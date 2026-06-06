Янги ҳит: “Ошиқ эдим” мухлислар қалбини забт этмоқда (видео)

·101·Маданият
Янги ҳит: “Ошиқ эдим” мухлислар қалбини забт этмоқда (видео)

Санъат оламида янги ижодий ҳамкорлик мухлисларга тақдим этилди. Миржалол Нематов ва Асад Тошпўлатов томонидан ижро этилган “Ошиқ эдим” номли янги дуэт тарона кенг жамоатчиликка ҳавола қилинди.

Ушбу қўшиқ санъаткорларнинг ижодий уйғунлигини яна бир бор намоён этиб, замонавий оҳанг ва ҳиссиётларга бой ижро билан ажралиб туради. Тарона севги мавзусидаги самимий туйғуларни ўзида акс эттиргани билан тингловчилар эътиборини тортмоқда.

Мухлислар янги дуэтни илиқ кутиб олиб, ижтимоий тармоқларда ижобий фикрлар билдиришмоқда. Кўпчилик қўшиқнинг оҳанги, замонавий услуби ва ҳиссий ифодаси юқори даражада эканини таъкидлаб, ижодкорларга янада катта муваффақиятлар тиламоқда.

Мазкур дуэт тез орада йилнинг энг муҳокама қилинаётган мусиқий лойиҳаларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Миржалол НематовАсад ТошпўлатовОшиқ эдим
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек тўмариси Ҳосила Раҳимова 10 йиллик танаффусдан сўнг катта саҳнага қайтди!Ўзбек тўмариси Ҳосила Раҳимова 10 йиллик танаффусдан сўнг катта саҳнага қайтди!Бугун, 07:40Наргиза Абдуллаева 28 йил ўтиб, “Чархпалак”даги рақсини такрорлади(видео)Наргиза Абдуллаева 28 йил ўтиб, “Чархпалак”даги рақсини такрорлади(видео)Бугун, 07:27Лола оиласи билан корейс трендини такрорлаб кўрдиЛола оиласи билан корейс трендини такрорлаб кўрдиБугун, 06:12Райҳон 25 йилдан сўнг метрога тушиб ҳайратландиРайҳон 25 йилдан сўнг метрога тушиб ҳайратландиБугун, 06:06Аббосхўжа Акрамов учинчи бор ота бўлди (видео)Аббосхўжа Акрамов учинчи бор ота бўлди (видео)Бугун, 23:31Мафтуна Холмуродовадан Ўзбекистон футболчиларига бағишланган янги ҳит! (видео)Мафтуна Холмуродовадан Ўзбекистон футболчиларига бағишланган янги ҳит! (видео)Бугун, 23:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!