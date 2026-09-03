7 ойда 263 мингдан ортиқ енгил автомобиль ишлаб чиқарилди — бозорда қайси русумлар пешқадам?
Ўзбекистон автомобиль саноатида ишлаб чиқариш ҳажми барқарор ўсишда давом этмоқда. Миллий статистика қўмитаси томонидан эълон қилинган расмий ҳисоботга кўра, 2026 йилнинг январь–июль ойлари мобайнида мамлакатимизда жами 263 731 дона турли русумдаги енгил автомобиль конвейерлардан чиқарилди. Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даври билан солиштирганда қарийб 22,6 минг донага кўп бўлиб, ички бозорда талаб юқорилигича қолаётганини кўрсатмоқда.
«Халқ автомобиллари»нинг соясиз ҳукмронлиги: Топ-4 модел
Ишлаб чиқариш ҳажми бўйича анъанавий равишда миллий бозорда узоқ йиллардан бери оммабоп бўлиб келаётган моделларга талаб юқорилигича қолмоқда:
Cobalt — 91 140 дона: Мамлакат конвейерларидан чиқаётган ҳар учинчи машина айнан шу седанга тўғри келади ва у мутлақ пешқадамликни мустаҳкам сақлаб турибди;
Damas — 47 521 дона: Тижорат ва кундалик юмушлар учун тенгсиз бўлган микроавтобус иккинчи ўринни ишончли эгаллаб турибди;
Tracker — 25 779 дона: Шаҳар кроссоверлари сегментида энг сермаҳсул моделлардан бири сифатида учинчи поғонада қайд этилди;
Onix — 20 445 дона: Замонавий B-класс седани кучли тўртликни якунлаб берди.
Янги рақобатчилар ва хорижий брендлар шиддати
Сўнгги ойларда маҳаллийлаштириш даражаси ортиб бораётган янги ва муқобил брендларнинг конвейер кўрсаткичларида ҳам жиддий рақобат кузатилмоқда:
BYD — 17 765 дона: Хитой гигантининг гибрид ва электромобиллари мамлакат ичида йиғиш кўлами бўйича KIA'ни ортда қолдириб, бешинчи ўринга кўтарилди;
KIA — 17 125 дона: Корея бренди ҳам барқарор суръат намойиш этиб, етакчилар сафида фаол бормоқда;
Haval — 5 778 дона: Кроссоверлар бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлаб бораётган навбатдаги бренд;
Chery — 4 801 дона: Оилавий ва шаҳар йўлтанламаслари сегментидаги талабни таъминламоқда;
Chevrolet Damas Move — 932 дона: Янгиланган ихчам юк ва тижорат транспортининг дастлабки партиялари;
Махсус енгил автомобиллар — 32 445 дона: Турли соҳалар ва идоралар учун мўлжалланган ихтисослаштирилган транспорт воситалари.
Маҳаллий бозорда янги брендлар ва гибрид технологияларнинг кўпайишига қарамай, «Cobalt» ва «Damas» ҳали ҳам умумий ишлаб чиқаришнинг ярмидан ортиғини ташкил этиб, асосий оммавий талабни ўзида ушлаб турибди.
Сизнингча, BYD ва KIA каби замонавий брендлар яқин йилларда конвейер ҳажми бўйича «Cobalt»ни тахтдан тушира оладими ёки нарх ва қулайлик борасида «Cobalt» яна узоқ йиллар пешқадам бўлиб қоладими? Сиз қайси моделни маъқул кўрасиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…