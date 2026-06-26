«Набирамни Милана демайман» — Шаҳзода Муҳаммедованинг онасининг гаплари муҳокамада

·32·Маданият
«Набирамни Милана демайман» — Шаҳзода Муҳаммедованинг онасининг гаплари муҳокамада

Актриса Gulmira Muhammadova “Омон-омон” кўрсатувида иштирок этиб, қизи Shahzoda Muhammadova билан муносабатлари, набирасига қўйилган исм ва оиладаги қизиқ тортишувлар ҳақида самимий фикрлари билан ўртоқлашди.

Ota-ona bayramona kiyingan kichik yoshdagi farzandi bilan suratga tushmoqda.

Санъаткорнинг айтишича, у набирасини ҳеч қачон Милана деб чақирмаган. Унинг фикрича, миллий ва маъноли исмлар ҳар доим қадрли бўлиб қолади. Шу боис у набирасини доимо Мадинахон деб атайди, гарчи қизнинг ота-онаси унга Милана исмини танлаган бўлса ҳам.

Pushti ko'ylakli kichkina qizaloq o'yinchoqlar orasida o'tiribdi.

Актрисанинг таъкидлашича, дастлаб бу масалада келишмовчиликлар бўлган. Аммо вақт ўтиши билан оила аъзолари бир-бирининг қарашларини қабул қилган ва ҳозирда қизалоқ ҳар икки исмга ҳам кўникиб кетган.

Суҳбат давомида Гулмира Муҳаммедова қизи билан ижодий масалаларда ҳам тез-тез баҳслашишларини яширмади. Унинг сўзларига кўра, Шаҳзода санъатга қизиқишни онасидан олган, кино соҳасига илк қадам қўйишида ҳам айнан онаси катта ҳисса қўшган.

Moviy libos va toj kiygan ayol oyna qarshisida o'tiribdi.

«Қизимни кино оламига ўзим олиб кирганман. Илгари унинг энг қаттиқ танқидчиси мен эдим. Энди эса ҳаммаси аксинча — мени танқид қиладиган инсонга айланди. Қўшиқ куйлашимни, кўп рақсга тушишимни, ҳатто баъзи ролларга рози бўлишимни ҳам маъқулламайди», — дейди актриса.

Унинг қўшимча қилишича, либос танлашда ҳам она-бола қарашлари кўпинча бир-бирига тўғри келмайди. Шунга қарамай, уларнинг баҳслари оилавий муҳитнинг ажралмас қисми бўлиб қолган.

Актриса ёшлигида анча мулойим ва тортинчоқ бўлганини эслаб, ҳаёт инсонни вақт ўтиши билан тоблайдиган ва мустаҳкамлайдиган катта мактаб эканини ҳам таъкидлади. Унинг фикрича, турмуш тажрибаси аёлни ҳар қандай синовга тайёр инсонга айлантиради.

Гулмира МуҳамедоваШазода МуҳамедоваОмон-омон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юлдуз Турдиева: “Юлдуз Усмоновага катта раҳмат дейман...” (видео)Юлдуз Турдиева: “Юлдуз Усмоновага катта раҳмат дейман...” (видео)Кеча, 22:01Райҳон Уласенованинг қизи Марям 10 ёшни қарши олдиРайҳон Уласенованинг қизи Марям 10 ёшни қарши олдиКеча, 20:40Муниса Ризаеванинг «қора рўйхат»ига тушган санъаткор ким эди?Муниса Ризаеванинг «қора рўйхат»ига тушган санъаткор ким эди?Кеча, 19:10Умиднинг Зебо Раҳимовага қилган кутилмаган сюрпризи тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди!Умиднинг Зебо Раҳимовага қилган кутилмаган сюрпризи тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди!Кеча, 16:31Шаҳзода Муҳаммедова: "Роналдуга хат ёздим..." (видео)Шаҳзода Муҳаммедова: "Роналдуга хат ёздим..." (видео)Кеча, 14:13“Шунчаки Мария” юлдузи Сочида фахрий меҳмон бўлди “Шунчаки Мария” юлдузи Сочида фахрий меҳмон бўлди Кеча, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...