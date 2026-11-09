Ғалати камбэк: “Далян Инбо” 5 та турда 14 очколик фарқни йўққа чиқариб, чемпион бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Далян Инбо» клуби Хитой Суперлигаси якунига 5 тур қолганида 14 очколик фарқни йўққа чиқариб, мамлакат чемпиони бўлди.
- Сўнгги турда «Ченду Жунчен» жамоаси «Шандун Тайшан»га 2:3 ҳисобида мағлуб бўлгач, ҳар икки клуб 52 тадан очко жамғарди.
- Регламентга кўра, ўзаро ўйинлардаги кўрсаткичлар бўйича устунликка эга бўлган «Далян Инбо» олтин медалларни қўлга киритди.
Хитой Суперлигасининг жорий мавсуми жаҳон футболи тарихида камдан-кам учрайдиган мислсиз камбэк ва чинакам драматик кураш билан якунланди. Мусобақа якунига бор-йўғи 5 та тур қолганида пешқадамдан 14 очкога ортда қолаётган «Далян Инбо» клуби якунда барча тўсиқларни енгиб ўтиб, мамлакат чемпионлигини тантана қилди.
Чемпионлик тақдирини ҳал қилган сўнгги — 30-тур баҳсида Далян шаҳри жамоаси ўз майдонида «Тянцзин Тайгер» устидан 3:1 ҳисобида ишончли ғалабани расмийлаштирди.
Олтин пойга ва 30-тур драматизми: Тенг очколар, аммо...
Мусобақа якунигача чемпионлик учун асосий даъвогар бўлиб келган «Чэнду Жунчэн» сўнгги турда кутилмаган зарбага учради:
Рақибнинг хатоси: Пешқадамликни қўлда ушлаб турган «Чэнду Жунчэн» жамоаси 30-турда «Шандун Тайшан» билан муросасиз кечган баҳсда 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди;
52 очколик боши берк кўча: Натижада ҳар икки даъвогар клуб ҳам мусобақа жадвалини бир хил — 52 тадан очко билан якунлади;
Ўзаро ўйинлар қоидаси: Регламентга мувофиқ, очколар тенг келиб қолган ҳолатда жамоаларнинг ўзаро ўйинларидаги кўрсаткичлари инобатга олинди. Ушбу параметр бўйича «Далян Инбо» рақибидан устун келиб, Хитойнинг янги чемпиони деб эълон қилинди.
5 турда 14 очколик фарқни йўққа чиқарган мўъжиза
Ушбу ғалабанинг энг шов-шувли жиҳати шундаки, мавсум тугашига атиги бешта тур қолган пайтда «Далян Инбо» чемпионликдан деярли умидини узган, пешқадам билан орадаги фарқ эса 14 очкони ташкил этар эди. Мутахассислар ва мухлислар томонидан «имконсиз» деб баҳоланган бу масофани жамоа кетма-кет ғалабалар серияси ва рақибнинг очко йўқотишлари орқали тўлиқ ёпишга муваффақ бўлди.
Мусобақанинг якуний совриндорлари ва жазо очколари
Хитой футболида жорий мавсум коррупцияга қарши қаттиқ кураш кампанияси фонида ўтди ва бу омил турнир жадвалига жиддий таъсир кўрсатди:
Ўрин
Клуб
Очко
Изоҳ / Ҳолат
1
«Далян Инбо»
52
Хитой чемпиони (ўзаро ўйинлар устунлиги)
2
«Чэнду Жунчэн»
52
Кумуш медаль соҳиби
3
«Бэйцзин Гоан»
50
Бронза медаль соҳиби (мавсум аввалида -5 очко жазо берилган)
Мавсум бошланиши арафасида коррупцияга қарши терговлар доирасида федерация томонидан «Бэйцзин Гоан» жамоасидан 5 очко, «Шанхай Шэнҳуа» клубидан эса нақ 10 очко олиб ташланган эди. Шунга қарамай, «Бэйцзин Гоан» 50 очко тўплаб, мавсумни учинчи ўринда бронза медаллари билан якунлашни уддалади.
Изоҳлар 0
…