Юлдуз Турдиева олган “Ўзбекистон халқ артисти” унвонини ота-онасига топширди (видео)

·47·Маданият
Юлдуз Турдиева олган “Ўзбекистон халқ артисти” унвонини ота-онасига топширди (видео)

“Ўзбекистон халқ артисти” фахрий унвони билан тақдирланган хонанда Юлдуз Турдиева Мустақиллик байрамини ота-онаси даврасида нишонлади. 1 сентябрь куни хонанда уларни байрам билан табриклаш учун Бухоро вилоятига борди.

Хонанда ушбу унвонни ота-онаси билан баҳам кўрди. У ўзи учун катта шараф бўлган “Ўзбекистон халқ артисти” унвонини ота-онасига кўрсатиб, онасининг кўкрагига тақди. Мазкур самимий лаҳзалар акс этган видеони Юлдуз Турдиева ўз саҳифасида эълон қилди.

Видеода хонанда ушбу мукофот ортида ота-онаси, устозлари ва мухлисларининг дуолари турганини таъкидлади. У яқинлари, мухлислари ҳамда Ўзбекистон Президентига ўз миннатдорлигини билдирди.

Шунингдек, Юлдуз Турдиева Мустақиллигимизнинг 35 йиллиги муносабати билан Бухоро вилояти ҳокимлиги томонидан отасига кўкрак нишони ҳам топширилганини маълум қилди. Хонанда мазкур нишонни отасининг кўксига тақиб қўйди.

Видеода хонанданинг отаси ҳам Бухоро вилояти ҳокими Ботир Комиловичга миннатдорлик билдириб, бундан буён ҳам халқимиз ва юртимизга садоқат билан хизмат қилишини таъкидлади. У барчани Мустақиллик байрами билан муборакбод этди.

Хонанданинг кузатувчилари ҳам изоҳларда Юлдуз Турдиевани “Ўзбекистон халқ артисти” унвони билан табриклаб, унинг ижодига янги муваффақиятлар тилашди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зебо Рахимова 23 ёшини Парижда қарши олди (видео)Зебо Рахимова 23 ёшини Парижда қарши олди (видео)Бугун, 10:22«Гарри Поттер» сериали учун янги трейлер чиқди (видео)«Гарри Поттер» сериали учун янги трейлер чиқди (видео)Бугун, 07:43Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутдиЮлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутдиКеча, 15:25Хонанда Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темур кимга уйланмоқда? (видео)Хонанда Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темур кимга уйланмоқда? (видео)01.09, 10:59Болливуд қироли Шоҳрух Хон Ўзбекистонга келиши мумкинБолливуд қироли Шоҳрух Хон Ўзбекистонга келиши мумкин01.09, 09:01Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳЖоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ31.08, 18:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди