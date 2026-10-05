Миржалол Нематов янги таронасидан қисқа парчани эълон қилди (видео)

·30·Маданият
Миржалол Нематов янги таронасидан қисқа парчани эълон қилди (видео)

Хонанда Миржалол Нематов янги қўшиқ устида ишлаётганини маълум қилди. У Instagram саҳифасида янги таронадан қисқа парча жойлаштириб, уни яқин кунларда тўлиқ тақдим этишини айтди.

«Ҳозирча шу жойини тинглаб туринглар. Тез кунда премьера», — деб ёзди хонанда видеолавҳа остига.

Қисқа парчадан келиб чиқиб, янги тарона «Лола» деб номланиши тахмин қилинмоқда. Бир неча сониялик лавҳанинг ўзиёқ мухлислар орасида қизиқиш уйғотган. Изоҳларда фойдаланувчилар қўшиқни илиқ кутиб олиб, премьера санасини интиқлик билан кутаётганини ёзишган.

Миржалол Нематовнинг аввалги бир қатор клипларида актриса Зарина Йўлдошева иштирок этгани билан мухлисларга таниш. Бу сафар эса хонанда янги видеоклипда актриса Нозанин Ғаффорова билан ҳамкорлик қилган.

Янги қўшиқ қачон тўлиқ тақдим этилиши ҳозирча аниқ маълум қилинмаган.

Сизга Миржалол Нематовнинг янги таронасидан ушбу қисқа парча манзур бўлдими? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

Миржалол НематовНозанин ҒаффороваЛола (қўшиқ)Instagram
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нозанин Ғаффорова 9 йилдан бери кўрмаган дадасига мурожаат қилди (видео)Нозанин Ғаффорова 9 йилдан бери кўрмаган дадасига мурожаат қилди (видео)10 сентябр 11:11Янги ҳит: “Ошиқ эдим” мухлислар қалбини забт этмоқда (видео)Янги ҳит: “Ошиқ эдим” мухлислар қалбини забт этмоқда (видео)6 июн 02:56Миржалол Нематов “Қаро кўз” таронасини тақдим этди (видео)Миржалол Нематов “Қаро кўз” таронасини тақдим этди (видео)12 май 14:10Миржалол Нематов “Кабутар” билан мухлисларни ром этди (видео)Миржалол Нематов “Кабутар” билан мухлисларни ром этди (видео)11 апрел 10:57Милена Мадмусаева янги таронаси билан мухлисларни қизиқтириб қўйди!Милена Мадмусаева янги таронаси билан мухлисларни қизиқтириб қўйди!17 июн 14:35«Petal» клипидан сўнг Ариана Гранденинг озиб кетгани мухлисларни хавотирга солди«Petal» клипидан сўнг Ариана Гранденинг озиб кетгани мухлисларни хавотирга солди1 август 17:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)