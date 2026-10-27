Жасмин ва Ғайбулла Турсуновнинг янги дуэтидан парча мухлислар диққатида! (видео)

·0·Маданият
Жасмин ва Ғайбулла Турсуновнинг янги дуэтидан парча мухлислар диққатида! (видео)

Хонанда Жасмин ва Ғайбулла Турсунов мухлисларига “Кераксан” номли янги дуэтни тақдим этишга тайёрланмоқда. Ижодкорлар ижтимоий тармоқларда қўшиқдан қисқа парчани улашиб, бўлажак премьера ҳақида маълумот берди.

“Баъзан битта сўз ҳаммасини айтади — Кераксан", — дея изоҳ қолдирди ижодкорлар.

Маълум қилинишича, Жасмин ва Ғайбулла Турсунов САЙРО саҳнасида илк бор дуэт куйлайди. Қўшиқ учун тайёрланган лавҳаларда пушти осмон остидаги икки қайиқ ва бир-бирига интилаётган икки овоз тасвирланган. Бу эса янги таронага ўзгача руҳ бағишламоқда.

“Кераксан” қўшиғининг премьераси 27-октябрь куни соат 19:00 га белгиланган.

Айни пайтда мухлислар янги дуэтни интиқлик билан кутмоқда. Ижтимоий тармоқлардаги изоҳларда кузатувчилар қўшиқдан умидлари катта эканини билдириб, икки хонанданинг ҳамкорлиги қандай янграшига қизиқиш билдиришмоқда.

ЖасминҒайбулла ТурсуновКераксанСАЙРО
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Раъно Аҳмаджонова Ғайбулла Турсунов клипида ёши каттароқ кўрсатилгани сабабини айтди (видео)Раъно Аҳмаджонова Ғайбулла Турсунов клипида ёши каттароқ кўрсатилгани сабабини айтди (видео)8 октябр 13:04Блогер Жасмин қамоқдан озод этилгани ҳақида хабар берилдиБлогер Жасмин қамоқдан озод этилгани ҳақида хабар берилди23 сентябр 17:46Ғайбулла Турсуновнинг кутилган “Бу юрак” қўшиғи тақдим этилди (видео)Ғайбулла Турсуновнинг кутилган “Бу юрак” қўшиғи тақдим этилди (видео)10 июл 20:56Зуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайманЗуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайман3 июн 10:33Жасмин Аббос Файзуллаев тўйида кутилмаган сирни ошкор қилди (видео)Жасмин Аббос Файзуллаев тўйида кутилмаган сирни ошкор қилди (видео)11 июл 11:31Хонанда Жасминнинг қиёфадоши топилдиХонанда Жасминнинг қиёфадоши топилди3 июн 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари