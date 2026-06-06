Янги ҳит: “Ошиқ эдим” мухлислар қалбини забт этмоқда (видео)
Санъат оламида янги ижодий ҳамкорлик мухлисларга тақдим этилди. Миржалол Нематов ва Асад Тошпўлатов томонидан ижро этилган “Ошиқ эдим” номли янги дуэт тарона кенг жамоатчиликка ҳавола қилинди.
Ушбу қўшиқ санъаткорларнинг ижодий уйғунлигини яна бир бор намоён этиб, замонавий оҳанг ва ҳиссиётларга бой ижро билан ажралиб туради. Тарона севги мавзусидаги самимий туйғуларни ўзида акс эттиргани билан тингловчилар эътиборини тортмоқда.
Мухлислар янги дуэтни илиқ кутиб олиб, ижтимоий тармоқларда ижобий фикрлар билдиришмоқда. Кўпчилик қўшиқнинг оҳанги, замонавий услуби ва ҳиссий ифодаси юқори даражада эканини таъкидлаб, ижодкорларга янада катта муваффақиятлар тиламоқда.
Мазкур дуэт тез орада йилнинг энг муҳокама қилинаётган мусиқий лойиҳаларидан бирига айланиши кутилмоқда.
…