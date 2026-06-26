«Набирамни Милана демайман» — Шаҳзода Муҳаммедованинг онасининг гаплари муҳокамада
Актриса Gulmira Muhammadova “Омон-омон” кўрсатувида иштирок этиб, қизи Shahzoda Muhammadova билан муносабатлари, набирасига қўйилган исм ва оиладаги қизиқ тортишувлар ҳақида самимий фикрлари билан ўртоқлашди.
Санъаткорнинг айтишича, у набирасини ҳеч қачон Милана деб чақирмаган. Унинг фикрича, миллий ва маъноли исмлар ҳар доим қадрли бўлиб қолади. Шу боис у набирасини доимо Мадинахон деб атайди, гарчи қизнинг ота-онаси унга Милана исмини танлаган бўлса ҳам.
Актрисанинг таъкидлашича, дастлаб бу масалада келишмовчиликлар бўлган. Аммо вақт ўтиши билан оила аъзолари бир-бирининг қарашларини қабул қилган ва ҳозирда қизалоқ ҳар икки исмга ҳам кўникиб кетган.
Суҳбат давомида Гулмира Муҳаммедова қизи билан ижодий масалаларда ҳам тез-тез баҳслашишларини яширмади. Унинг сўзларига кўра, Шаҳзода санъатга қизиқишни онасидан олган, кино соҳасига илк қадам қўйишида ҳам айнан онаси катта ҳисса қўшган.
«Қизимни кино оламига ўзим олиб кирганман. Илгари унинг энг қаттиқ танқидчиси мен эдим. Энди эса ҳаммаси аксинча — мени танқид қиладиган инсонга айланди. Қўшиқ куйлашимни, кўп рақсга тушишимни, ҳатто баъзи ролларга рози бўлишимни ҳам маъқулламайди», — дейди актриса.
Унинг қўшимча қилишича, либос танлашда ҳам она-бола қарашлари кўпинча бир-бирига тўғри келмайди. Шунга қарамай, уларнинг баҳслари оилавий муҳитнинг ажралмас қисми бўлиб қолган.
Актриса ёшлигида анча мулойим ва тортинчоқ бўлганини эслаб, ҳаёт инсонни вақт ўтиши билан тоблайдиган ва мустаҳкамлайдиган катта мактаб эканини ҳам таъкидлади. Унинг фикрича, турмуш тажрибаси аёлни ҳар қандай синовга тайёр инсонга айлантиради.
…