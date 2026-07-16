Мюллер Англия терма жамоасининг хатосини айтди: «Ақлимга сиғмайди»

·40·Спорт
Мюллер Англия терма жамоасининг хатосини айтди: «Ақлимга сиғмайди»

Англиянинг Аргентинага қарши яримфиналдаги мағлубияти кескин танқидларга сабаб бўлди. Германия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Томас Мюллер инглизлар ҳисобни очганидан кейин нега ҳимояга чекинганини тушуна олмаётганини билдирди.

«Қандай қилиб бунга йўл қўйишди?»

Очиқ манбаларда Мюллерга нисбат берилган баёнотда у Англиянинг голдан кейинги ҳаракатларини қаттиқ танқид қилган. Унинг фикрича, жамоа ташаббусни рақибга топшириб, Аргентинага қанотлардан бемалол ҳужум қилиш имконини яратган.

«Бунга ишона олмаяпман ва тушуна олмаяпман — Англия гол ургандан кейин қандай ўйнай бошлади? Қандай қилиб улар Аргентинага қайта-қайта қанотдан узатмалар қилишга йўл қўйишди? Ҳар сафар жуда қулай вазиятда тўп ошириш имконини бериб қўйишди. Буни ақлимга сиғдира олмаяпман!» — деди Мюллер.

Унинг танқиди асосан Англиянинг ҳисобни сақлаш мақсадида ҳаддан ташқари орқага чекинганига қаратилди.

Бир голдан кейин ўйин бутунлай ўзгарди

Энтони Гордон 55-дақиқада ҳисобни очгач, Англия финалга яқинлашгандек кўринди. Аммо шундан сўнг Аргентина катта босим ўтказиб, ўйин назоратини деярли тўлиқ ўз қўлига олди. Гордоннинг голидан Лаутаро Мартинеснинг ғалаба тўпигача бўлган 37 дақиқада Англия тўпга атиги 12 фоиз эгалик қилган.

Аргентина рақиб жарима майдонига қанотлардан кўплаб тўплар узатди. Англия эса қарши ҳужум қилиш ва тўпни рақиб майдонида ушлаб туриш имкониятини йўқотди.

85-дақиқада Энцо Фернандес ҳисобни тенглаштирди. Қўшиб берилган вақтнинг иккинчи дақиқасида эса Лионель Мессининг қанотдан узатмасини Лаутаро Мартинес бош билан дарвозага йўллаб, Аргентинага 2:1 ҳисобидаги ғалабани келтирди.

Тухель ҳам жамоа жуда пассивлашганини тан олди

Учрашувдан кейин Англия бош мураббийи Томас Тухель ҳам жамоа голдан сўнг ҳаддан ташқари пассив ҳаракат қилганини яширмади.

Мураббийнинг айтишича, Англия рақибга кўплаб зарбалар ва қанотдан узатмалар амалга ошириш имконини берган. Тухель ҳимоячилар сонини оширишга уринганини, аммо қабул қилинган қарорлар кутилган натижани бермагани учун масъулиятни ўз зиммасига олишини айтди.

Шу тариқа Мюллернинг танқиди Англия мураббийининг учрашувдан кейинги таҳлили билан ҳамоҳанг бўлди: жамоа олдинга интилиш ўрнига устунликни сақлаб қолишга уринди ва охир-оқибат ташаббусни бутунлай бой берди.

Англия учун сўнгги имконият қолди

Яримфиналдаги мағлубиятдан кейин Англия Жаҳон чемпионатида учинчи ўрин учун Францияга қарши майдонга тушади. Аргентина эса финалда Испания билан чемпионлик учун курашади.

Англия учун бронза медали турнирни ижобий натижа билан якунлаш имконияти бўлади. Бироқ Аргентинага қарши сўнгги дақиқалардаги чекиниш ва бой берилган ғалаба ҳали узоқ вақт муҳокама қилиниши аниқ.

Сизнингча, Англиянинг мағлубиятига футболчиларнинг пассивлиги сабаб бўлдими ёки Томас Тухель нотўғри тактика танладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7 та олтин ва жамоавий ғалаба: Ўзбекистон терма жамоаси Осиёда тенгсиз7 та олтин ва жамоавий ғалаба: Ўзбекистон терма жамоаси Осиёда тенгсизБугун, 16:35Роберт Левандовски MLSга ўтди: Полшалик юлдуз нима учун Европада қолишни истамади?Роберт Левандовски MLSга ўтди: Полшалик юлдуз нима учун Европада қолишни истамади?Бугун, 16:15ЖЧ-2026 финали: Аргентина ва Испания тўқнашувида имкониятлар қандай?ЖЧ-2026 финали: Аргентина ва Испания тўқнашувида имкониятлар қандай?Бугун, 15:45Жуд Беллингем ва Лионель Месси ўртасидаги даҳанаки жанг: Англиялик юлдуз нима деди?Жуд Беллингем ва Лионель Месси ўртасидаги даҳанаки жанг: Англиялик юлдуз нима деди?Бугун, 15:17ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!Бугун, 14:54Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»Бугун, 14:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди