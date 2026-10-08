«VIA Marokand» хонандаси Нобия туркиялик йигитга турмушга чиқди (видео)
7 октябрь куни ўзбек шоу-бизнесида яна бир юлдузли тўй бўлиб ўтди. «VIA Marokand» гуруҳи хонандаси Нобия туркиялик йигит билан оила қурди.
Ҳашаматли ва кўтаринки руҳда ўтган тўй маросимида келин-куёвнинг яқинлари, дўстлари ҳамда шоу-бизнес вакиллари жам бўлди. Хонанданинг ҳаётидаги ушбу қувончли воқеа мухлислари томонидан ҳам илиқ кутиб олинди.
Нобия тўй маросимидан лавҳаларни ўзининг Instagram саҳифасига жойлаштирди. Видеоларда келин-куёвнинг романтик мусиқа садолари остида рақсга тушгани, шунингдек, тўй тортини биргаликда кесгани акс этган.
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари хонандани янги ҳаёт босқичи билан табриклаб, унга бахт-саодат ва оилавий тотувлик тиламоқда.
Изоҳлар 0
…