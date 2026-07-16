Мюллер Англия терма жамоасининг хатосини айтди: «Ақлимга сиғмайди»
Англиянинг Аргентинага қарши яримфиналдаги мағлубияти кескин танқидларга сабаб бўлди. Германия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Томас Мюллер инглизлар ҳисобни очганидан кейин нега ҳимояга чекинганини тушуна олмаётганини билдирди.
«Қандай қилиб бунга йўл қўйишди?»
Очиқ манбаларда Мюллерга нисбат берилган баёнотда у Англиянинг голдан кейинги ҳаракатларини қаттиқ танқид қилган. Унинг фикрича, жамоа ташаббусни рақибга топшириб, Аргентинага қанотлардан бемалол ҳужум қилиш имконини яратган.
«Бунга ишона олмаяпман ва тушуна олмаяпман — Англия гол ургандан кейин қандай ўйнай бошлади? Қандай қилиб улар Аргентинага қайта-қайта қанотдан узатмалар қилишга йўл қўйишди? Ҳар сафар жуда қулай вазиятда тўп ошириш имконини бериб қўйишди. Буни ақлимга сиғдира олмаяпман!» — деди Мюллер.
Унинг танқиди асосан Англиянинг ҳисобни сақлаш мақсадида ҳаддан ташқари орқага чекинганига қаратилди.
Бир голдан кейин ўйин бутунлай ўзгарди
Энтони Гордон 55-дақиқада ҳисобни очгач, Англия финалга яқинлашгандек кўринди. Аммо шундан сўнг Аргентина катта босим ўтказиб, ўйин назоратини деярли тўлиқ ўз қўлига олди. Гордоннинг голидан Лаутаро Мартинеснинг ғалаба тўпигача бўлган 37 дақиқада Англия тўпга атиги 12 фоиз эгалик қилган.
Аргентина рақиб жарима майдонига қанотлардан кўплаб тўплар узатди. Англия эса қарши ҳужум қилиш ва тўпни рақиб майдонида ушлаб туриш имкониятини йўқотди.
85-дақиқада Энцо Фернандес ҳисобни тенглаштирди. Қўшиб берилган вақтнинг иккинчи дақиқасида эса Лионель Мессининг қанотдан узатмасини Лаутаро Мартинес бош билан дарвозага йўллаб, Аргентинага 2:1 ҳисобидаги ғалабани келтирди.
Тухель ҳам жамоа жуда пассивлашганини тан олди
Учрашувдан кейин Англия бош мураббийи Томас Тухель ҳам жамоа голдан сўнг ҳаддан ташқари пассив ҳаракат қилганини яширмади.
Мураббийнинг айтишича, Англия рақибга кўплаб зарбалар ва қанотдан узатмалар амалга ошириш имконини берган. Тухель ҳимоячилар сонини оширишга уринганини, аммо қабул қилинган қарорлар кутилган натижани бермагани учун масъулиятни ўз зиммасига олишини айтди.
Шу тариқа Мюллернинг танқиди Англия мураббийининг учрашувдан кейинги таҳлили билан ҳамоҳанг бўлди: жамоа олдинга интилиш ўрнига устунликни сақлаб қолишга уринди ва охир-оқибат ташаббусни бутунлай бой берди.
Англия учун сўнгги имконият қолди
Яримфиналдаги мағлубиятдан кейин Англия Жаҳон чемпионатида учинчи ўрин учун Францияга қарши майдонга тушади. Аргентина эса финалда Испания билан чемпионлик учун курашади.
Англия учун бронза медали турнирни ижобий натижа билан якунлаш имконияти бўлади. Бироқ Аргентинага қарши сўнгги дақиқалардаги чекиниш ва бой берилган ғалаба ҳали узоқ вақт муҳокама қилиниши аниқ.
Сизнингча, Англиянинг мағлубиятига футболчиларнинг пассивлиги сабаб бўлдими ёки Томас Тухель нотўғри тактика танладими?
…