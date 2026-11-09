Ғалати камбэк: “Далян Инбо” 5 та турда 14 очколик фарқни йўққа чиқариб, чемпион бўлди

·56·Спорт
Ғалати камбэк: “Далян Инбо” 5 та турда 14 очколик фарқни йўққа чиқариб, чемпион бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Далян Инбо» клуби Хитой Суперлигаси якунига 5 тур қолганида 14 очколик фарқни йўққа чиқариб, мамлакат чемпиони бўлди.
  • Сўнгги турда «Ченду Жунчен» жамоаси «Шандун Тайшан»га 2:3 ҳисобида мағлуб бўлгач, ҳар икки клуб 52 тадан очко жамғарди.
  • Регламентга кўра, ўзаро ўйинлардаги кўрсаткичлар бўйича устунликка эга бўлган «Далян Инбо» олтин медалларни қўлга киритди.

Хитой Суперлигасининг жорий мавсуми жаҳон футболи тарихида камдан-кам учрайдиган мислсиз камбэк ва чинакам драматик кураш билан якунланди. Мусобақа якунига бор-йўғи 5 та тур қолганида пешқадамдан 14 очкога ортда қолаётган «Далян Инбо» клуби якунда барча тўсиқларни енгиб ўтиб, мамлакат чемпионлигини тантана қилди.

Чемпионлик тақдирини ҳал қилган сўнгги — 30-тур баҳсида Далян шаҳри жамоаси ўз майдонида «Тянцзин Тайгер» устидан 3:1 ҳисобида ишончли ғалабани расмийлаштирди.

Олтин пойга ва 30-тур драматизми: Тенг очколар, аммо...

Мусобақа якунигача чемпионлик учун асосий даъвогар бўлиб келган «Чэнду Жунчэн» сўнгги турда кутилмаган зарбага учради:

  • Рақибнинг хатоси: Пешқадамликни қўлда ушлаб турган «Чэнду Жунчэн» жамоаси 30-турда «Шандун Тайшан» билан муросасиз кечган баҳсда 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди;

  • 52 очколик боши берк кўча: Натижада ҳар икки даъвогар клуб ҳам мусобақа жадвалини бир хил — 52 тадан очко билан якунлади;

  • Ўзаро ўйинлар қоидаси: Регламентга мувофиқ, очколар тенг келиб қолган ҳолатда жамоаларнинг ўзаро ўйинларидаги кўрсаткичлари инобатга олинди. Ушбу параметр бўйича «Далян Инбо» рақибидан устун келиб, Хитойнинг янги чемпиони деб эълон қилинди.

5 турда 14 очколик фарқни йўққа чиқарган мўъжиза

Ушбу ғалабанинг энг шов-шувли жиҳати шундаки, мавсум тугашига атиги бешта тур қолган пайтда «Далян Инбо» чемпионликдан деярли умидини узган, пешқадам билан орадаги фарқ эса 14 очкони ташкил этар эди. Мутахассислар ва мухлислар томонидан «имконсиз» деб баҳоланган бу масофани жамоа кетма-кет ғалабалар серияси ва рақибнинг очко йўқотишлари орқали тўлиқ ёпишга муваффақ бўлди.

Мусобақанинг якуний совриндорлари ва жазо очколари

Хитой футболида жорий мавсум коррупцияга қарши қаттиқ кураш кампанияси фонида ўтди ва бу омил турнир жадвалига жиддий таъсир кўрсатди:

Ўрин

Клуб

Очко

Изоҳ / Ҳолат

1

«Далян Инбо»

52

Хитой чемпиони (ўзаро ўйинлар устунлиги)

2

«Чэнду Жунчэн»

52

Кумуш медаль соҳиби

3

«Бэйцзин Гоан»

50

Бронза медаль соҳиби (мавсум аввалида -5 очко жазо берилган)

Мавсум бошланиши арафасида коррупцияга қарши терговлар доирасида федерация томонидан «Бэйцзин Гоан» жамоасидан 5 очко, «Шанхай Шэнҳуа» клубидан эса нақ 10 очко олиб ташланган эди. Шунга қарамай, «Бэйцзин Гоан» 50 очко тўплаб, мавсумни учинчи ўринда бронза медаллари билан якунлашни уддалади.

Хитой СуперлигасиДалян ИнбоЧэнду ЖунчэнХитой футболи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал Мадрид» клуби Жозе Моуринью борасидаги қатъий қарорини эълон қилди«Реал Мадрид» клуби Жозе Моуринью борасидаги қатъий қарорини эълон қилди22 сентябр 15:45Мадриддаги «мутлақ ишонч» формуласи: Мбаппе Моуриньюнинг асосий қуролига айландиМадриддаги «мутлақ ишонч» формуласи: Мбаппе Моуриньюнинг асосий қуролига айланди23 сентябр 19:48«Бизга халақит беришмаса, чемпион бўламиз»: Моуринью Мадрид дербисидаги мағлубиятдан сўнг«Бизга халақит беришмаса, чемпион бўламиз»: Моуринью Мадрид дербисидаги мағлубиятдан сўнг21 сентябр 19:31Равшан Ҳайдаров Осиё ўйинлари олдидан баёнот берди — илк рақиб ва мослашиш сирлариРавшан Ҳайдаров Осиё ўйинлари олдидан баёнот берди — илк рақиб ва мослашиш сирлари14 сентябр 17:11Осиё ўйинларида илк финалчи: Жанубий Корея камбэк қайд этиб, 4-бор финалга чиқдиОсиё ўйинларида илк финалчи: Жанубий Корея камбэк қайд этиб, 4-бор финалга чиқди30 сентябр 15:5860 очко олиб ташланадими? «Манчестер Сити»га мисли кўрилмаган жазо тайёрланмоқда60 очко олиб ташланадими? «Манчестер Сити»га мисли кўрилмаган жазо тайёрланмоқда9 октябр 16:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?