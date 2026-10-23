Саида Раметова ва Жумадулла Раметовнинг турмуш қурганига 45 йил тўлди (видео)

·10·Маданият
Саида Раметова ва Жумадулла Раметовнинг турмуш қурганига 45 йил тўлди (видео)

Таниқли актриса, Ўзбекистон халқ артисти Саида Раметова турмуш ўртоғи, Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган артист Жумадулла Раметов билан оила қурганига 45 йил тўлганини маълум қилди.

Актриса Instagram саҳифасида ушбу сана муносабати билан турмуш ўртоғи билан бирга ўтказган йиллари, унутилмас лаҳзалари ва ширин хотираларини акс эттирган видеони эълон қилди. Унда жуфтликнинг турли даврларда тушган суратлари жамланган.

Саида Раметова видео остида қуйидаги сўзларни ёзиб қолдирди:

“Бугун тўйимиз бўлган кун! 45 йил! Тўғри, вақт ўтиши билан жуда кўп нарсалар ўзгаради, аммо хотиралар қолади, бизники бўлган энг қадрлилари... Хотира ажиб нарса”.

Санъаткорнинг ушбу самимий пости мухлислар эътиборини тортди. Изоҳларда Саида Раметова ва Жумадулла Раметовга кўплаб илиқ тилаклар билдирилмоқда. Кузатувчилар жуфтликни қутлаб, уларга узоқ умр, оилавий бахт ва яна кўплаб шундай қувончли кунларни биргаликда нишонлаш насиб этишини тиламоқда.

Маълумот учун, Саида Раметова 1957 йил 21 сентябрда Самарқанд шаҳрида таваллуд топган. Унинг турмуш ўртоғи, актёр Жумадулла Раметов эса 1955 йил 24 ноябрда дунёга келган. Жуфтлик 1981 йилда оила қурган ва мана, 45 йилдан буён ҳаёт йўлини бирга босиб ўтмоқда.

Саида РаметоваЖумадулла РаметовЎзбек санъати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Раметова: «Ёшларимиз арзимаган нарсага ажрашиб кетяпти» (видео) Саида Раметова: «Ёшларимиз арзимаган нарсага ажрашиб кетяпти» (видео)3 октябр 22:42Азиз Раметов "Азиз қамалибди" деган миш-мишларга жавоб берди (видео)Азиз Раметов "Азиз қамалибди" деган миш-мишларга жавоб берди (видео)10 июл 13:19Саида Раметова миш-мишларга нуқта қўйди: “Жумадулла ака ҳаётлар”Саида Раметова миш-мишларга нуқта қўйди: “Жумадулла ака ҳаётлар”6 июл 13:45Саида Раметова «Қара, почтачи келяпти» фильми режиссёри Юксел Аксуга мукофот топширдиСаида Раметова «Қара, почтачи келяпти» фильми режиссёри Юксел Аксуга мукофот топширди27 сентябр 01:43Ўзбекистон халқ артисти Саида Раметова 69 ёшни қарши олдиЎзбекистон халқ артисти Саида Раметова 69 ёшни қарши олди21 сентябр 18:21Саида Раметова оғир жудоликка учрадиСаида Раметова оғир жудоликка учради5 август 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир