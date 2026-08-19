Ҳилал Алтинбилек ва Серкан Чайоғлу бир фильмда бош ролни ижро этди
Туркиялик машҳур актёрлар Ҳилал Алтинбилек ва Серкан Чайоғлу илк бор биргаликда фильмда бош ролларни ижро этди. Икки актёр янги романтик-триллер жанридаги «Geleceği Görmek» («Келажакни кўра билиш») фильмида жуфтлик сифатида намоён бўлади.
Ҳилал Алтинбилек ўзбек томошабинларига «Зулайҳа» сериалидаги Зулайҳа образи орқали яхши таниш бўлса, Серкан Чайоғлу «Олчалар мавсуми» сериалидаги Айаз роли билан машҳур. Янги фильмда Ҳилал Селен, Серкан эса Кемал образини гавдалантиради.
Фильм сюжети севги, хавф ва келажакни ўзгартириш истаги атрофида ривожланади. Воқеалар давомида қаҳрамонлар олдиндан маълум бўлиши мумкин бўлган келажак билан юзма-юз келади ва тақдирни ўзгартиришга уринади. Шу сабабли картина романтик воқеалар билан бир қаторда сирли ва драматик лавҳаларни ҳам ўзида мужассам этади.
«Geleceği Görmek» томошабинларга Ҳилал Алтинбилек ва Серкан Чайоғлуни илк бор бир экран лойиҳасида бош ролларда кўриш имконини беради. Фильм 28 август куни Disney+ платформасида намойиш этилиши кутилмоқда.
Актёрларнинг аввалги машҳур роллари ва янги лойиҳадаги экран жуфтлиги фильмга қизиқишни янада оширган.
…