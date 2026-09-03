Ўзбекистон иқтисодиётининг 7 ойлик манзараси очиқланди — рақамлар нимадан далолат беради?
Ўзбекистон иқтисодиёти 2026 йилнинг дастлабки етти ойида истеъмол фаоллиги, хизматлар соҳаси ва инфратузилма тармоқлари ҳисобига салмоқли ўсиш суръатларини намойиш этди. Миллий статистика қўмитаси мамлакатимизнинг 2026 йил январь–июль ойларидаги ижтимоий-иқтисодий ривожланишига оид асосий кўрсаткичларни эълон қилди. Ҳисоботда ички бозордаги юқори талаб, чакана савдо айланмасининг шиддатли кенгайиши ҳамда бизнес фаоллигининг барқарорлиги яққол кўзга ташланади.
Драйвер тармоқлар: Савдо ва хизмат кўрсатиш соҳасида рекорд ўсиш
Ҳисобот даврида миллий иқтисодиётнинг асосий йўналишлари бўйича ижобий динамика қайд этилди:
Чакана савдо товар айланмаси (+20,2%): Аҳолининг харид фаоллиги ва ички бозордаги товарлар айланмаси энг юқори ўсиш суръатини қайд этиб, 20 фоизлик маррадан ошди;
Бозор хизматлари (+16,7%): Молиявий, рақамли, транспорт ва маиший хизматлар кўрсатиш ҳажми жадал кенгайиб бормоқда;
Қурилиш ишлари (+12,9%): Турар жой, саноат объектлари ва ижтимоий инфратузилма қурилиши бўйича икки хонали ўсиш сақланиб қолди;
Ташқи савдо айланмаси (+8,1%): Экспорт ва импорт операцияларининг умумий ҳажми барқарор ўсиш йўлидан бормоқда;
Саноат ишлаб чиқариши (+7,9%): Ишлаб чиқариш қувватлари, маҳаллийлаштириш лойиҳалари ва оғир саноат тармоқларида барқарор суръат таъминланди.
Макроиқтисодий барқарорлик: Нархлар индекси ва ярим миллионлик бизнес марраси
Реал сектордаги ўсиш билан бирга, инфляция босими ва хусусий сектордаги фаоллик кўрсаткичлари ҳам муҳим тенденцияларни кўрсатмоқда:
Истеъмол нархлари индекси — 103,2%: 2025 йилнинг декабрь ойига нисбатан ҳисобланганда умумий нархлар индекси 3,2 фоизлик мўътадил кўрсаткични ташкил этиб, бозордаги нарх-наво тебранишлари нисбатан назорат остида эканини билдирмоқда;
509,8 мингта фаол корхона: 2026 йил 1 август ҳолатига кўра, республикада фаолият юритаётган корхона ва ташкилотлар soni 500 мингдан ошди (фермер ва деҳқон хўжаликлари бу ҳисобга киритилмаган). Бу бизнес муҳитида янги тадбиркорлик субъектлари пайдо бўлиши ва мавжудларининг фаол ишлаётганидан далолат беради.
Иқтисодчиларнинг таъкидлашича, айниқса чакана савдо ва хизмат кўрсатиш тармоғидаги юқори кўрсаткичлар аҳоли реал даромадларининг ошиши ҳамда истеъмол кредитлари ва рақамли тўлов тизимларининг ривожланиши билан бевосита боғлиқ.
Сизнингча, расмий статистикада акс этган ушбу 20 фоизлик савдо ўсиши ва 3,2 фоизлик нархлар ўзгариши кундалик ҳаётингизда ва оилавий бюджетингизда қандай сезилмоқда? Йил якунигача иқтисодиётимиздан қандай натижаларни кутяпсиз? Ўз фикр ва кузатувларингизни изоҳларда қолдиринг!
…