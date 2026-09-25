Xiaomi Mijia Смарт Термометер 3 Pro қурилмаси хитга айланди
Xiaomi компаниясининг янги Mijia Смарт Термометер 3 Pro ақлли термометри ва намлик ўлчагичи савдолар бошланишидан аввалоқ катта муваффақиятга эришди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу қурилма Xiaomi Ёупин краудфангдинг платформасида 670 000 юан маблағ тўплашга муваффақ бўлган ва лойиҳада 5912 нафар иштирокчи қатнашган. Мазкур кўрсаткич кампаниянинг муваффақият даражаси 11813 фоизни ташкил этганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирда ақлли уй ишқибозлари учун янги гаджет кенг жамоатчиликка тақдим этилиш босқичида турибди. Краудфангдинг иштирокчилари учун қурилманинг нархи 114 юанни ташкил этган бўлса, унинг тавсия этилган чакана нархи 149 юан этиб белгиланди. Дастлабки буюртмаларни етказиб бериш ишлари жорий йилнинг 29-сентябридан бошланиши режалаштирилган.
Янги авлод датчиги ва кенгайтирилган имкониятларМазкур моделнинг аввалги авлод қурилмаларидан асосий фарқи хонадаги карбонат ангидрид (CO2) концентрациясини ўлчаш функциясининг қўшилганидир. Қурилма Сенсирион компанияси томонидан ишлаб чиқарилган кам қувват сарфлайдиган замонавий CO2 датчиги билан жиҳозланган. Натижада гаджет бир вақтнинг ўзида ҳарорат, намлик ва ҳаводаги карбонат ангидрид даражасини назорат қилиб боради.
Ҳавонинг тозалигини баҳолаш учун махсус рангли индикатор кўзда тутилган. Яшил, сариқ ва қизил ранглар хонани қачон шамоллатиш кераклигини тезда тушуниш имконини беради. Маълумотларни акс эттириш учун Mijia Смарт Термометер 3 Pro 3,6 дюймли қулай LCD-дисплей билан таъминланган бўлиб, унда сана, ҳафтанинг куни, вақт ҳамда асосий иқлим кўрсаткичлари бир вақтнинг ўзида кўрсатилиб туради.
Ақлли уй тизимлари билан интеграцияФойдаланувчилар қулайлиги учун экранни битта босиш орқали бошқариш мумкин, гаджетнинг ўзини эса оддий стол соати сифатида ишлатишга рухсат этилади. Термометрни стол устига қўйиш ёки деворга қулай тарзда ўрнатиш имконияти мавжуд. Битта CR2450 батареясидан қувват олувчи қурилма бир йилгача узлуксиз ишлай олади.
Xiaomi Сурге Смарт Коннективитй технологияси орқали ушбу термометр умумий ақлли уй тизимига уланади. Хонадаги параметрлар ўзгарганда кондиционер ёки намлагич автоматик равишда ишга тушиши мумкин. CO2 даражаси ошиб кетганда эса Хиао Аи овозли ёрдамчиси орқали огоҳлантириш эслатмаси берилади. Шунингдек, барча йиғилган маълумотлар Mi Home иловаси билан синхронизацияланиб, микроиқлим ўзгаришлари графигини тузишга ёрдам беради.
Изоҳлар 0
…