кўришгунча”, — деди Маҳкамов.
Унинг ушбу мурожаати ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилиниб, кўплаб фойдаланувчилар томонидан илиқ кутиб олинди. Изоҳларда мухлислар терма жамоа футболчиларига миннатдорлик билдириб, уларни қўллаб-қувватлашда давом этишларини ёзишган.
Кўпчиликнинг фикрича, мағлубиятга қарамай, Ўзбекистон терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги иштироки мамлакат футболи тарихидаги муҳим воқеа бўлиб қолади.
…