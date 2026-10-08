Раъно Аҳмаджонова Ғайбулла Турсунов клипида ёши каттароқ кўрсатилгани сабабини айтди (видео)

·18·Маданият
Раъно Аҳмаджонова Ғайбулла Турсунов клипида ёши каттароқ кўрсатилгани сабабини айтди (видео)

Актриса Раъно Аҳмаджонова “Омон-омон” кўрсатувида хонанда Ғайбулла Турсуновнинг “Хастаману” таронасига ишланган клипда нега ёши нисбатан каттароқ кўрсатилгани ҳақида гапирди.

Бошловчи актрисадан айнан ушбу клипда одатдагидан бироз каттароқ кўринганининг сабабини сўради.

“Бу клипда менинг партнёрим Муҳаммад Али ака. У кишининг ёши мендан катта бўлгани учун уларнинг ёнида анча ёш қиз бўлиб қолдим. Лекин айнан шу клипда мен рол ижро этишим керак бўлгани учун ва режиссёрларнинг ўзлари шундай таклиф қилишгани сабаб ёшимни бироз каттароқ кўрсатиш учун менга шундай макияж қилинди”, — деди Раъно Аҳмаджонова.

Актриса, шунингдек, санъат соҳасини танлашида оиласида катта қаршиликларга дуч келганини ҳам маълум қилди.

“Бу соҳага киришимда жуда катта қаршиликлар бўлган. Дадам мени юрист қилмоқчи бўлганлар, прокурор бўласан, деганлар. Чунки мен оилада ягона қизман. Лекин додажоним мени қўллаб-қувватлаганлар. Ўзлари ҳам шу касбни яхши кўрганлари учун менга ёрдам бериб, 'Йўқ, танлайди, ҳали юзимни ёруғ қилади', деб ишонч билдирганлар.

Дадамнинг қаршиликлари эса кўпроқ оилам, кейинчалик турмушга чиқишим билан боғлиқ эди. Чунки санъат соҳасини ҳамма ҳам тушунмайди, бу соҳани фақат унинг ичидагилар тушунади, деганлар.

Мен ёшлигимдан ният қилганман. Ўзимни қандай бўлсам, шу Раънолигимча қабул қиладиган инсонни кутаман”, — дея қўшимча қилди актриса.

Раъно АҳмаджоноваҒайбулла ТурсуновМуҳаммад АлиКлип «Хастаману»
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ғайбулла Турсуновнинг кутилган “Бу юрак” қўшиғи тақдим этилди (видео)Ғайбулла Турсуновнинг кутилган “Бу юрак” қўшиғи тақдим этилди (видео)10 июл 20:56Зуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайманЗуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайман3 июн 10:33Бухоролик 3 ёшли Муҳаммад Алининг орзуси ушалди: севимли хонандаси Хчо унинг ёнига келдиБухоролик 3 ёшли Муҳаммад Алининг орзуси ушалди: севимли хонандаси Хчо унинг ёнига келди15 сентябр 13:57Александр Усик Муҳаммад Али билан эҳтимолий тарихий жанг тафсилотини очиқладиАлександр Усик Муҳаммад Али билан эҳтимолий тарихий жанг тафсилотини очиқлади20 август 22:47Майк Тайсон сирни очди: Муҳаммад Али эмас, унинг ҳақиқий кумири ким бўлган?Майк Тайсон сирни очди: Муҳаммад Али эмас, унинг ҳақиқий кумири ким бўлган?30 июл 21:00Ғайбулла Турсунов Президент ҳазилидан кейинги ҳолатини айтди: «Гапирадиган гапларимни ҳам унутдим» (видео)Ғайбулла Турсунов Президент ҳазилидан кейинги ҳолатини айтди: «Гапирадиган гапларимни ҳам унутдим» (видео)29 август 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди