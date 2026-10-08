МДҲ саммити доирасида Ўзбекистон гастрономияси қандай намойиш этилди?

·28·Маданият
МДҲ саммити доирасида Ўзбекистон гастрономияси қандай намойиш этилди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • МДҲ саммити доирасида Туркманистонда ўтказилган халқаро миллий таомлар фестивалида Ўзбекистон ўзининг бой пазандачилик анъаналари ва маданий меросини намойиш этди.
  • Ўзбекистон стендида ҳудудий нонлар, ширинликлар, шивит оши, тухумбарак ва турли хил паловлар тақдим этилди, шунингдек, Риштон кулолчилиги ва Бухоро зарбдорлиги каби ҳунармандчилик намуналари кўргазмага қўйилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) мамлакатлари делегациялари раҳбарлари билан биргаликда Туркманистоннинг «Аваза» миллий сайёҳлик зонасида ташкил этилган миллий таомлар халқаро фестивалига ташриф буюрди. Каспий денгизи бўйида ўтказилган мазкур тадбир саммит доирасидаги маданий-гуманитар алоқаларни мустаҳкамлашнинг ёрқин намунаси бўлди.

Халқаро гастрономик майдонда жами тўққиз мамлакат — Ўзбекистон, Озарбойжон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Туркманистоннинг ўзига хос пазандачилик ҳамда меҳмондўстлик анъаналари кенг намойиш этилди.

МДҲ саммити доирасида Ўзбекистон гастрономияси қандай намойиш этилди?

Ўзбек стенди: Шивит ошидан тортиб тандир нонларигача

Фестивалда ташкил этилган Ўзбекистон миллий экспозицияси ўзининг бой менюси ва жонли тайёрлаш жараёнлари билан барча иштирокчилар ҳамда давлат раҳбарларининг алоҳида эътиборини тортди:

  • Ҳудудий нон ва пишириқлар: Стендда республикамизнинг турли вилоятларига хос нон турлари, анъанавий ширинликлар, сара қандолат маҳсулотлари ва қуритилган мевалар тақдим этилди;

  • Жонли маҳорат дарслари: Моҳир ошпазлар меҳмонлар кўз ўнгида тандирда нон ёпиш, сомсанинг бир неча турларини тугиш, шунингдек, Хоразм воҳасининг ноёб таомлари — шивит оши ва тухумбарак тайёрлаш жараёнини жонли намойиш қилди;

  • Ўзбек палови тантанаси: Миллий ошхонамизнинг шоҳ таоми бўлмиш миллий паловнинг турли ҳудудий рецептлари хорижий делегациялар учун катта гастрономик байрамга айланди.

МДҲ саммити доирасида Ўзбекистон гастрономияси қандай намойиш этилди?

Халқ амалий санъати ва миллий оҳанглар уйғунлиги

Ўзбекистон бурчаги нафақат таомлар, балки бой маданий мерос ва миллий ҳунармандчилик намуналари билан ҳам ажралиб турди:

  • Тарихий марказлар нафаси: Риштон кулолчилиги, Бухоро зарбдорлиги, Марғилон ипакчилиги ва Самарқанд ҳунармандлик анъаналари маҳсулотлари кўргазмага чиқарилди;

  • Аждодлар усули: Усталар ўз маҳсулотларини яратишнинг қадимий сирлари ва анъанавий ишлов бериш технологияларини батафсил тушунтириб бердилар;

  • Фольклор муҳити: Миллий чолғу куйлари, жозибали рақслар ва халқ қўшиқлари фестиваль майдонига ҳақиқий байрамона руҳ бағишлади.

МДҲ саммити доирасида Ўзбекистон гастрономияси қандай намойиш этилди?

Делегациялар раҳбарлари Ўзбекистон стенди билан батафсил танишгач, фестивалда иштирок этаётган бошқа қардош давлатларнинг миллий экспозицияларини ҳам кўздан кечириб, халқлар ўртасидаги маданий мулоқотни янада чуқурлаштириш муҳимлигини таъкидладилар.

Шавкат МирзиёевМустақил Давлатлар ҲамдўстлигиАваза миллий сайёҳлик зонасинационал таомлар халқаро фестивали
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деҳлидаги БРИКС бозорида ўзбек кулоллиги мадҳиДеҳлидаги БРИКС бозорида ўзбек кулоллиги мадҳи12 сентябр 12:16Рухшона «Ўз касбининг фидойиси» медали билан тақдирландиРухшона «Ўз касбининг фидойиси» медали билан тақдирланди14 сентябр 02:52“Шунчаки Мария” юлдузи Сочида фахрий меҳмон бўлди “Шунчаки Мария” юлдузи Сочида фахрий меҳмон бўлди 25 июн 13:19Сунъий интеллект сабаб Jony миллионлаб доллар ишлаб топдиСунъий интеллект сабаб Jony миллионлаб доллар ишлаб топди7 май 19:40“Қишлоқ йигитига ҳам турмушга чиқишим мумкин” — Луиза Расулова“Қишлоқ йигитига ҳам турмушга чиқишим мумкин” — Луиза Расулова27 апрел 18:30«VIA Marokand» хонандаси Нобия туркиялик йигитга турмушга чиқди (видео)«VIA Marokand» хонандаси Нобия туркиялик йигитга турмушга чиқди (видео)Кеча 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди