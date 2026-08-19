Ҳилал Алтинбилек ва Серкан Чайоғлу бир фильмда бош ролни ижро этди

·0·Маданият
Ҳилал Алтинбилек ва Серкан Чайоғлу бир фильмда бош ролни ижро этди

Туркиялик машҳур актёрлар Ҳилал Алтинбилек ва Серкан Чайоғлу илк бор биргаликда фильмда бош ролларни ижро этди. Икки актёр янги романтик-триллер жанридаги «Geleceği Görmek» («Келажакни кўра билиш») фильмида жуфтлик сифатида намоён бўлади.

Ҳилал Алтинбилек ўзбек томошабинларига «Зулайҳа» сериалидаги Зулайҳа образи орқали яхши таниш бўлса, Серкан Чайоғлу «Олчалар мавсуми» сериалидаги Айаз роли билан машҳур. Янги фильмда Ҳилал Селен, Серкан эса Кемал образини гавдалантиради.

Фильм сюжети севги, хавф ва келажакни ўзгартириш истаги атрофида ривожланади. Воқеалар давомида қаҳрамонлар олдиндан маълум бўлиши мумкин бўлган келажак билан юзма-юз келади ва тақдирни ўзгартиришга уринади. Шу сабабли картина романтик воқеалар билан бир қаторда сирли ва драматик лавҳаларни ҳам ўзида мужассам этади.

«Geleceği Görmek» томошабинларга Ҳилал Алтинбилек ва Серкан Чайоғлуни илк бор бир экран лойиҳасида бош ролларда кўриш имконини беради. Фильм 28 август куни Disney+ платформасида намойиш этилиши кутилмоқда.

Актёрларнинг аввалги машҳур роллари ва янги лойиҳадаги экран жуфтлиги фильмга қизиқишни янада оширган.

Ҳилал Алтинбилек ва Серкан Чайоғлу бир фильмда бош ролни ижро этди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қаҳрамон Абдураҳимов 77 ёшни қарши олдиҚаҳрамон Абдураҳимов 77 ёшни қарши олдиБугун, 15:05Мафтуна Холмуродова турмушга чиқди (видео)Мафтуна Холмуродова турмушга чиқди (видео)Кеча, 21:38 Жалолиддин Аҳмадалиев янги қўшиғидан парча эълон қилди (видео) Жалолиддин Аҳмадалиев янги қўшиғидан парча эълон қилди (видео)Кеча, 20:50Дилдора Зокирова қизига нега “Муздалифабону” деб исм қўйганини айтди (видео)Дилдора Зокирова қизига нега “Муздалифабону” деб исм қўйганини айтди (видео)Кеча, 14:13“Афросиёб” поездида кутилмаган концерт: Муниса Ризаева йўловчиларни ҳайратда қолдирди! (видео)“Афросиёб” поездида кутилмаган концерт: Муниса Ризаева йўловчиларни ҳайратда қолдирди! (видео)Кеча, 10:08“Қичқириқ” ва “Нешвилл” юлдузи 36 ёшида вафот этди: Хейден Панеттерининг ўлими ортидаги саволлар“Қичқириқ” ва “Нешвилл” юлдузи 36 ёшида вафот этди: Хейден Панеттерининг ўлими ортидаги саволларКеча, 10:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!