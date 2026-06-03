Зуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайман

·86·Маданият
Зуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайман

Актриса Зуҳра Солиева “24/7 Podcast” дастурида меҳмон бўлиб, шоу-бизнесдаги муносабатлар ва концертларга бориш тажрибаси ҳақида очиқ фикр билдирди.

Унинг айтишича, айрим яхши кўрган санъаткорлари ва жамоаларининг концертларига ҳатто таклиф бўлмаса ҳам, ўзи мурожаат қилиб чипта сўрашдан уялмайди.

“Шоу-бизнес вакиллари тўй ёки концерт қилса, кўпинча машҳур юлдузларни таклиф қилишади, мени эса баъзан чақиришмайди. Масалан, мен 'Дизайн' ва 'Миллион' жамоаларининг концертларига боришни хоҳлайман, лекин таклиф қилишмайди. Бунга хафа бўлмайман,” — дейди актриса.

У шунингдек, Фарҳод Саидов, Бунёд Саидов ва Дилмурод Султонов каби ижодкорлар уни шахсан таклиф қилишини ҳам алоҳида таъкидлади.

Актрисанинг айтишича, у яхши кўрган ижодкорининг концертини билиб қолса, ўзи ҳам “концертингизга борай” деб бемалол мурожаат қилади.

“Ғайбулла Турсунов энди ижод бошлаган пайтлари қўшиқларини яхши кўрардим. У қисқа вақтда концерт ҳам берди. Мени чақиришар деб кутдим, лекин бўлмади. Кейин ўзим ёздим, у эса дарҳол қўнғироқ қилиб, сизга чипта бераман деди. Бордим ва жуда мазза қилдим. Мен учун ҳақиқий концерт ўша бўлган,” — дея сўзларини якунлади актриса.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Зумрад ва Қиммат” саҳна талқинида намойиш этилдиБугун, 22:03Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлдиБугун, 21:32Зарина Йўлдошева ва Дурдона Қурбонова: саҳна ортидаги ҳақиқий муносабатБугун, 21:12Актриса Зарина Йўлдошева туғилган кунида бетакрор кўриниши билан эътибор марказида бўлди!Бугун, 20:17Шаҳзод Султонов романтик тарздаги “Marry Ме”си билан мухлисларини ҳайрон қолдирди!Бугун, 20:08Маданият, санъат соҳасини ривожлантиришга оид тарихий фармон имзоландиКеча, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
“Ишдаги ишқ” қайтди: Шаҳзода Муҳаммедова образ билан барчани ҳайратлантирди (видео)