«VIA Marokand» хонандаси Нобия туркиялик йигитга турмушга чиқди (видео)

·0·Маданият
«VIA Marokand» хонандаси Нобия туркиялик йигитга турмушга чиқди (видео)

7 октябрь куни ўзбек шоу-бизнесида яна бир юлдузли тўй бўлиб ўтди. «VIA Marokand» гуруҳи хонандаси Нобия туркиялик йигит билан оила қурди.

Ҳашаматли ва кўтаринки руҳда ўтган тўй маросимида келин-куёвнинг яқинлари, дўстлари ҳамда шоу-бизнес вакиллари жам бўлди. Хонанданинг ҳаётидаги ушбу қувончли воқеа мухлислари томонидан ҳам илиқ кутиб олинди.

Нобия тўй маросимидан лавҳаларни ўзининг Instagram саҳифасига жойлаштирди. Видеоларда келин-куёвнинг романтик мусиқа садолари остида рақсга тушгани, шунингдек, тўй тортини биргаликда кесгани акс этган.

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари хонандани янги ҳаёт босқичи билан табриклаб, унга бахт-саодат ва оилавий тотувлик тиламоқда.

VIA MarokandNobiaNobia va turkiyalik yigitVIA Marokand tўй
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суғдиёна Убайдуллаева чўпон йигитга турмушга чиқиш ҳақида гапирди (видео)Суғдиёна Убайдуллаева чўпон йигитга турмушга чиқиш ҳақида гапирди (видео)2 октябр 19:49Машҳур юнон хонандаси Йоргос Мазонакис 54 ёшида вафот этдиМашҳур юнон хонандаси Йоргос Мазонакис 54 ёшида вафот этди11 сентябр 04:44Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)14 июл 13:19Муқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтдиМуқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди2 июл 15:16“Via Мароканд” гуруҳи аъзоси саҳнада микрофонни тескари ушлаб қўшиқ куйлагани барчани ажаблантирди“Via Мароканд” гуруҳи аъзоси саҳнада микрофонни тескари ушлаб қўшиқ куйлагани барчани ажаблантирди5 июн 17:19Турк хонандаси Риза Тамер вафот этдиТурк хонандаси Риза Тамер вафот этди19 апрел 17:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди