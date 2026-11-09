Хонанда Гулинур янги кўкрак нишони билан тақдирланди

·11·Маданият
Хонанда Гулинур янги кўкрак нишони билан тақдирланди

Хоразмлик хонанда Гулинур Эгамберганова «Ўзбекистон Республикаси Илмий-тадқиқот маркази» томонидан «Ўз касбининг фидойиси» кўкрак нишони билан тақдирланди. Санъаткор бу ҳақда Instagram саҳифасида бир нечта суратларни эълон қилиб, мухлислари билан қувончли янгиликни бўлишди.

Маълумот учун, Гулинур Эгамберганова 1994 йил 14 ноябрь куни Хоразм вилоятининг Шовот туманида туғилган. Хонанда шу вақтга қадар «Галмади», «Девона», «Жазира», «Дардимни», «Ёлвора», «Нишатай» каби қўшиқлари билан тингловчилар эътиборини қозонган.

Санъаткорнинг янги мукофот билан тақдирлангани мухлислари томонидан ҳам илиқ кутиб олинди. Унинг Instagram саҳифасидаги изоҳларда кузатувчилар Гулинурни ушбу эътироф билан табриклаб, ижодий фаолиятига янада катта муваффақиятлар тиламоқда.

Ayol kishi qo‘lida "O‘z kasbining fidoyisi" sertifikati va esdalik nishonini tutib turibdi.
Гулинур ЭгамбергановаЎз касбининг фидойисиХоразм
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зебо Рахимова ва Умид Эшонқулов “Ўз касбининг фидойиси” кўкрак нишони билан тақдирланди (видео)Зебо Рахимова ва Умид Эшонқулов “Ўз касбининг фидойиси” кўкрак нишони билан тақдирланди (видео)28 сентябр 09:49Дурдона Қурбонова кутилмаган эътирофга сазовор бўлди: актриса янги нишон билан тақдирландиДурдона Қурбонова кутилмаган эътирофга сазовор бўлди: актриса янги нишон билан тақдирланди27 сентябр 17:33Рухшона «Ўз касбининг фидойиси» медали билан тақдирландиРухшона «Ўз касбининг фидойиси» медали билан тақдирланди14 сентябр 02:52Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилдиМафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди20 сентябр 23:51“Татар қизи – 2026” ғолибига автомобиль ва “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони топширилди“Татар қизи – 2026” ғолибига автомобиль ва “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони топширилди17 октябр 14:37Гулинур орзусидаги янги хонадонга кўчиб ўтдиГулинур орзусидаги янги хонадонга кўчиб ўтди7 июн 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Саида Раметова Азиз Раметовнинг тўйига қанча пул сарфланганини айтди
Саида Раметова Азиз Раметовнинг тўйига қанча пул сарфланганини айтди
Азиз Раметов рафиқаси билан танишувининг кутилмаган тарихини сўзлаб берди
Азиз Раметов рафиқаси билан танишувининг кутилмаган тарихини сўзлаб берди