Vivo X300е: 7000 мАс батарея ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланган янги флагман

·37·Техно
Vivo X300е: 7000 мАс батарея ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланган янги флагман

Смартфонлар бозорида юқори технологик ечимлари билан ажралиб турувчи Vivo компанияси ўзининг навбатдаги флагмани — Vivo X300е моделини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Қурилма аллақачон Хитойда сотувга чиқиш учун зарур бўлган сертификатларни қўлга киритди. Бу эса яқин ойларда мобил қурилмалар бозорида жиддий рақобат юзага келишидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

3К сертификатлаштириш агентлиги маълумотларига кўра, янги смартфон 90 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. ixbt.com нашри хабар беришича, ушбу модел нафақат қувват олиш тезлиги, балки автономлик борасида ҳам рекорд натижаларни кўрсатиши кутилмоқда. Хусусан, қурилмага 7000 мАс сиғимли улкан аккумулятор ўрнатилиши режалаштирилган.

Техник хусусиятлар ва дизайн ёндашуви

Смарт Пикачу тахаллуси билан танилган нуфузли инсайдернинг маълумотларига кўра, Vivo X300е модели 6,6 дюймли дисплей билан жиҳозланади. Бу ўлчам замонавий смартфонлар учун "ўртача" ҳисобланиб, қурилмани бир қўлда бошқариш ва контент истеъмол қилиш ўртасидаги мувозанатни таъминлайди. Ташқи кўриниш борасида компания ўзининг анъанавий "Деко" услубидаги дизайнидан фойдаланиши айтилмоқда.

Қурилманинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг самарадорлигидир. Vivo X300е ҳали расман оммага кенг таништирилмаган Qualcomm компаниясининг энг сўнгги Snapdragon 8 Ген 5 процессори базасида ишлайди. Ушбу чип нафақат ўйинларда юқори кадрларни таъминлайди, балки сунъий интеллект алгоритмлари билан ишлашда ҳам мисли кўрилмаган тезликни тақдим этади.

Зеисс оптикаси ва перископик камера

Фотография ишқибозлари учун Vivo яна бир бор Зеисс компанияси билан ҳамкорликни давом эттирмоқда. Янги смартфон учта объективдан иборат камера тизимига эга бўлади. Уларнинг орасида перископик телеобъектив алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, у узоқ масофадаги объектларни тасвир сифатини йўқотмаган ҳолда яқинлаштириш имконини беради.

Ўзбекистон смартфон бозорида Vivo брендининг Х-серияси ўзининг юқори сифатли камералари билан яхши танилган. Vivo X300е моделининг чиқиши профессионал мобил сураткашликни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Ҳозирча қурилманинг глобал бозордаги нархи ва сотувга чиқиш санаси очиқланмаган бўлса-да, Хитойдаги рухсатномалар унинг премераси жуда яқин эканини тасдиқлайди.

  • 6,6 дюймли юқори сифатли дисплей;
  • Snapdragon 8 Ген 5 флагман процессори;
  • 7000 мАс сиғимли энергия тежовчи батарея;
  • Зеисс оптикасига эга перископик камера тизими;
  • 90 В қувватга эга тезкор зарядлаш функцияси.

VivoСмартфонSnapdragonТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда дунёдаги илк нейродинамик чип яратилди: У айрим вазифаларда GPUдан 478 марта тезроқХитойда дунёдаги илк нейродинамик чип яратилди: У айрим вазифаларда GPUдан 478 марта тезроқБугун, 19:29АҚШда дунёдаги илк 3Д-принтерда босилган ядро реактори модули тақдим этилдиАҚШда дунёдаги илк 3Д-принтерда босилган ядро реактори модули тақдим этилдиБугун, 18:26Европадаги аномал иссиқ ва технологик етишмовчилик: Кондиционерлар танқислиги ўлим даражасини оширмоқдаЕвропадаги аномал иссиқ ва технологик етишмовчилик: Кондиционерлар танқислиги ўлим даражасини оширмоқдаБугун, 17:53GeForce RTX 5090 кучи ва ҳарорати: Янги видеокарта компьютер кабелларини эритиб юбордиGeForce RTX 5090 кучи ва ҳарорати: Янги видеокарта компьютер кабелларини эритиб юбордиБугун, 17:26Сунъий интеллект ва атом энергияси: NVIDIA ҳамкорлигида янги микрореактор синовдан ўтдиСунъий интеллект ва атом энергияси: NVIDIA ҳамкорлигида янги микрореактор синовдан ўтдиБугун, 16:27АҚШда мактаб автобуслари жазирама вақтида энергия тизимини қутқармоқдаАҚШда мактаб автобуслари жазирама вақтида энергия тизимини қутқармоқдаБугун, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда