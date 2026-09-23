Фабио Силва Португалия терма жамоасига қайтганидан хурсанд

·28·Спорт
Фабио Силва Португалия терма жамоасига қайтганидан хурсанд
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Фабио Силва икки йиллик танаффусдан сўнг Португалия терма жамоасига қайтганидан мамнунлигини билдирди ва бу унинг учун катта шараф эканини таъкидлади.
  • 24 ёшли ҳужумчи Жорге Жесус қўл остида ўйнашга тайёрлигини ва Криштиано Роналдо билан бир таркибда бўлишни ўзига устоз деб билишини айтди.
  • Силва, шунингдек, мураббийнинг машғулотлари ва ўйинчилар салоҳиятини оширишдаги тажрибасини юқори баҳолади.

Боруссия Дортмунд ҳужумчиси Фабио Силва икки йиллик танаффусдан сўнг Португалия миллий терма жамоасига қайтгани ва бу унинг учун катта шараф эканини билдирди. 24 ёшли футболчи жамоанинг янги бош мураббийи Жорге Жесус қўл остида тўп суришга тайёр эканини ва афсонавий Криштиану Роналду билан бир таркибда бўлиш шараф эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, фаолиятини Германияда муваффақиятли давом эттираётган ҳужумчи Англия Премер-лигасидаги тажрибасидан кейин Дортмунд сафида ўзини кўрсатмоқда. Унинг терма жамоага чақируви Гончало Ramос ва Жоãо Феликс каби кучли рақобат шароитида ўзини намоён қилиш учун муҳим қадам ҳисобланади.

Криштиану Роналду билан бирга ўйнаш имконияти

Фабио Силва терма жамоадаги марказий ҳужум позициясида Криштиану Роналду билан рақобат қилиш қийин ёки адолатсиз эмаслигини қатъий таъкидлади. Унинг фикрича, жамоа сардори билан бирга машғулот ўташ ва унинг ҳаракатларини кузатиш ёш футболчи учун ўз ўйинини яхшилашда ноёб имкониятдир.

Ҳужумчи ўз интервюсида бу ҳолатни шундай изоҳлади: "Бу ерда бўлиш ва жамоадан ўрганиш – улкан завқ. Криштиану Роналду – менинг кумирим, мен доимо ундан илҳомланганман. Унинг қийматини ҳамма билади ва у билан бирга бўлиш шарафдир".

Жорге Жесус қўл остидаги янги босқич

Футболчи шунингдек, янги бош мураббий Жорге Жесуснинг тактик йиғилишлари қанчалик қизғин ўтаётгани ва мураббийнинг ўйинчилар салоҳиятини оширишдаги тажрибасини юқори баҳолади. Боруссия Дортмунд сафида Серу Гирасси билан биргаликдаги ҳаракатлари мураббийнинг тактик схемасига яхши мос тушишини қўшимча қилди.

Ёш форвард терма жамоадаги илк кунлариданоқ ўз ўрнини топишга, мураббий талабларини бажаришга ҳамда халқаро майдонда доимий ўйинчи сифатида ўзини кўрсатишга интилмоқда.

Фабио СилваКриштиану РоналдуПортугалияБоруссиа ДортмундЖорге Жесус
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайдиЖорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайди19 сентябр 09:35Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоаси: Жорге Жесус даврида янги тартиб ўрнатиладиКриштиану Роналду ва Португалия терма жамоаси: Жорге Жесус даврида янги тартиб ўрнатилади26 июл 19:55Португал терма жамоасининг янги мураббийи Криштиану Роналду борасидаги режаларини очиқладиПортугал терма жамоасининг янги мураббийи Криштиану Роналду борасидаги режаларини очиқлади21 июл 11:59Жорге Жесус Португалия терма жамоасини бошқаради: Криштиану Роналду сафда қоладиЖорге Жесус Португалия терма жамоасини бошқаради: Криштиану Роналду сафда қолади13 июл 12:53Боруссия Дортмунд нидерландлик яримҳимоячи Джой Веерни ўз сафига қўшиб олдиБоруссия Дортмунд нидерландлик яримҳимоячи Джой Веерни ўз сафига қўшиб олди18 август 15:50Боруссия Дортмунд Константин Каретсас трансфери бўйича ҳал қилувчи музокараларга тайёргарлик кўрмоқдаБоруссия Дортмунд Константин Каретсас трансфери бўйича ҳал қилувчи музокараларга тайёргарлик кўрмоқда27 июл 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди