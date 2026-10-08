МДҲ саммити доирасида Ўзбекистон гастрономияси қандай намойиш этилди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- МДҲ саммити доирасида Туркманистонда ўтказилган халқаро миллий таомлар фестивалида Ўзбекистон ўзининг бой пазандачилик анъаналари ва маданий меросини намойиш этди.
- Ўзбекистон стендида ҳудудий нонлар, ширинликлар, шивит оши, тухумбарак ва турли хил паловлар тақдим этилди, шунингдек, Риштон кулолчилиги ва Бухоро зарбдорлиги каби ҳунармандчилик намуналари кўргазмага қўйилди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) мамлакатлари делегациялари раҳбарлари билан биргаликда Туркманистоннинг «Аваза» миллий сайёҳлик зонасида ташкил этилган миллий таомлар халқаро фестивалига ташриф буюрди. Каспий денгизи бўйида ўтказилган мазкур тадбир саммит доирасидаги маданий-гуманитар алоқаларни мустаҳкамлашнинг ёрқин намунаси бўлди.
Халқаро гастрономик майдонда жами тўққиз мамлакат — Ўзбекистон, Озарбойжон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Туркманистоннинг ўзига хос пазандачилик ҳамда меҳмондўстлик анъаналари кенг намойиш этилди.
Ўзбек стенди: Шивит ошидан тортиб тандир нонларигача
Фестивалда ташкил этилган Ўзбекистон миллий экспозицияси ўзининг бой менюси ва жонли тайёрлаш жараёнлари билан барча иштирокчилар ҳамда давлат раҳбарларининг алоҳида эътиборини тортди:
Ҳудудий нон ва пишириқлар: Стендда республикамизнинг турли вилоятларига хос нон турлари, анъанавий ширинликлар, сара қандолат маҳсулотлари ва қуритилган мевалар тақдим этилди;
Жонли маҳорат дарслари: Моҳир ошпазлар меҳмонлар кўз ўнгида тандирда нон ёпиш, сомсанинг бир неча турларини тугиш, шунингдек, Хоразм воҳасининг ноёб таомлари — шивит оши ва тухумбарак тайёрлаш жараёнини жонли намойиш қилди;
Ўзбек палови тантанаси: Миллий ошхонамизнинг шоҳ таоми бўлмиш миллий паловнинг турли ҳудудий рецептлари хорижий делегациялар учун катта гастрономик байрамга айланди.
Халқ амалий санъати ва миллий оҳанглар уйғунлиги
Ўзбекистон бурчаги нафақат таомлар, балки бой маданий мерос ва миллий ҳунармандчилик намуналари билан ҳам ажралиб турди:
Тарихий марказлар нафаси: Риштон кулолчилиги, Бухоро зарбдорлиги, Марғилон ипакчилиги ва Самарқанд ҳунармандлик анъаналари маҳсулотлари кўргазмага чиқарилди;
Аждодлар усули: Усталар ўз маҳсулотларини яратишнинг қадимий сирлари ва анъанавий ишлов бериш технологияларини батафсил тушунтириб бердилар;
Фольклор муҳити: Миллий чолғу куйлари, жозибали рақслар ва халқ қўшиқлари фестиваль майдонига ҳақиқий байрамона руҳ бағишлади.
Делегациялар раҳбарлари Ўзбекистон стенди билан батафсил танишгач, фестивалда иштирок этаётган бошқа қардош давлатларнинг миллий экспозицияларини ҳам кўздан кечириб, халқлар ўртасидаги маданий мулоқотни янада чуқурлаштириш муҳимлигини таъкидладилар.
Изоҳлар 0
…