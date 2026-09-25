Xiaomi Mijia Смарт Термометер 3 Pro қурилмаси хитга айланди

·4·Техно
Xiaomi Mijia Смарт Термометер 3 Pro қурилмаси хитга айланди

Xiaomi компаниясининг янги Mijia Смарт Термометер 3 Pro ақлли термометри ва намлик ўлчагичи савдолар бошланишидан аввалоқ катта муваффақиятга эришди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу қурилма Xiaomi Ёупин краудфангдинг платформасида 670 000 юан маблағ тўплашга муваффақ бўлган ва лойиҳада 5912 нафар иштирокчи қатнашган. Мазкур кўрсаткич кампаниянинг муваффақият даражаси 11813 фоизни ташкил этганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда ақлли уй ишқибозлари учун янги гаджет кенг жамоатчиликка тақдим этилиш босқичида турибди. Краудфангдинг иштирокчилари учун қурилманинг нархи 114 юанни ташкил этган бўлса, унинг тавсия этилган чакана нархи 149 юан этиб белгиланди. Дастлабки буюртмаларни етказиб бериш ишлари жорий йилнинг 29-сентябридан бошланиши режалаштирилган.

Янги авлод датчиги ва кенгайтирилган имкониятлар

Мазкур моделнинг аввалги авлод қурилмаларидан асосий фарқи хонадаги карбонат ангидрид (CO2) концентрациясини ўлчаш функциясининг қўшилганидир. Қурилма Сенсирион компанияси томонидан ишлаб чиқарилган кам қувват сарфлайдиган замонавий CO2 датчиги билан жиҳозланган. Натижада гаджет бир вақтнинг ўзида ҳарорат, намлик ва ҳаводаги карбонат ангидрид даражасини назорат қилиб боради.

Ҳавонинг тозалигини баҳолаш учун махсус рангли индикатор кўзда тутилган. Яшил, сариқ ва қизил ранглар хонани қачон шамоллатиш кераклигини тезда тушуниш имконини беради. Маълумотларни акс эттириш учун Mijia Смарт Термометер 3 Pro 3,6 дюймли қулай LCD-дисплей билан таъминланган бўлиб, унда сана, ҳафтанинг куни, вақт ҳамда асосий иқлим кўрсаткичлари бир вақтнинг ўзида кўрсатилиб туради.

Ақлли уй тизимлари билан интеграция

Фойдаланувчилар қулайлиги учун экранни битта босиш орқали бошқариш мумкин, гаджетнинг ўзини эса оддий стол соати сифатида ишлатишга рухсат этилади. Термометрни стол устига қўйиш ёки деворга қулай тарзда ўрнатиш имконияти мавжуд. Битта CR2450 батареясидан қувват олувчи қурилма бир йилгача узлуксиз ишлай олади.

Xiaomi Сурге Смарт Коннективитй технологияси орқали ушбу термометр умумий ақлли уй тизимига уланади. Хонадаги параметрлар ўзгарганда кондиционер ёки намлагич автоматик равишда ишга тушиши мумкин. CO2 даражаси ошиб кетганда эса Хиао Аи овозли ёрдамчиси орқали огоҳлантириш эслатмаси берилади. Шунингдек, барча йиғилган маълумотлар Mi Home иловаси билан синхронизацияланиб, микроиқлим ўзгаришлари графигини тузишга ёрдам беради.

XiaomiСмарт ТермометерГаджетларАқлли уйСенсирион
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro ақлли аквариумини тақдим этдиXiaomi компанияси Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro ақлли аквариумини тақдим этди7 сентябр 11:58Xiaomi эски симлар билан ишлайдиган Смарт Свитч 2 мосламасини чиқардиXiaomi эски симлар билан ишлайдиган Смарт Свитч 2 мосламасини чиқарди2 сентябр 14:53Xiaomi компанияси Mijia Сеилинг Фан билан халқаро бозорга чиқмоқдаXiaomi компанияси Mijia Сеилинг Фан билан халқаро бозорга чиқмоқда2 сентябр 05:56Xiaomi компанияси Wi-Fi 6 қўллаб-қувватловчи арзон ақлли розеткани чиқардиXiaomi компанияси Wi-Fi 6 қўллаб-қувватловчи арзон ақлли розеткани чиқардиКеча 12:57Xiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқардиXiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқарди21 сентябр 12:58Xiaomi компанияси янги Смарт Свитч 2 ақлли орнатгичини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Смарт Свитч 2 ақлли орнатгичини тақдим этди7 сентябр 14:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди