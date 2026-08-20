Александр Усик Муҳаммад Али билан эҳтимолий тарихий жанг тафсилотини очиқлади

·13·Спорт
Александр Усик Муҳаммад Али билан эҳтимолий тарихий жанг тафсилотини очиқлади
Қисқача

Александр Усик Муҳаммад Али билан эҳтимолий жанг 12 ёки 15 раунд давом этадиган шиддатли кураш бўлишини айтди. Усик ўз кумири Али ғалаба қозонишини, аммо фақат очколар ҳисобига устун келишини тахмин қилди. Аввалроқ Ларри Холms Усик Али билан жангда ҳатто бир раундни ҳам юта олмаслигини билдирган эди. Усикнинг профессионал рекорди 25-0, 16 КО, Алиники эса 56 ғалаба (37 КО) ва 5 мағлубиятдан иборат.

Оғир вазн тоифасидаги мағлубиятсиз мутлақ жаҳон чемпиони Александр Усик (25-0, 16 КО) бокс тарихидаги энг буюк афсона — Муҳаммад Али билан эҳтимолий тўқнашув ҳақидаги саволга кутилмаган ва самимий жавоб берди. Собиқ жаҳон чемпиони Ларри Холмснинг танқидий баёнотидан сўнг украиналик боксчи ўз кумирига қарши рингга чиққанда жанг қандай кечиши ва кимнинг қўли баланд келишини тасаввур қилди.

«Холмснинг танқиди ва Усикнинг самимий эътирофи»

Аввалроқ афсонавий боксчи Ларри Холмс Усик ва Али ўртасидаги эҳтимолий тўқнашув ҳақида гапириб, Александр Муҳаммад Алига қарши баҳсда ҳатто бир раундни ҳам юта олмаслигини таъкидлаган эди.

Усик эса ўз даврининг эмас, бутун бокс тарихининг энг буюк жангчиси сифатида айнан Алини танлашини ва унга қарши тўлиқ масофалик шиддатли жанг тақдим этишини билдирди:

"Агар мен ўз давримдан эмас, бошқа бир авлоддан рақиб танлаш имконига эга бўлганимда, албатта, болалигимдан кумирим бўлган Муҳаммад Али билан жангни танлардим. Бу жуда оғир, кескин кураш бўларди ва ўйлашимча, 12 ёки 15 раундгача чўзиларди. Натижага келсак, Али ғалаба қозонарди, лекин фақатгина очколар ҳисобига!", — деди Александр Усик.

Муҳаммад Али ва Александр Усик: Тарихий қиёс

Кўрсаткич

Муҳаммад Али (АҚШ)

Александр Усик (Украина)

Боксдаги мақоми

Бокс тарихидаги «Энг буюги» (The Greatest)

Оғир вазнда мутлақ жаҳон чемпиони

Профессионал рекорди

56 ғалаба (37 КО), 5 мағлубият

25 ғалаба (16 КО), 0 мағлубият

Жанг услуби

Юқори тезлик, оёқда енгил ҳаракат («Капалакдек учади, аридек чақади»)

Юқори темп, тинимсиз босим, IQ ва оёқлардаги чаққонлик

Ларри Холмс тахмини

Али мутлақ устунлик қилади (Усик ҳатто 1 раунд ҳам ютолмайди)

Усикнинг ўз тахмини

12–15 раундлик шиддатли жанг ортидан очколар бўйича ғалаба

Муносиб қаршилик ва тўлиқ масофани босиб ўтиш

Икки даврнинг энг чаққон оғир вазн эгалари

Александр Усик оғир вазнга кўтарилганидан буён Муҳаммад Али услубини эслатувчи тезкор оёқ ҳаракатлари ва юқори бокс интеллекти билан ажралиб туради. Бокс мутахассисларининг таъкидлашича, бу икки чемпионнинг рингда тўқнаш келиши тарихдаги энг томошабоп ва тезкор техникага бой оғир вазн жанги бўлиши мумкин эди.

Сизнингча, агар Муҳаммад Али ва Александр Усик ўзларининг энг юқори (пик) спорт формасида рингга кўтарилганида, жанг ҳақиқатан ҳам Усик айтгандек очколар ҳисобида Алининг фойдасига ҳал бўлармиди ёки Александрда ғалаба учун имконият бормиди?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва бокс ихлосмандларига ушбу қизиқарли тарихий таҳлилни дарҳол улашинг!

Олександр УсикМуҳаммад АлиЛарри ХолмсУкраинаАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деку Родри ҳақида очиқ гапирди: «Уни “Реал”дан олиб қўйиш учун олмадик»Деку Родри ҳақида очиқ гапирди: «Уни “Реал”дан олиб қўйиш учун олмадик»Бугун, 22:49Ўзбекистон таэквондочилари Президент кубогида катта муваффақиятга эришдиЎзбекистон таэквондочилари Президент кубогида катта муваффақиятга эришдиБугун, 22:40U-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон делегацияси янги медалларни қўлга киритдиU-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон делегацияси янги медалларни қўлга киритдиБугун, 22:38Жоау Палиня Баварияни тарк этиб, Бенфикага ўтмоқдаЖоау Палиня Баварияни тарк этиб, Бенфикага ўтмоқдаБугун, 21:54Ўзбекистонлик қизлар Жаҳон чемпионати учун курашади: рақиблар маълумЎзбекистонлик қизлар Жаҳон чемпионати учун курашади: рақиблар маълумБугун, 21:35«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақида«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақидаБугун, 21:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)