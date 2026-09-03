Ўзбекистон иқтисодиётининг 7 ойлик манзараси очиқланди — рақамлар нимадан далолат беради?

·22·Ўзбекистон
Ўзбекистон иқтисодиётининг 7 ойлик манзараси очиқланди — рақамлар нимадан далолат беради?

Ўзбекистон иқтисодиёти 2026 йилнинг дастлабки етти ойида истеъмол фаоллиги, хизматлар соҳаси ва инфратузилма тармоқлари ҳисобига салмоқли ўсиш суръатларини намойиш этди. Миллий статистика қўмитаси мамлакатимизнинг 2026 йил январь–июль ойларидаги ижтимоий-иқтисодий ривожланишига оид асосий кўрсаткичларни эълон қилди. Ҳисоботда ички бозордаги юқори талаб, чакана савдо айланмасининг шиддатли кенгайиши ҳамда бизнес фаоллигининг барқарорлиги яққол кўзга ташланади.

Драйвер тармоқлар: Савдо ва хизмат кўрсатиш соҳасида рекорд ўсиш

Ҳисобот даврида миллий иқтисодиётнинг асосий йўналишлари бўйича ижобий динамика қайд этилди:

  • Чакана савдо товар айланмаси (+20,2%): Аҳолининг харид фаоллиги ва ички бозордаги товарлар айланмаси энг юқори ўсиш суръатини қайд этиб, 20 фоизлик маррадан ошди;

  • Бозор хизматлари (+16,7%): Молиявий, рақамли, транспорт ва маиший хизматлар кўрсатиш ҳажми жадал кенгайиб бормоқда;

  • Қурилиш ишлари (+12,9%): Турар жой, саноат объектлари ва ижтимоий инфратузилма қурилиши бўйича икки хонали ўсиш сақланиб қолди;

  • Ташқи савдо айланмаси (+8,1%): Экспорт ва импорт операцияларининг умумий ҳажми барқарор ўсиш йўлидан бормоқда;

  • Саноат ишлаб чиқариши (+7,9%): Ишлаб чиқариш қувватлари, маҳаллийлаштириш лойиҳалари ва оғир саноат тармоқларида барқарор суръат таъминланди.

Макроиқтисодий барқарорлик: Нархлар индекси ва ярим миллионлик бизнес марраси

Реал сектордаги ўсиш билан бирга, инфляция босими ва хусусий сектордаги фаоллик кўрсаткичлари ҳам муҳим тенденцияларни кўрсатмоқда:

  • Истеъмол нархлари индекси — 103,2%: 2025 йилнинг декабрь ойига нисбатан ҳисобланганда умумий нархлар индекси 3,2 фоизлик мўътадил кўрсаткични ташкил этиб, бозордаги нарх-наво тебранишлари нисбатан назорат остида эканини билдирмоқда;

  • 509,8 мингта фаол корхона: 2026 йил 1 август ҳолатига кўра, республикада фаолият юритаётган корхона ва ташкилотлар soni 500 мингдан ошди (фермер ва деҳқон хўжаликлари бу ҳисобга киритилмаган). Бу бизнес муҳитида янги тадбиркорлик субъектлари пайдо бўлиши ва мавжудларининг фаол ишлаётганидан далолат беради.

Иқтисодчиларнинг таъкидлашича, айниқса чакана савдо ва хизмат кўрсатиш тармоғидаги юқори кўрсаткичлар аҳоли реал даромадларининг ошиши ҳамда истеъмол кредитлари ва рақамли тўлов тизимларининг ривожланиши билан бевосита боғлиқ.

Сизнингча, расмий статистикада акс этган ушбу 20 фоизлик савдо ўсиши ва 3,2 фоизлик нархлар ўзгариши кундалик ҳаётингизда ва оилавий бюджетингизда қандай сезилмоқда? Йил якунигача иқтисодиётимиздан қандай натижаларни кутяпсиз? Ўз фикр ва кузатувларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистоннинг келгуси йиллардаги 7 та стратегик дастури белгиланди...Ўзбекистоннинг келгуси йиллардаги 7 та стратегик дастури белгиланди...Бугун, 09:20Банкка боришга чек қўйилди: Баъзи нафақалар энди «Baraka» ижтимоий картасига автоматик тушадиБанкка боришга чек қўйилди: Баъзи нафақалар энди «Baraka» ижтимоий картасига автоматик тушадиБугун, 09:14Якка тартибдаги саргузаштлар учун энг яхши йўналишлар: Ўзбекистон нечанчи ўринда?Якка тартибдаги саргузаштлар учун энг яхши йўналишлар: Ўзбекистон нечанчи ўринда?Бугун, 08:58Тарихий лаҳза: Моди Мирзиёевга Синдаровнинг қўлёзма бланкасини совға қилдиТарихий лаҳза: Моди Мирзиёевга Синдаровнинг қўлёзма бланкасини совға қилдиКеча, 23:16Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини ёд этди (фото)Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини ёд этди (фото)Кеча, 15:03Ўзбекистондаги меҳмонхоналар ҳақида энди онлайн маълумот олиш мумкинЎзбекистондаги меҳмонхоналар ҳақида энди онлайн маълумот олиш мумкин01.09, 21:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди