Миржалол Нематов янги таронасидан қисқа парчани эълон қилди (видео)
Хонанда Миржалол Нематов янги қўшиқ устида ишлаётганини маълум қилди. У Instagram саҳифасида янги таронадан қисқа парча жойлаштириб, уни яқин кунларда тўлиқ тақдим этишини айтди.
«Ҳозирча шу жойини тинглаб туринглар. Тез кунда премьера», — деб ёзди хонанда видеолавҳа остига.
Қисқа парчадан келиб чиқиб, янги тарона «Лола» деб номланиши тахмин қилинмоқда. Бир неча сониялик лавҳанинг ўзиёқ мухлислар орасида қизиқиш уйғотган. Изоҳларда фойдаланувчилар қўшиқни илиқ кутиб олиб, премьера санасини интиқлик билан кутаётганини ёзишган.
Миржалол Нематовнинг аввалги бир қатор клипларида актриса Зарина Йўлдошева иштирок этгани билан мухлисларга таниш. Бу сафар эса хонанда янги видеоклипда актриса Нозанин Ғаффорова билан ҳамкорлик қилган.
Янги қўшиқ қачон тўлиқ тақдим этилиши ҳозирча аниқ маълум қилинмаган.
Сизга Миржалол Нематовнинг янги таронасидан ушбу қисқа парча манзур бўлдими? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
Изоҳлар 0
…