Ритик Рошан ажрашгани ҳақидаги хабарларни рад этди: энди у Саба билан тўйга тайёрланмоқда

·2·Маданият
Ритик Рошан ажрашгани ҳақидаги хабарларни рад этди: энди у Саба билан тўйга тайёрланмоқда
Қисқача

Ритик Рошан Саба билан муносабатлари тугагани ҳақидаги хабарларни рад этди ва у билан турмуш қуришни режалаштираётганини маълум қилди. 52 ёшли актёр муносабатлари давом этаётганини, бироқ никоҳ санаси ҳали аниқ эмаслигини билдирди. Унинг бу қарорига 60 ёшли ҳамкасби Амир Хондан илҳомлангани ҳақида хабарлар тарқалди. Ритик Рошан ҳозирда Ҳолливуддаги филмлардан бирида суратга тушиш бўйича музокаралар олиб бормоқда.

Ҳинд киноси юлдузи Ритик Рошаннинг севгилиси Саба билан муносабатлари тугагани ҳақида тарқалган хабарлар актёрнинг ўзи томонидан рад этилди. Аксинча, 52 ёшли актёр у билан турмуш қуришни режалаштираётганини маълум қилди.

Сўнгги кунларда Ритик ва Саба муносабатларини тугатгани ҳақида турли хабарлар тарқалган эди.

Бироқ актёр бу гапларни инкор қилиб, муносабатлари давом этаётганини билдирди.

Энг қизиғи, Ритик Саба билан никоҳ қуриш ҳақида ўйлаётганини ҳам маълум қилди. Актёрнинг сўзларига кўра, ҳозирча никоҳ санаси аниқ эмас. Унинг бу қарорини ҳамкасби, 60 ёшли Амир Хондан илҳомлангани ҳақида ҳам хабарлар тарқалмоқда.

Ритик ва Сабанинг тўйи қачон бўлиши эса ҳозирча маълум эмас.

Актёрнинг шахсий ҳаётидан ташқари, унинг ижодий режалари ҳам диққат марказида. Ритик Рошан ҳозирда Ҳолливуддаги фильмлардан бирида суратга тушиш бўйича музокаралар олиб бормоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарангиз Абдазова ўғлига қандай исм қўйгани маълум бўлди (видео)Фарангиз Абдазова ўғлига қандай исм қўйгани маълум бўлди (видео)Кеча, 12:37Жоржина Родригеснинг тўй тақинчоқлари барчани ҳайратга солди: олмосларининг қиймати қанча?Жоржина Родригеснинг тўй тақинчоқлари барчани ҳайратга солди: олмосларининг қиймати қанча?Кеча, 06:22Криштиану Роналду нега уйида оддий тўй қилди?Криштиану Роналду нега уйида оддий тўй қилди?16.08, 23:23Сунъий интеллектсиз Жеки Чан билан расмга тушган болакай тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотди! (видео)Сунъий интеллектсиз Жеки Чан билан расмга тушган болакай тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотди! (видео)16.08, 18:09Рани Мукержига фахрий докторлик берилди: актриса кўз ёшларини тия олмади!Рани Мукержига фахрий докторлик берилди: актриса кўз ёшларини тия олмади!16.08, 17:17Хамдам Собировнинг «Пешта» клипи рекорд суръатда томоша қилинмоқда (видео)Хамдам Собировнинг «Пешта» клипи рекорд суръатда томоша қилинмоқда (видео)16.08, 00:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!