Неймар қизлари билан BTS концертида: футбол юлдузининг ташрифи мухлислар эътиборини тортди

·71·Дунё
Неймар қизлари билан BTS концертида: футбол юлдузининг ташрифи мухлислар эътиборини тортди

Бразилиялик футбол юлдузи Неймар оиласи билан бирга Жанубий Кореянинг машҳур BTS гуруҳи концертига ташриф буюрди. Санъаткорлар чиқиш қилган Сан-Паулу шаҳридаги концертдан лавҳаларни футболчи ўзининг Instagram саҳифасида ҳам бўлишди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган сурат ва видеоларда Неймар қизлари билан бирга концерт томоша қилаётгани акс этган. Футболчининг стадиондаги мухлислар орасида пайдо бўлиши ва оиласи билан мусиқий тадбирда вақт ўтказиши кўпчиликнинг эътиборини тортди.

Ушбу ташриф интернет фойдаланувчилари орасида турли тахминларга сабаб бўлди. Айримлар Неймар концертга қизлари БТС гуруҳини яхши кўргани учун борган бўлиши мумкинлигини айтган. Бошқалар эса футболчининг машҳур гуруҳ ижодига қизиқиш билдиргани ва оиласи билан шундай тадбирда қатнашганини олқишлаган.

Неймарнинг концертдан олинган суратларни шахсан ижтимоий тармоққа жойлаштиргани ҳам мухлислар эътиборидан четда қолмади. Унинг обуначилари изоҳларда оилавий лаҳзалар ва футболчининг мусиқий диди ҳақида фикр алмашмоқда.

Шу тариқа, майдондаги чиқишлари билан танилган Неймар бу сафар футбол эмас, балки BTS концертидаги оилавий ташрифи билан муҳокамалар марказига айланди.

НеймарBTSСан-Паулуфутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентиналик она чақалоғига BTS юлдузи шарафига исм қўйдиАргентиналик она чақалоғига BTS юлдузи шарафига исм қўйди26 октябр 13:10БТС аъзоси Чонгукни нишонга олган хакер 20 йилга қамалдиБТС аъзоси Чонгукни нишонга олган хакер 20 йилга қамалди22 август 08:50Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолияти якунланганини тасдиқладиКарло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолияти якунланганини тасдиқлади14 сентябр 17:51133 марта қўнғироқ босган аёл қамоққа олинди133 марта қўнғироқ босган аёл қамоққа олинди24 июн 21:47Бразилияда ўйин вақтида 15 ёшли футболчи отишма оқибатида вафот этдиБразилияда ўйин вақтида 15 ёшли футболчи отишма оқибатида вафот этди3 август 11:44Васко да Гама ва Сантос ўйинида Неймар ҳамда Тиагу Мендеш тўқнашувиВаско да Гама ва Сантос ўйинида Неймар ҳамда Тиагу Мендеш тўқнашуви17 август 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда