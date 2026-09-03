7 ойда 263 мингдан ортиқ енгил автомобиль ишлаб чиқарилди — бозорда қайси русумлар пешқадам?

·35·Авто
7 ойда 263 мингдан ортиқ енгил автомобиль ишлаб чиқарилди — бозорда қайси русумлар пешқадам?

Ўзбекистон автомобиль саноатида ишлаб чиқариш ҳажми барқарор ўсишда давом этмоқда. Миллий статистика қўмитаси томонидан эълон қилинган расмий ҳисоботга кўра, 2026 йилнинг январь–июль ойлари мобайнида мамлакатимизда жами 263 731 дона турли русумдаги енгил автомобиль конвейерлардан чиқарилди. Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даври билан солиштирганда қарийб 22,6 минг донага кўп бўлиб, ички бозорда талаб юқорилигича қолаётганини кўрсатмоқда.

«Халқ автомобиллари»нинг соясиз ҳукмронлиги: Топ-4 модел

Ишлаб чиқариш ҳажми бўйича анъанавий равишда миллий бозорда узоқ йиллардан бери оммабоп бўлиб келаётган моделларга талаб юқорилигича қолмоқда:

  • Cobalt — 91 140 дона: Мамлакат конвейерларидан чиқаётган ҳар учинчи машина айнан шу седанга тўғри келади ва у мутлақ пешқадамликни мустаҳкам сақлаб турибди;

  • Damas — 47 521 дона: Тижорат ва кундалик юмушлар учун тенгсиз бўлган микроавтобус иккинчи ўринни ишончли эгаллаб турибди;

  • Tracker — 25 779 дона: Шаҳар кроссоверлари сегментида энг сермаҳсул моделлардан бири сифатида учинчи поғонада қайд этилди;

  • Onix — 20 445 дона: Замонавий B-класс седани кучли тўртликни якунлаб берди.

Янги рақобатчилар ва хорижий брендлар шиддати

Сўнгги ойларда маҳаллийлаштириш даражаси ортиб бораётган янги ва муқобил брендларнинг конвейер кўрсаткичларида ҳам жиддий рақобат кузатилмоқда:

  • BYD — 17 765 дона: Хитой гигантининг гибрид ва электромобиллари мамлакат ичида йиғиш кўлами бўйича KIA'ни ортда қолдириб, бешинчи ўринга кўтарилди;

  • KIA — 17 125 дона: Корея бренди ҳам барқарор суръат намойиш этиб, етакчилар сафида фаол бормоқда;

  • Haval — 5 778 дона: Кроссоверлар бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлаб бораётган навбатдаги бренд;

  • Chery — 4 801 дона: Оилавий ва шаҳар йўлтанламаслари сегментидаги талабни таъминламоқда;

  • Chevrolet Damas Move — 932 дона: Янгиланган ихчам юк ва тижорат транспортининг дастлабки партиялари;

  • Махсус енгил автомобиллар — 32 445 дона: Турли соҳалар ва идоралар учун мўлжалланган ихтисослаштирилган транспорт воситалари.

Маҳаллий бозорда янги брендлар ва гибрид технологияларнинг кўпайишига қарамай, «Cobalt» ва «Damas» ҳали ҳам умумий ишлаб чиқаришнинг ярмидан ортиғини ташкил этиб, асосий оммавий талабни ўзида ушлаб турибди.

Сизнингча, BYD ва KIA каби замонавий брендлар яқин йилларда конвейер ҳажми бўйича «Cobalt»ни тахтдан тушира оладими ёки нарх ва қулайлик борасида «Cobalt» яна узоқ йиллар пешқадам бўлиб қоладими? Сиз қайси моделни маъқул кўрасиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD хусусий уйлар учун қуёш электр станцияларини тақдим этдиBYD хусусий уйлар учун қуёш электр станцияларини тақдим этдиБугун, 09:55Kia АҚШ бозорида янги рекорд ўрнатди ва гибридлар савдосини кескин оширдиKia АҚШ бозорида янги рекорд ўрнатди ва гибридлар савдосини кескин оширдиБугун, 07:29Тарихий инқироз: Volkswagen 4 та йирик заводни ёпиб, 40 минг ходимни қисқартирмоқчиТарихий инқироз: Volkswagen 4 та йирик заводни ёпиб, 40 минг ходимни қисқартирмоқчиКеча, 20:26Митсубиши компанияси янги авлод Пажеро йўлтанламасини тақдим этдиМитсубиши компанияси янги авлод Пажеро йўлтанламасини тақдим этдиКеча, 12:26Ҳайдовчилар диққатига: 1 сентябрдан ЙҲҚ бузганлик учун жарималар миқдори ошдиҲайдовчилар диққатига: 1 сентябрдан ЙҲҚ бузганлик учун жарималар миқдори ошди01.09, 20:56Kia ўзининг янги PV7 электр фургонини 14 сентябрь куни тақдим этадиKia ўзининг янги PV7 электр фургонини 14 сентябрь куни тақдим этади01.09, 17:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Range Rover қандай қилиб Rolls-Royce билан рақобат қила олади
Range Rover қандай қилиб Rolls-Royce билан рақобат қила олади