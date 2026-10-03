Саида Раметова: «Ёшларимиз арзимаган нарсага ажрашиб кетяпти» (видео)

·14·Маданият
Саида Раметова: «Ёшларимиз арзимаган нарсага ажрашиб кетяпти» (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон халқ артисти Саида Ramетова бугунги ёш оилаларда сабр ва шукрона фазилатлари камайиб бораётгани, бу эса арзимаган сабаблар билан ажрашишларга олиб келаётганини таъкидлади.
  • Унинг сўзларига кўра, оиладаги қийинчиликларни биргаликда енгиш, бир-бирини тушуниш ва қўллаб-қувватлаш муносабатларни мустаҳкамлайди.

Ўзбекистон халқ артисти Саида Раметова «Ширчой» кўрсатувидаги суҳбат давомида бугунги ёш оилаларда сабр ва шукр қилиш каби фазилатлар камайиб бораётгани, бу эса айрим ҳолатларда ажримларга ҳам сабаб бўлаётганини айтди.

Актрисанинг таъкидлашича, оиладаги қийинчиликларни биргаликда енгиб ўтиш, бир-бирини тушуниш ва қўллаб-қувватлаш муносабатларни мустаҳкамлайди.

«Ҳозир озгина сабр қилиш йўқолди. Шукрона келтириш сал йўқолиб боряпти. Кейин ёшларимиз арзимаган нарсага ажралиб кетяпти. Ҳар бир одам сабрли бўлса, шукрона келтирса, ҳамма қийинчиликларни, масалан, турмуш ўртоғи билан бирга еча бошласа, Аллоҳ ўзи йўл беради, ўша оилани сақлаб ҳам қолади, ризқ-насиба ҳам беради», — деди Саида Раметова.

Актриса турмуш ўртоғи Жумадулла Раметов билан ҳаётининг дастлабки йилларида молиявий қийинчиликларни бошдан кечирганини ҳам эслади.

«Бизларда ҳам бўлган Жумадулла Раметов билан қийинчилик пайтларимиз, пулсиз қолган пайтларимиз, бир бурда нон еб ўтирган пайтларимиз ҳаммаси бўлган. Лекин ўшанда “фақат ҳалол бўлайлик, пок бўлайлик, бировнинг ҳаққини емайлик, меҳнат қилайлик, шу меҳнат орқали ҳамма нарсага эришамиз”, деганмиз», — деди у.

Саида Раметова, шунингдек, турмуш ўртоғи билан бир-бирига ишониб, қийин вазиятларда ўзаро маслаҳатлашиб келганини айтди. У ҳатто бир пайтлар театрни тарк этиш ҳақида ўйлаганида ҳам Жумадулла Раметов уни бу қароридан қайтарганини хотирлади.

Актрисанинг сўзларига кўра, турмуш ўртоғи унга Самарқанддан санъат йўлида яхши ниятлар билан келганини, истеъдоди борлигини эслатиб, театрдаги фаолиятини давом эттиришга ундаган.

«Сиз Самарқанддан яхши мақсадлар билан келгансиз. Сизнинг ўзингизга яраша талантигиз бор. Ҳозир санъатни йиғиштириб қўйсангиз, кейин бир умр пушаймон бўласиз», — деганини эслади Саида Раметова.

Актриса Жумадулла Раметов унинг касбий фаолиятини қўллаб-қувватлаганини, Миллий театрда ишлашини тавсия қилганини ҳам айтди.

Саида Раметовининг ушбу фикрлари ижтимоий тармоқларда ҳам муҳокама қилинди. Изоҳларда кўплаб кузатувчилар актрисанинг оилада сабр, ўзаро ишонч ва бир-бирини қўллаб-қувватлаш муҳимлиги ҳақидаги фикрларини маъқуллаган.

Саида РаметоваЖумадулла РаметовШирчойЎзбекистон Миллий театри
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Азиз Раметов "Азиз қамалибди" деган миш-мишларга жавоб берди (видео)Азиз Раметов "Азиз қамалибди" деган миш-мишларга жавоб берди (видео)10 июл 13:19Саида Раметова миш-мишларга нуқта қўйди: “Жумадулла ака ҳаётлар”Саида Раметова миш-мишларга нуқта қўйди: “Жумадулла ака ҳаётлар”6 июл 13:45Саида Раметова «Қара, почтачи келяпти» фильми режиссёри Юксел Аксуга мукофот топширдиСаида Раметова «Қара, почтачи келяпти» фильми режиссёри Юксел Аксуга мукофот топширди27 сентябр 01:43Ўзбекистон халқ артисти Саида Раметова 69 ёшни қарши олдиЎзбекистон халқ артисти Саида Раметова 69 ёшни қарши олди21 сентябр 18:21Саида Раметова оғир жудоликка учрадиСаида Раметова оғир жудоликка учради5 август 13:50Шаҳло Раметова: «Ажрашиш ҳақида ўйлаганим учун афсусландим”Шаҳло Раметова: «Ажрашиш ҳақида ўйлаганим учун афсусландим”23 июн 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)