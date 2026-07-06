Ўткир Менглиев янги мукофот билан тақдирланди

·0·Маданият
Ўткир Менглиев янги мукофот билан тақдирланди

Актёр Ўткир Менглиев ўз мухлислари билан қувончли хабарни бўлишди. Санъаткор Маданият ва олий таълим вазирлиги томонидан “Ўз касбининг ташаббускори” номли медал билан тақдирланганини маълум қилди.

Актёр ушбу хушхабарни ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали эълон қилиб, мукофот унга катта фахр ва қувонч бағишлаганини таъкидлади.

“Ассалому алайкум! Маданият ва олий таълим вазирлиги томонидан “Ўз касбининг ташаббускори” номли медал билан мени тақдирлашди. Эътиборларидан бошим осмонга етди! Раҳмат! Борига шукур!!!”, — деб ёзди Ўткир Менглиев.

Актёрнинг ушбу пости қисқа вақт ичида кўплаб мухлислар ва ҳамкасбларининг эътиборини тортди. Изоҳларда санъаткорни самимий табриклаб, унинг ижодий фаолиятига юксак баҳо бераётганлар сони ортмоқда. Кўпчилик актёрга янги ютуқлар, мустаҳкам соғлиқ ва бундан-да улкан муваффақиятлар тилаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳло Зоирова Шарм ал-Шайхда жойлашган меҳмонхонасини намойиш қилдиШаҳло Зоирова Шарм ал-Шайхда жойлашган меҳмонхонасини намойиш қилдиБугун, 11:30Имроннинг “Ана бўлмаса” қўшиғи ва клипи премьера қилинди (видео)Имроннинг “Ана бўлмаса” қўшиғи ва клипи премьера қилинди (видео)Кеча, 21:05Амир Хон учинчи бор оила қурди (видео)Амир Хон учинчи бор оила қурди (видео)Кеча, 18:49«Майкл» фильми тарихдаги энг даромадли фильмга айланди«Майкл» фильми тарихдаги энг даромадли фильмга айландиКеча, 16:02Фаҳрие Эвженнинг янги сериали ижтимоий тармоқларда баҳс уйғотдиФаҳрие Эвженнинг янги сериали ижтимоий тармоқларда баҳс уйғотдиКеча, 11:10Умидахон Ҳожиеванинг қизалоғи 1 ёшни қарши олди (видео)Умидахон Ҳожиеванинг қизалоғи 1 ёшни қарши олди (видео)Кеча, 10:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди