Хитойда дунёдаги илк нейродинамик чип яратилди: У айрим вазифаларда GPUдан 478 марта тезроқ

·0·Техно
Хитойда дунёдаги илк нейродинамик чип яратилди: У айрим вазифаларда GPUдан 478 марта тезроқ

Хитойлик олимлар микроэлектроника соҳасида улкан бурилиш ясашга муваффақ бўлишди. Пекин университети тадқиқотчилари ва Хитой фанлар академияси мутахассислари ҳамкорликда дунёдаги биринчи мемристорли нейродинамик чипни тақдим этишди. Ушбу ишланма маълумотларни бевосита хотиранинг ўзида қайта ишлаш (ин-меморй компутинг) технологиясига асосланган бўлиб, ҳисоблаш тезлиги бўйича амалдаги энг кучли график процессорларни (GPU) ортда қолдиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ИTome нашрининг хабар беришича, янги чип 40 нанометрли технологик жараён асосида ишлаб чиқарилган. Тадқиқот натижалари нуфузли Ссиенсе журналида эълон қилинди. Мазкур ихтиронинг асосий ўзига хослиги шундаки, у нейродинамик тизимларнинг бир қадамли ҳисоблаш вақтини 2,12 миллисекундгача қисқартиришга имкон берган. Бу кўрсаткич ихтисослашган мураккаб вазифаларда замонавий видеокарталардан 50 баравардан 478 бараваргача тезроқдир.

Хотира ва ҳисоблашнинг уйғунлиги

Анъанавий компьютер архитектурасида маълумотлар хотира ва процессор ўртасида тиниmsиз ҳаракатланади, бу эса сезиларли кечикишлар ва энергия сарфига сабаб бўлади. Хитойлик муҳандислар қўллаган фазали мемристорлар эса бир вақтнинг ўзида ҳам маълумотни сақлаш, ҳам ҳисоблаш функциясини бажаради. Бундай ёндашув маълумот узатишдаги “тўсиқ”ларни олиб ташлайди ва тизим самарадорлигини кескин оширади.

Чипнинг техник тавсифлари ҳам диққатга сазовор: унинг ҳисоблаш массиви майдони бор-йўғи 0,28 мм² ни ташкил этади. Қурилма 50 MHz частотада ишлайди ва ўз ичига дастурлаштириладиган импульслар генерацияси схемалари, аналог-рақамли ўзгартиргичлар ҳамда бошқа муҳим компонентларни қамраб олган. Кичик ҳажмга қарамай, у ўта мураккаб алгоритмларни сониянинг мингдан бир улушларида қайта ишлашга қодир.

Сунъий интеллект ва тиббиёт учун янги имкониятлар

Ушбу технология биринчи навбатда инсон бош мияси қобиғини моделлаштириш каби ўта мураккаб илмий вазифалар учун мўлжалланган. Нейродинамик аппарат тизимларининг миллисекундлик диапазонга ўтиши сунъий интеллект (AI) тизимларини янада энергия тежамкор ва ақлли қилишга хизмат қилади. Бу келажакда робототехника ва мураккаб динамик жараёнларни бошқаришда янги даврни очиши кутилмоқда.

Ўзбекистон каби технологик трансформация жараёнидаги мамлакатлар учун ҳам бундай кашфиётлар аҳамиятли. Арзон ва самарали чиплар ишлаб чиқарилиши келажакда юқори унумдорликка эга қурилмаларнинг нархи пасайишига ва уларнинг кенг оммалашишига олиб келади. Хитойнинг ушбу ютуғи глобал яримўтказгичлар бозорида NVIDIA каби гигантлар ҳукмронлик қилаётган бир пайтда муқобил ва самаралироқ ечимлар мавжудлигини кўрсатмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, мемристорли чиплар яқин йилларда анъанавий транзисторли процессорларнинг ўрнини боса олмаса-да, ихтисослашган ҳисоблашлар, нейротармоқлар ва илмий тадқиқотлар йўналишида асосий драйверга айланади. Ҳозирда лойиҳа лаборатория синовларидан муваффақиятли ўтган ва уни саноат миқёсида жорий этиш устида ишлар давом эттирилмоқда.

ХитойТехнологияЧипСунъий IntelлектПроцессор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo X300е: 7000 мАс батарея ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланган янги флагманVivo X300е: 7000 мАс батарея ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланган янги флагманБугун, 18:50АҚШда дунёдаги илк 3Д-принтерда босилган ядро реактори модули тақдим этилдиАҚШда дунёдаги илк 3Д-принтерда босилган ядро реактори модули тақдим этилдиБугун, 18:26Европадаги аномал иссиқ ва технологик етишмовчилик: Кондиционерлар танқислиги ўлим даражасини оширмоқдаЕвропадаги аномал иссиқ ва технологик етишмовчилик: Кондиционерлар танқислиги ўлим даражасини оширмоқдаБугун, 17:53GeForce RTX 5090 кучи ва ҳарорати: Янги видеокарта компьютер кабелларини эритиб юбордиGeForce RTX 5090 кучи ва ҳарорати: Янги видеокарта компьютер кабелларини эритиб юбордиБугун, 17:26Сунъий интеллект ва атом энергияси: NVIDIA ҳамкорлигида янги микрореактор синовдан ўтдиСунъий интеллект ва атом энергияси: NVIDIA ҳамкорлигида янги микрореактор синовдан ўтдиБугун, 16:27АҚШда мактаб автобуслари жазирама вақтида энергия тизимини қутқармоқдаАҚШда мактаб автобуслари жазирама вақтида энергия тизимини қутқармоқдаБугун, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда