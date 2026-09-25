Стале Солбаккен Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолатидан хавотирда
Норвегия терма жамоаси бош мураббийи Стале Солбаккен Манчестер Сити етакчиси Эрлинг Холанднинг ҳаддан ташқари юклама остида қолаётгани ва унга тез орада ҳордиқ зарурилигини маълум қилди. Мамлакат терма жамоасининг UEFA Миллатлар лигасидаги бўлажак ўйинлари олдидан таркибни эълон қилган мутахассис футболчининг жисмоний ва руҳий ҳолати борасида жиддий хавотирларини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва бошқа халқаро спорт манбалари тарқатган хабарларга кўра, жорий мавсум тақвими ҳаддан ташқари тиғиз бўлиб, бу футболчиларнинг умумий ҳолатига ўз таъсирини ўтказмай қолмаяпти. Эрлинг Холанд ўзининг шахсий YouTube каналида Жаҳон чемпионатидан кейинги узоқ давом этган мавсум оралиғида анъанавий йиғинлар ва тайёргарликсиз қолгани руҳий қийинчиликлар туғдирганини очиқ тан олганди.
Мураббийлар ўртасидаги муҳим учрашувНорвегия устози Стале Солбаккен ўзининг асосий юлдузини асраб қолиш мақсадида махсус Англияга сафар қилиб, Манчестер Сити бош мураббийи Энзо Мареска билан учрашди. Томонлар ҳужумчининг жорий мавсумдаги юкламасини камайтириш ва унинг саломатлигини сақлаш масаласини атрофлича муҳокама қилишди.
Учрашув чоғида ҳар икки мутахассис ҳам келгусида футболчига стратегик дам олиш имкониятини бериш зарурлиги борасида умумий тўхтамга келди. Хусусан, ички Лига кубоги баҳслари пайтида Эрлинг Холандга ҳордиқ чиқариш учун имконият яратиш режалаштирилди.
Қишки ойлар ҳал қилувчи даврСтале Солбаккеннинг таъкидлашича, йил охири ва қишнинг бошланғич даврлари ҳужумчи учун энг оғриқли ва синовли ойлар бўлиши кутилмоқда. Шу боис клуб ва терма жамоа ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик ҳамда тушуниш муҳим аҳамият касб этади.
"Ноябр, декабрь ва январ ойлари — унга айнан дам олиш керак бўлган давр ҳисобланади", — деди Норвегия терма жамоаси устози. Мутахассиснинг қўшимча қилишича, ҳозирча футболчининг спорт формаси яхши, бироқ мавсум давомида муайян вақт келиб унга албатта танаффус бериш шарт.
Тиғиз тақвим ва унинг оқибатлариМаълум бўлишича, жаҳон чемпионатидан кейинги байрамлар ва тақвимдаги ўзгаришлар туфайли 26 ёшли ҳужумчи атиги тўрт ҳафтадан сал кўпроқ таътил олган ва 11-август куни Манчестер клуби сафига қайтган. Унинг сўзларига кўра, фаолиятида илк бор анъанавий мавсумолди тайёргарлик машғулотларисиз тўғридан-тўғри расмий ўйинларга киришишга тўғри келган.
Ҳозирги кунда замонавий футбол тақвимининг ҳаддан ташқари тиғизлиги футболчилар саломатлигига жиддий таҳдид солмоқда. Шу боис мураббийлар штаби Эрлинг Холандни мавсумнинг ҳал қилувчи палласида жароҳатлардан ҳимоя қилиш ва унинг барқарор ўйин кўрсатишини таъминлаш учун олдиндан ҳаракат бошлагани бежиз эмас.
Изоҳлар 0
…