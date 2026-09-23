Фабио Силва Португалия терма жамоасига қайтганидан хурсанд
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фабио Силва икки йиллик танаффусдан сўнг Португалия терма жамоасига қайтганидан мамнунлигини билдирди ва бу унинг учун катта шараф эканини таъкидлади.
- 24 ёшли ҳужумчи Жорге Жесус қўл остида ўйнашга тайёрлигини ва Криштиано Роналдо билан бир таркибда бўлишни ўзига устоз деб билишини айтди.
- Силва, шунингдек, мураббийнинг машғулотлари ва ўйинчилар салоҳиятини оширишдаги тажрибасини юқори баҳолади.
Боруссия Дортмунд ҳужумчиси Фабио Силва икки йиллик танаффусдан сўнг Португалия миллий терма жамоасига қайтгани ва бу унинг учун катта шараф эканини билдирди. 24 ёшли футболчи жамоанинг янги бош мураббийи Жорге Жесус қўл остида тўп суришга тайёр эканини ва афсонавий Криштиану Роналду билан бир таркибда бўлиш шараф эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, фаолиятини Германияда муваффақиятли давом эттираётган ҳужумчи Англия Премер-лигасидаги тажрибасидан кейин Дортмунд сафида ўзини кўрсатмоқда. Унинг терма жамоага чақируви Гончало Ramос ва Жоãо Феликс каби кучли рақобат шароитида ўзини намоён қилиш учун муҳим қадам ҳисобланади.
Криштиану Роналду билан бирга ўйнаш имкониятиФабио Силва терма жамоадаги марказий ҳужум позициясида Криштиану Роналду билан рақобат қилиш қийин ёки адолатсиз эмаслигини қатъий таъкидлади. Унинг фикрича, жамоа сардори билан бирга машғулот ўташ ва унинг ҳаракатларини кузатиш ёш футболчи учун ўз ўйинини яхшилашда ноёб имкониятдир.
Ҳужумчи ўз интервюсида бу ҳолатни шундай изоҳлади: "Бу ерда бўлиш ва жамоадан ўрганиш – улкан завқ. Криштиану Роналду – менинг кумирим, мен доимо ундан илҳомланганман. Унинг қийматини ҳамма билади ва у билан бирга бўлиш шарафдир".
Жорге Жесус қўл остидаги янги босқичФутболчи шунингдек, янги бош мураббий Жорге Жесуснинг тактик йиғилишлари қанчалик қизғин ўтаётгани ва мураббийнинг ўйинчилар салоҳиятини оширишдаги тажрибасини юқори баҳолади. Боруссия Дортмунд сафида Серу Гирасси билан биргаликдаги ҳаракатлари мураббийнинг тактик схемасига яхши мос тушишини қўшимча қилди.
Ёш форвард терма жамоадаги илк кунлариданоқ ўз ўрнини топишга, мураббий талабларини бажаришга ҳамда халқаро майдонда доимий ўйинчи сифатида ўзини кўрсатишга интилмоқда.
Изоҳлар 0
…