Стале Солбаккен Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолатидан хавотирда

·2·Спорт
Стале Солбаккен Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолатидан хавотирда

Норвегия терма жамоаси бош мураббийи Стале Солбаккен Манчестер Сити етакчиси Эрлинг Холанднинг ҳаддан ташқари юклама остида қолаётгани ва унга тез орада ҳордиқ зарурилигини маълум қилди. Мамлакат терма жамоасининг UEFA Миллатлар лигасидаги бўлажак ўйинлари олдидан таркибни эълон қилган мутахассис футболчининг жисмоний ва руҳий ҳолати борасида жиддий хавотирларини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва бошқа халқаро спорт манбалари тарқатган хабарларга кўра, жорий мавсум тақвими ҳаддан ташқари тиғиз бўлиб, бу футболчиларнинг умумий ҳолатига ўз таъсирини ўтказмай қолмаяпти. Эрлинг Холанд ўзининг шахсий YouTube каналида Жаҳон чемпионатидан кейинги узоқ давом этган мавсум оралиғида анъанавий йиғинлар ва тайёргарликсиз қолгани руҳий қийинчиликлар туғдирганини очиқ тан олганди.

Мураббийлар ўртасидаги муҳим учрашув

Норвегия устози Стале Солбаккен ўзининг асосий юлдузини асраб қолиш мақсадида махсус Англияга сафар қилиб, Манчестер Сити бош мураббийи Энзо Мареска билан учрашди. Томонлар ҳужумчининг жорий мавсумдаги юкламасини камайтириш ва унинг саломатлигини сақлаш масаласини атрофлича муҳокама қилишди.

Учрашув чоғида ҳар икки мутахассис ҳам келгусида футболчига стратегик дам олиш имкониятини бериш зарурлиги борасида умумий тўхтамга келди. Хусусан, ички Лига кубоги баҳслари пайтида Эрлинг Холандга ҳордиқ чиқариш учун имконият яратиш режалаштирилди.

Қишки ойлар ҳал қилувчи давр

Стале Солбаккеннинг таъкидлашича, йил охири ва қишнинг бошланғич даврлари ҳужумчи учун энг оғриқли ва синовли ойлар бўлиши кутилмоқда. Шу боис клуб ва терма жамоа ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик ҳамда тушуниш муҳим аҳамият касб этади.

"Ноябр, декабрь ва январ ойлари — унга айнан дам олиш керак бўлган давр ҳисобланади", — деди Норвегия терма жамоаси устози. Мутахассиснинг қўшимча қилишича, ҳозирча футболчининг спорт формаси яхши, бироқ мавсум давомида муайян вақт келиб унга албатта танаффус бериш шарт.

Тиғиз тақвим ва унинг оқибатлари

Маълум бўлишича, жаҳон чемпионатидан кейинги байрамлар ва тақвимдаги ўзгаришлар туфайли 26 ёшли ҳужумчи атиги тўрт ҳафтадан сал кўпроқ таътил олган ва 11-август куни Манчестер клуби сафига қайтган. Унинг сўзларига кўра, фаолиятида илк бор анъанавий мавсумолди тайёргарлик машғулотларисиз тўғридан-тўғри расмий ўйинларга киришишга тўғри келган.

Ҳозирги кунда замонавий футбол тақвимининг ҳаддан ташқари тиғизлиги футболчилар саломатлигига жиддий таҳдид солмоқда. Шу боис мураббийлар штаби Эрлинг Холандни мавсумнинг ҳал қилувчи палласида жароҳатлардан ҳимоя қилиш ва унинг барқарор ўйин кўрсатишини таъминлаш учун олдиндан ҳаракат бошлагани бежиз эмас.

Эрлинг ХоландСтале СолбаккенМанчестер СитйЭнзо МарескаФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилдиСтале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилди15 сентябр 17:31Энзо Мареска ёш истеъдод Флойд Самба дебюти ҳақида гапирдиЭнзо Мареска ёш истеъдод Флойд Самба дебюти ҳақида гапирди18 сентябр 14:37Эрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очди16 сентябр 18:32Эрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирдиЭрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирди9 сентябр 02:31Манчестер Сити йирик ғалаба қозониб, янги мураббий қўл остида ишонч билдирдиМанчестер Сити йирик ғалаба қозониб, янги мураббий қўл остида ишонч билдирди29 август 02:52Энсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайдиЭнсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайди3 сентябр 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?