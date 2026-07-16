Meta ўсмирлар хавфсизлиги учун янги тизимни ишга туширди: Сунъий интеллект назоратда
Meta корпорацияси ўзининг Meta AI чатботидан фойдаланадиган ўсмирлар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида муҳим янгиликни эълон қилди. Эндиликда, агар вояга етмаган фойдаланувчи сунъий интеллект билан мулоқотда ўзига нисбатан зарар етказиш ёки суицид ҳақида сўз очса, тизим бу ҳақда дарҳол ота-онани огоҳлантиради. Бу қадам технологик гигантларнинг ёш авлод руҳий саломатлигига таъсири борасидаги халқаро танқидлар фонида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания маълумотларига кўра, ўсмирнинг хатти-ҳаракатларида хавф белгилари аниқланган тақдирда, махсус билдиришнома ота-оналар учун мўлжалланган назорат панелига юборилади. Meta ушбу жараённи янада аниқроқ қилиш учун махсус сунъий интеллект моделини ишлаб чиққанини билдирди. Мазкур тизим мулоқот мазмунини таҳлил қилиб, хавфли калит сўзларни аниқлашга ихтисослашган.
Инсон омили ва хавфсизлик чоралариГарчи тизим автоматлаштирилган бўлса-да, Meta хатоликларнинг олдини олиш учун қўшимча текширув босқичини жорий этган. Ixbt.com нашри хабарига кўра, сунъий интеллект томонидан байроқча қўйилган барча шубҳали чатлар ота-онага юборилишидан олдин мутахассислар томонидан қўлда кўриб чиқилади. Агар ўсмирнинг мақсади ноаниқ бўлса ҳам, компания эҳтиёт чораси сифатида ота-онани хабардор қилишни афзал кўради.
Ҳозирда ушбу функция АҚШ, Буюк Британия, Австралия ва Канададаги Instagram Парентал Супервисион (Ота-она назорати) фойдаланувчилари учун очиқ. Йил якунига қадар мазкур тизим бутун дунё бўйлаб, жумладан, Ўзбекистондаги фойдаланувчилар учун ҳам босқичма-босқич жорий этилиши режалаштирилган. Бу маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам фарзандларининг рақамли мулоқотини хавфсизроқ қилиш имконини беради.
Тезкор ёрдам ва контент чекловлариMeta фақат огоҳлантириш билан чекланиб қолмай, фавқулодда вазиятларда тезкор чоралар кўришни ҳам мақсад қилган. Агар фойдаланувчи (хоҳ у ўсмир, хоҳ катталар бўлсин) ҳаёти хавф остида экани аниқланса, компания тегишли қутқарув хизматларига мурожаат қилиш механизмини ҳам такомиллаштирмоқда. Бундай амалиёт аввалроқ Facebook ва Instagram ижтимоий тармоқларидаги постлар учун амал қилган бўлса, энди у бевосита Meta AI чатларига ҳам татбиқ этилади.
Бундан ташқари, ўсмирлар учун Meta AI имкониятлари чекланган режимда ишлайди. Тизим қуйидаги мавзуларда мулоқот қилишдан бош тортади:
- Жинсий ёки романтик характердаги суҳбатлар;
- Алкогол ва бошқа зарарли моддалар бўйича муҳокамалар;
- Зўравонликни тарғиб қилувчи контентлар.
…