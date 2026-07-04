Vivo X300е: 7000 мАс батарея ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланган янги флагман
Смартфонлар бозорида юқори технологик ечимлари билан ажралиб турувчи Vivo компанияси ўзининг навбатдаги флагмани — Vivo X300е моделини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Қурилма аллақачон Хитойда сотувга чиқиш учун зарур бўлган сертификатларни қўлга киритди. Бу эса яқин ойларда мобил қурилмалар бозорида жиддий рақобат юзага келишидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
3К сертификатлаштириш агентлиги маълумотларига кўра, янги смартфон 90 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. ixbt.com нашри хабар беришича, ушбу модел нафақат қувват олиш тезлиги, балки автономлик борасида ҳам рекорд натижаларни кўрсатиши кутилмоқда. Хусусан, қурилмага 7000 мАс сиғимли улкан аккумулятор ўрнатилиши режалаштирилган.
Техник хусусиятлар ва дизайн ёндашувиСмарт Пикачу тахаллуси билан танилган нуфузли инсайдернинг маълумотларига кўра, Vivo X300е модели 6,6 дюймли дисплей билан жиҳозланади. Бу ўлчам замонавий смартфонлар учун "ўртача" ҳисобланиб, қурилмани бир қўлда бошқариш ва контент истеъмол қилиш ўртасидаги мувозанатни таъминлайди. Ташқи кўриниш борасида компания ўзининг анъанавий "Деко" услубидаги дизайнидан фойдаланиши айтилмоқда.
Қурилманинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг самарадорлигидир. Vivo X300е ҳали расман оммага кенг таништирилмаган Qualcomm компаниясининг энг сўнгги Snapdragon 8 Ген 5 процессори базасида ишлайди. Ушбу чип нафақат ўйинларда юқори кадрларни таъминлайди, балки сунъий интеллект алгоритмлари билан ишлашда ҳам мисли кўрилмаган тезликни тақдим этади.
Зеисс оптикаси ва перископик камераФотография ишқибозлари учун Vivo яна бир бор Зеисс компанияси билан ҳамкорликни давом эттирмоқда. Янги смартфон учта объективдан иборат камера тизимига эга бўлади. Уларнинг орасида перископик телеобъектив алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, у узоқ масофадаги объектларни тасвир сифатини йўқотмаган ҳолда яқинлаштириш имконини беради.
Ўзбекистон смартфон бозорида Vivo брендининг Х-серияси ўзининг юқори сифатли камералари билан яхши танилган. Vivo X300е моделининг чиқиши профессионал мобил сураткашликни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Ҳозирча қурилманинг глобал бозордаги нархи ва сотувга чиқиш санаси очиқланмаган бўлса-да, Хитойдаги рухсатномалар унинг премераси жуда яқин эканини тасдиқлайди.
- 6,6 дюймли юқори сифатли дисплей;
- Snapdragon 8 Ген 5 флагман процессори;
- 7000 мАс сиғимли энергия тежовчи батарея;
- Зеисс оптикасига эга перископик камера тизими;
- 90 В қувватга эга тезкор зарядлаш функцияси.
…