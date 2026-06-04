Малайзияда маймунлар Чеченкани “қамалга олди” (видео)

·146·Маданият
Малайзияда маймунлар Чеченкани “қамалга олди” (видео)
Аудио версияси

Чеченка” номи билан танилган блогер Гулзода Абдуллаева ўзининг Instagram саҳифасида Малайзияга саёҳати давомида бошидан кечирган кулгили ва ноодатий ҳолат акс этган видеони улашди.

Видеода у ўғли билан маймунларга банан бераётгани акс этади. Бироқ вазият кутилмаганда ўзгариб кетади — бананларни кўрган маймунлар уларнинг атрофини ўраб олиб, гўёки “жанг” бошлагандек ҳаракат қилади.

Ҳатто маймунлардан бири блогернинг елкасига, кейин эса бошига чиқиб олади. Чеченка уни тушириш учун аввал битта банан беради, аммо маймун тушмайди. Охири яна битта банан беришга мажбур бўлади ва икки бананни олган маймун ниҳоят пастга тушади.

Бу ҳолатдан блогер бир вақтнинг ўзида қўрқиб ҳам, кулиб ҳам юборади. Яна бошқа маймунлар ҳам банан илинжида унинг устига чиқишга уринади ва уларни ҳам банан билан “тинчлантиради”.

Ёнидаги ўғли эса бу вазиятдан жуда қўрқиб кетади ва ҳатто маймунларга банан беришдан бош тортади. Ҳатто кичкина маймунлардан бири унинг устига чиқиб кетгани ҳам видеода акс этган.

Атрофдагилар бу ҳолатни кулгу билан томоша қилган бўлса, ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ҳам видеони илиқ кутиб олиб, изоҳларда мазмунли ва кулгили фикрлар қолдиришмоқда.

МалайзияГулзода АбдуллаеваЧеченкаInstagram
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ойбек ва Нигоранинг тўйида 5 нафар фарзанди бўлишини тилаган ижодкор ким?Кеча, 17:51Улуғбек Қодиров қозоқ тилида янги хитни куйладиКеча, 15:44Лил Хурамов соч рангини ўзгартириш сабабини ошкор қилдиКеча, 13:28Райҳоннинг 25 йил деганда метрога тушгани тармоқларда катта қизиқиш уйғотдиКеча, 12:48Севинч Исмоилова “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиКеча, 11:26Адҳам Солиев санъатга қайтадими? Хонанда жавоб бердиКеча, 10:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)