Ўзини BTS аъзоси Жимин деб таништирган фирибгар 68 ёшли аёлни 55 минг долларга чув туширди

·75·Дунё
Ўзини BTS аъзоси Жимин деб таништирган фирибгар 68 ёшли аёлни 55 минг долларга чув туширди

Бразилияда яшовчи 68 ёшли нафақахўр аёл интернет орқали танишган фирибгарнинг тузоғига тушиб, қарийб 55 минг АҚШ долларидан айрилди. У тахминан тўрт ой давомида ўзини Жанубий Кореянинг BTS гуруҳи аъзоси Жимин деб таништирган шахс билан ёзишиб келган.

Маълум қилинишича, фирибгар аёлга мунтазам равишда меҳрли хабарлар юбориб, у билан романтик муносабатлар ўрнатганига ишонтирган. Ишончга киргач эса унга қимматбаҳо совғалар жўнатганини, бироқ улар божхонада ушлаб қолинганини айтган. Шундан сўнг совғаларни олиб чиқиш учун божхона тўловларини тўлаш кераклигини билдириб, аёлдан пул сўраган.

Фирибгарнинг гапларига ишонган пенсионер пул юбориш мақсадида банклардан катта миқдорда қарз ва кредитлар олган. Оқибатда унинг умумий зарари қарийб 300 минг Бразилия реалини, яъни 55 минг АҚШ долларини ташкил этган.

Кейинчалик алданганини англаган аёл ҳуқуқ-тартибот идораларига мурожаат қилган. Ҳозирда Сан-Паулу фуқаролик полицияси ушбу фирибгарлик ортида турган жиноий гуруҳни аниқлаш юзасидан тергов олиб бормоқда.

BTSЖиминСан-ПаулуИнтернет фирибгарлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар қизлари билан BTS концертида: футбол юлдузининг ташрифи мухлислар эътиборини тортдиНеймар қизлари билан BTS концертида: футбол юлдузининг ташрифи мухлислар эътиборини тортди2 ноябр 11:01Аргентиналик она чақалоғига BTS юлдузи шарафига исм қўйдиАргентиналик она чақалоғига BTS юлдузи шарафига исм қўйди26 октябр 13:10БТС аъзоси Чонгукни нишонга олган хакер 20 йилга қамалдиБТС аъзоси Чонгукни нишонга олган хакер 20 йилга қамалди22 август 08:50133 марта қўнғироқ босган аёл қамоққа олинди133 марта қўнғироқ босган аёл қамоққа олинди24 июн 21:47Бразилияда ўйин вақтида 15 ёшли футболчи отишма оқибатида вафот этдиБразилияда ўйин вақтида 15 ёшли футболчи отишма оқибатида вафот этди3 август 11:44Бир лаҳзалик хато: Бразилиядаги даҳшатли фожиаБир лаҳзалик хато: Бразилиядаги даҳшатли фожиа14 июн 16:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди