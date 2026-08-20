Александр Усик Муҳаммад Али билан эҳтимолий тарихий жанг тафсилотини очиқлади
Александр Усик Муҳаммад Али билан эҳтимолий жанг 12 ёки 15 раунд давом этадиган шиддатли кураш бўлишини айтди. Усик ўз кумири Али ғалаба қозонишини, аммо фақат очколар ҳисобига устун келишини тахмин қилди. Аввалроқ Ларри Холms Усик Али билан жангда ҳатто бир раундни ҳам юта олмаслигини билдирган эди. Усикнинг профессионал рекорди 25-0, 16 КО, Алиники эса 56 ғалаба (37 КО) ва 5 мағлубиятдан иборат.
Оғир вазн тоифасидаги мағлубиятсиз мутлақ жаҳон чемпиони Александр Усик (25-0, 16 КО) бокс тарихидаги энг буюк афсона — Муҳаммад Али билан эҳтимолий тўқнашув ҳақидаги саволга кутилмаган ва самимий жавоб берди. Собиқ жаҳон чемпиони Ларри Холмснинг танқидий баёнотидан сўнг украиналик боксчи ўз кумирига қарши рингга чиққанда жанг қандай кечиши ва кимнинг қўли баланд келишини тасаввур қилди.
«Холмснинг танқиди ва Усикнинг самимий эътирофи»
Аввалроқ афсонавий боксчи Ларри Холмс Усик ва Али ўртасидаги эҳтимолий тўқнашув ҳақида гапириб, Александр Муҳаммад Алига қарши баҳсда ҳатто бир раундни ҳам юта олмаслигини таъкидлаган эди.
Усик эса ўз даврининг эмас, бутун бокс тарихининг энг буюк жангчиси сифатида айнан Алини танлашини ва унга қарши тўлиқ масофалик шиддатли жанг тақдим этишини билдирди:
"Агар мен ўз давримдан эмас, бошқа бир авлоддан рақиб танлаш имконига эга бўлганимда, албатта, болалигимдан кумирим бўлган Муҳаммад Али билан жангни танлардим. Бу жуда оғир, кескин кураш бўларди ва ўйлашимча, 12 ёки 15 раундгача чўзиларди. Натижага келсак, Али ғалаба қозонарди, лекин фақатгина очколар ҳисобига!", — деди Александр Усик.
Муҳаммад Али ва Александр Усик: Тарихий қиёс
Кўрсаткич
Муҳаммад Али (АҚШ)
Александр Усик (Украина)
Боксдаги мақоми
Бокс тарихидаги «Энг буюги» (The Greatest)
Оғир вазнда мутлақ жаҳон чемпиони
Профессионал рекорди
56 ғалаба (37 КО), 5 мағлубият
25 ғалаба (16 КО), 0 мағлубият
Жанг услуби
Юқори тезлик, оёқда енгил ҳаракат («Капалакдек учади, аридек чақади»)
Юқори темп, тинимсиз босим, IQ ва оёқлардаги чаққонлик
Ларри Холмс тахмини
Али мутлақ устунлик қилади (Усик ҳатто 1 раунд ҳам ютолмайди)
—
Усикнинг ўз тахмини
12–15 раундлик шиддатли жанг ортидан очколар бўйича ғалаба
Муносиб қаршилик ва тўлиқ масофани босиб ўтиш
Икки даврнинг энг чаққон оғир вазн эгалари
Александр Усик оғир вазнга кўтарилганидан буён Муҳаммад Али услубини эслатувчи тезкор оёқ ҳаракатлари ва юқори бокс интеллекти билан ажралиб туради. Бокс мутахассисларининг таъкидлашича, бу икки чемпионнинг рингда тўқнаш келиши тарихдаги энг томошабоп ва тезкор техникага бой оғир вазн жанги бўлиши мумкин эди.
Сизнингча, агар Муҳаммад Али ва Александр Усик ўзларининг энг юқори (пик) спорт формасида рингга кўтарилганида, жанг ҳақиқатан ҳам Усик айтгандек очколар ҳисобида Алининг фойдасига ҳал бўлармиди ёки Александрда ғалаба учун имконият бормиди?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва бокс ихлосмандларига ушбу қизиқарли тарихий таҳлилни дарҳол улашинг!
…