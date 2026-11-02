Неймар қизлари билан BTS концертида: футбол юлдузининг ташрифи мухлислар эътиборини тортди
Бразилиялик футбол юлдузи Неймар оиласи билан бирга Жанубий Кореянинг машҳур BTS гуруҳи концертига ташриф буюрди. Санъаткорлар чиқиш қилган Сан-Паулу шаҳридаги концертдан лавҳаларни футболчи ўзининг Instagram саҳифасида ҳам бўлишди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган сурат ва видеоларда Неймар қизлари билан бирга концерт томоша қилаётгани акс этган. Футболчининг стадиондаги мухлислар орасида пайдо бўлиши ва оиласи билан мусиқий тадбирда вақт ўтказиши кўпчиликнинг эътиборини тортди.
Ушбу ташриф интернет фойдаланувчилари орасида турли тахминларга сабаб бўлди. Айримлар Неймар концертга қизлари БТС гуруҳини яхши кўргани учун борган бўлиши мумкинлигини айтган. Бошқалар эса футболчининг машҳур гуруҳ ижодига қизиқиш билдиргани ва оиласи билан шундай тадбирда қатнашганини олқишлаган.
Неймарнинг концертдан олинган суратларни шахсан ижтимоий тармоққа жойлаштиргани ҳам мухлислар эътиборидан четда қолмади. Унинг обуначилари изоҳларда оилавий лаҳзалар ва футболчининг мусиқий диди ҳақида фикр алмашмоқда.
Шу тариқа, майдондаги чиқишлари билан танилган Неймар бу сафар футбол эмас, балки BTS концертидаги оилавий ташрифи билан муҳокамалар марказига айланди.
Изоҳлар 0
…