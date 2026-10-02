Суғдиёна Убайдуллаева чўпон йигитга турмушга чиқиш ҳақида гапирди (видео)

·1·Маданият
Суғдиёна Убайдуллаева чўпон йигитга турмушга чиқиш ҳақида гапирди (видео)

Актриса Суғдиёна УбайдуллаеваМенинг Юртим” телеканалининг “Омон-омон” тонгги дастуридаги суҳбатда яқинда намойиш этилган “Чўпон ва шаҳарлик қиз” фильми атрофидаги фикрлар ҳақида гапирди.

Дастур бошловчилари актрисадан фильм сюжетига таяниб, “Шунақа чўпон йигитга турмушга чиққан бўлармидингиз? Айнан чўпон йигитдан сизга совчи келса” дея сўрашди.

Суғдиёна Убайдуллаева сўнгги пайтларда бу мавзу бўйича кўплаб хабарлар олаётганини айтди.

“Изоҳларда жуда ҳам кўпчилик йигитларимиз ёзишяпти. Жуда кўп экан бундай чўпонларимиз. Шунақа мингта, беш мингта қўйи бор чўпонларимиз директимга ёзишяпти. «Менинг мингта қўйим бор, менга турмушга чиқармидингиз? Мен мана шу вилоятда тураман», деган жуда кўп изоҳлар бор”, — деди актриса.

Бошловчилардан бири “Шунақа ҳолат бўлса, «ҳа» дермидингиз?” дея қизиқди.

“Билмасам, ўйлаб кўришим керак. Лекин шундай самимий, чапани, қалби тоза бўлса, «ҳа» дердим, албатта”, — дея кулиб жавоб берди Суғдиёна Убайдуллаева.

Актрисанинг бу жавоби ижтимоий тармоқларда турли фикр ва мунозараларга сабаб бўлди.

Сиз “Чўпон ва шаҳарлик қиз” фильмини томоша қилганмисиз? Фильм ва Суғдиёнанинг фикри ҳақида қандай фикрдасиз? Фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

Суғдиёна УбайдуллаеваЧўпон ва шаҳарлик қизМенинг ЮртимОмон-омон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Олти ойлигимда 20 кило бўлганман» — Элбек Иброҳимов операциясиз 100 кило вазн ташлаб ҳаммани ҳайратда қолдирди«Олти ойлигимда 20 кило бўлганман» — Элбек Иброҳимов операциясиз 100 кило вазн ташлаб ҳаммани ҳайратда қолдирди9 июн 22:01Оқила Ғуломова «Уйда ёлғиз» фильми актрисаси Кэтрин О’Харага ўхшайдими? (фото)Оқила Ғуломова «Уйда ёлғиз» фильми актрисаси Кэтрин О’Харага ўхшайдими? (фото)23 сентябр 18:10Севинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирдиСевинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирди23 сентябр 13:50Мухлиса Бобоқулова совчиларни нега рад этмоқда? Актриса бўлажак турмуш ўртоғи қандай бўлишини айтди (видео)Мухлиса Бобоқулова совчиларни нега рад этмоқда? Актриса бўлажак турмуш ўртоғи қандай бўлишини айтди (видео)16 сентябр 16:38Дилдора Зокирова қизига нега “Муздалифабону” деб исм қўйганини айтди (видео)Дилдора Зокирова қизига нега “Муздалифабону” деб исм қўйганини айтди (видео)18 август 14:13Имрон 27 кило озди: “Ҳозир саҳнада бемалол қимирлаяпман” (видео)Имрон 27 кило озди: “Ҳозир саҳнада бемалол қимирлаяпман” (видео)8 август 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди