Meta ўсмирлар хавфсизлиги учун янги тизимни ишга туширди: Сунъий интеллект назоратда

·0·Техно
Meta ўсмирлар хавфсизлиги учун янги тизимни ишга туширди: Сунъий интеллект назоратда

Meta корпорацияси ўзининг Meta AI чатботидан фойдаланадиган ўсмирлар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида муҳим янгиликни эълон қилди. Эндиликда, агар вояга етмаган фойдаланувчи сунъий интеллект билан мулоқотда ўзига нисбатан зарар етказиш ёки суицид ҳақида сўз очса, тизим бу ҳақда дарҳол ота-онани огоҳлантиради. Бу қадам технологик гигантларнинг ёш авлод руҳий саломатлигига таъсири борасидаги халқаро танқидлар фонида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания маълумотларига кўра, ўсмирнинг хатти-ҳаракатларида хавф белгилари аниқланган тақдирда, махсус билдиришнома ота-оналар учун мўлжалланган назорат панелига юборилади. Meta ушбу жараённи янада аниқроқ қилиш учун махсус сунъий интеллект моделини ишлаб чиққанини билдирди. Мазкур тизим мулоқот мазмунини таҳлил қилиб, хавфли калит сўзларни аниқлашга ихтисослашган.

Инсон омили ва хавфсизлик чоралари

Гарчи тизим автоматлаштирилган бўлса-да, Meta хатоликларнинг олдини олиш учун қўшимча текширув босқичини жорий этган. Ixbt.com нашри хабарига кўра, сунъий интеллект томонидан байроқча қўйилган барча шубҳали чатлар ота-онага юборилишидан олдин мутахассислар томонидан қўлда кўриб чиқилади. Агар ўсмирнинг мақсади ноаниқ бўлса ҳам, компания эҳтиёт чораси сифатида ота-онани хабардор қилишни афзал кўради.

Ҳозирда ушбу функция АҚШ, Буюк Британия, Австралия ва Канададаги Instagram Парентал Супервисион (Ота-она назорати) фойдаланувчилари учун очиқ. Йил якунига қадар мазкур тизим бутун дунё бўйлаб, жумладан, Ўзбекистондаги фойдаланувчилар учун ҳам босқичма-босқич жорий этилиши режалаштирилган. Бу маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам фарзандларининг рақамли мулоқотини хавфсизроқ қилиш имконини беради.

Тезкор ёрдам ва контент чекловлари

Meta фақат огоҳлантириш билан чекланиб қолмай, фавқулодда вазиятларда тезкор чоралар кўришни ҳам мақсад қилган. Агар фойдаланувчи (хоҳ у ўсмир, хоҳ катталар бўлсин) ҳаёти хавф остида экани аниқланса, компания тегишли қутқарув хизматларига мурожаат қилиш механизмини ҳам такомиллаштирмоқда. Бундай амалиёт аввалроқ Facebook ва Instagram ижтимоий тармоқларидаги постлар учун амал қилган бўлса, энди у бевосита Meta AI чатларига ҳам татбиқ этилади.

Бундан ташқари, ўсмирлар учун Meta AI имкониятлари чекланган режимда ишлайди. Тизим қуйидаги мавзуларда мулоқот қилишдан бош тортади:

  • Жинсий ёки романтик характердаги суҳбатлар;
  • Алкогол ва бошқа зарарли моддалар бўйича муҳокамалар;
  • Зўравонликни тарғиб қилувчи контентлар.
Ота-оналар учун яратилган янги имкониятлар орқали улар ўтган ҳафта давомида фарзандлари сунъий интеллект билан қайси мавзуларда мулоқот қилганини ҳам кузатиб боришлари мумкин бўлади. Бу эса оилада ишончли мулоқотни йўлга қўйиш ва юзага келиши мумкин бўлган муаммоларни эрта аниқлашга ёрдам беради.

MetaInstagramСунъий ИнтеллектХавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Play дўконидан VK ва Max мессенжери олиб ташландиGoogle Play дўконидан VK ва Max мессенжери олиб ташландиБугун, 16:28Huawei санкцияларга қарамай ўсишда давом этмоқда: 2026-йил учун улкан режаларHuawei санкцияларга қарамай ўсишда давом этмоқда: 2026-йил учун улкан режаларБугун, 15:57SpaceX акциялари кескин арзонлашди: Компания капиталлашуви 1 триллион долларга камайдиSpaceX акциялари кескин арзонлашди: Компания капиталлашуви 1 триллион долларга камайдиБугун, 15:24OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этмоқда: Стратегик чекиниш сабаблариOnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этмоқда: Стратегик чекиниш сабаблариБугун, 14:58SpaceX дунёдаги энг йирик ракетани старт майдончасига жойлаштирдиSpaceX дунёдаги энг йирик ракетани старт майдончасига жойлаштирдиБугун, 14:58VK холдинги РуСторе иловалар дўконини сотишга қарор қилдиVK холдинги РуСторе иловалар дўконини сотишга қарор қилдиБугун, 14:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди